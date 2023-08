Caramelito Carrizo negó haber usado a Coco Sily para volver con su esposo

La actriz se quebró en el programa de Georgina Barbarossa al afirmar que el vínculo con el humorista fue sincero. "No soy una porquería para usar a nadie", dijo

Cecilia Caramelito Carrizo todavía enfrenta cuestionamientos en el ambiente artístico por haber mantenido un breve romance con Coco Sily para luego interrumpirlo y regresar con su esposo, Damián Giorgiutti, de quien se había separado en diciembre del año pasado. La actriz optó por apostar nuevamente por su vínculo con el padre de sus hijos, Lorenzo y Benito, tras 25 años de matrimonio. “En diciembre me separé de mi marido. Pasaron siete meses y ahora estamos recomponiendo la relación y ver qué se puede arreglar. Nosotros siempre tuvimos una buena relación, claramente tenemos dos hijos por lo que nosotros nunca nos desvinculamos, por más que dejamos de ser pareja, seguimos siendo la familia que fuimos durante 25 años”, explicó la animadora infantil señaló en el ciclo A la Barbarossa (Telefe) al fundamentar su decisión de interrumpir el vínculo con el humorista.

Carrizo mostró su enojo al escuchar a Franchín y respondió: “Las palabras que decís son tu apreciación y no están en mi mente, ni en mi cuerpo. Entiendo perfecto tu descripción y está bien. Pero preguntame qué siento o si querés decí vos lo que ves que yo sentía”.

“Para mí trabajar con Coco no es difícil porque él es una persona que yo adoro y voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos mutuamente en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero. El que no siente el amor del bueno, no puede entenderlo”, sentenció ya con la voz quebrada, a lo que la periodista Noe Antonelli le preguntó qué le generaba angustia.