Caetano Veloso en El Círculo: Rosario disfruta a un inmenso artista

Con varios años en el medio, la crisis sanitaria y un profundo proceso de creación, el material de Veloso se destaca por su belleza poética y variedad compositiva. El espectáculo ofrece una puesta visual y artística que sobresale con su sello, y el acompañamiento de una virtuosa banda con la que presenta sus clásicos de siempre y canciones de su último álbum. Sobre el escenario lo acompañan Pretinho da Serrinha en percusión, Lucas Nunes en guitarra y teclado, Alberto Continentino en Bajo eléctrico, Rodrigo Tavares en teclado, Kaina do Jeje y Thianguinho da Serrinha en percusión y bateria .

“Llego a los 80 años. La forma general del espectáculo se debe también al placer del regreso casi post-pandémico a los escenarios y a la atención a mi historia en este arte tan amado y bien cultivado por los brasileños, aunque mis reservas sobre mi talento para él no se hayan disipado”, dijo el cantautor brasileño, que además de destacarse en la música, es cineasta y poeta.

Reconocido por artistas del mundo y especialmente apreciado en Latinoamérica, dicen que cuando su voz se proyecta todo es mejor y más bello. Veloso tiene un lugar consagrado en la Argentina, por eso las presentaciones de sus discos y sus canciones siempre se esperan con ansiedad y profundo respeto.

“En el espectáculo Meu Coco intento unir piezas notables del disco con piezas que registran momentos históricos de mi trabajo. Pero con el carácter de guión casi cinematográfico que nunca me abandona cuando proyecto un espectáculo. Pienso en la secuencia de canciones como quien está delante de una moviola o de una aplicación de edición, que es como se llama hoy el montaje. Tengo alma de cineasta, aunque no tenga vocación física de tal. Así, la distribución de canciones nuevas y conocidas no tiene la mera función de complacer a los espectadores que quieren oír en directo lo que han aprendido en el nuevo disco y a los que buscan ensayar mis cosas ya consagradas. El criterio va mucho más allá. La presencia de algo antiguo pero casi desconocido, como algunos temas del álbum Meu Coco, arroja luz sobre lo que significa la eventual unión de un éxito evidente con una canción igualmente evidente y llamativa del nuevo álbum”, explica el artista, sobre el show que ofrecerá sobre los escenarios argentinos.

Los espectáculos de Veloso traen consigo un intenso trabajo previo, enriquecido por los múltiples artistas que lo rodean. El cantautor de Bahía, quien grabara su primer álbum con Gal Costa, y junto a Gilberto Gil impulsara el “tropicalismo” como movimiento cultural, es uno de los mayores exponentes de la música brasileña y latinoamericana. Su extensa y prolífica carrera lo han llevado por todo el mundo como embajador de su cultura, dejando huellas en generaciones enteras de artistas.

A lo largo de su carrera artística publicó mas de 50 álbumes y fue reconocido con dos premios Grammy, diez Grammy Latino e innumerables distinciones y galardones internacionales.

Su legado no es solo artístico. Su fuerza intelectual y su toma de posición frente a las problemáticas que atraviesa la sociedad latinoamericana, también marcaron un sello propio. Aquel que supo transmitir a través de canciones que lo convirtieron en un artista fundamental del cancionero mundial.