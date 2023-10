Buce Willis ya no puede hablar ni leer: "Ha perdido la alegría de vivir"

Este jueves Glenn Gordon Caron , creador de la popular serie "Luz de Luna" , contó en declaraciones al New York Post que trata de visitar a su viejo amigo al menos una vez al mes, manteniéndose en contacto con su mujer y sus hijas mayores en todo momento. Eso lo convirtió en testigo de la delicada situación que atraviesa Willis y lo difícil que resulta para los que lo rodean.

“Lo que hace esto tan increíble es que, si en algún momento de tu vida has pasado tiempo con Bruce Willis, sabrás que no había nadie con más alegría de vivir que él .Le encantaba la vida, adoraba el simple hecho de levantarse por la mañana y aprovechar la vida al máximo”, contó el cerebro detrás de la serie que impulsó la carrera del actor y que ahora está disponible en streaming

"Sé que está muy contento de que 'Luz de Luna' esté disponible para la gente, aunque no puede decírmelo. Cuando pasé tiempo con él, hablamos de ello y sé que está emocionado. Sé que significa mucho para él", ha compartido Caron para The New York Post indicando que habló con Willis "antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicativo como lo es ahora".