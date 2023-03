Ariel Minimal: "Lo que hacemos nosotros siempre es rock, pero no podría definirlo"

Era un momento en el que estábamos buscando. Siempre tenemos como una reacción a nosotros mismos, que un disco sea diferente al anterior. Y me acuerdo que cuando lo grabamos fue un disco bastante urgente. Casi ni fue ensayado, fue compuesto en poco tiempo, medio grabado directamente en la sala estudio donde grabamos, medio espontáneo te diría. Me acuerdo que Franco estaba enojado, porque teníamos otro disco en carpeta, en la mente, que se iba a llamar “Paz, Amor, Libertad, Respeto”, y eran cuatro temas instrumentales de 10 minutos cada uno. Pero de repente, no sé si chiflé y salió para otro lado, y apareció “El sol detrás del sol”. Fue medio rápido, y apenas terminamos el disco, antes del presentarlo, ya se había ido de la banda Juancito Salese y Pablo Puntoriero, de hecho, cuando se presentó ese disco, ya se presentó como trío, siendo que lo grabamos como quinteto. Así que era un momento medio atómico, digamos.

¿Y 20 años después?

Me sorprendió cuando lo tuve que volver a escuchar para sacar las canciones. Me parece que es un disco variado, no es un disco de estilo, no podrías definir nada. De forma amplia, lo que hacemos nosotros siempre es rock, pero no podría definirlo. Hay canciones, hay una fuerte impronta instrumental, un poco de todo. Teníamos un saxofonista que era claramente un músico de free jazz, así que tranquilamente nos podríamos haber colado en un festival de jazz en esa época.

“Y las antenas comunican la paranoia como hormigas”, “Y cuando ya no quede ni un hombre en este lugar” son canciones que tienen esa impresión jazzera.

Sí, lo que tienen es la participación de Pablo con ese saxo, y automáticamente el saxo puesto de ese modo, te lleva a una cuestión jazzera, pero viste, es raro. Porque es jazzero, pero “Y cuando ya no quede ni un hombre en este lugar”, es un blues en realidad, una canción blusera. Por eso, es variado, no marcado por un solo ritmo. Está en el aire, tiene esa gracia el disco. Otros discos de Pez son mucho más a tierra, este es un disco medio flotante, nos salió así, y me gustó eso también. Escucho un poco el azar cuando lo escucho.

“Si hay amor que nos venga a salvar” puede ser folclore, sin embargo, no es un pastiche el disco. Tiene una identidad, una unidad.

¡Mirá! Para mí es como una bossa nova eso, pero por eso te digo, no es una música que podamos definir claramente, y eso es lo que me gusta de ese disco. Sí tiene una coherencia y una unidad. No solo tiene una unidad, sino que es muy Pez también. Abrazados con los otros discos, también es un disco muy Pez. De algún modo se hizo notar, y 20 años después pidió pista.

¿Tenías vínculo con Litto Nebbia en esa época? Porque escucho “El sol detrás del sol” y me recuerda a su disco “Muerte en la Catedral”, por ejemplo.

Mmmm... 20 años atrás no, creo que lo conocí un poco después a Litto. Bueno, seguramente por esa época escuchaba apasionadamente “Muerte en la Catedral”. A mí me gusta mucho el disco “Melopea”, y seguro estaban en mi mapa esos discos en esa época. Me encanta todo lo primero de Nebbia, y esa época en particular con el trío Astarita-González, que es música de mucho vuelo, muy de raíz, me encanta.

“Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar”, que abre el disco, está incluida entre las 300 mejores canciones del siglo XXI, según la revista Rolling Stone versión local. ¿Sabías? ¿Te significa algo?

Sabía, y significa que es la canción más popular de Pez. Entrás a Spotify, y es la canción más escuchada de la banda. Nosotros también nos enteramos cuando nos damos cuenta de esas cosas. No es algo que? no creo que sea la canción más interesante o linda de Pez, si me preguntás a mí. Pero la gente sí la eligió, tiene ese valor, viste. Es la más conocida. Me parece que 300 es un número suficientemente amplio para que entremos un montón de artistas; me pareció simpática la lista de Rolling Stone, me pareció un gran muestreo de estos 20 años.

PEZ - Divina TV Führer (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota)

Además de “El sol detrás del sol” están presentando un simple que se llama “Vampiro”, con una canción original y un cover de los Redondos. Para una banda que tiene más de 20 discos, ¿qué les parece que se vuelva al formato de presentar canciones como singles?

Es interesante, nosotros nunca lo habíamos hecho, no habíamos sacado un simple de vinilo. Cuando salimos, estaba el CD. Pero a mí me gusta la idea, porque de chiquito tenía simples, que traían el lado a y el b, que por lo general era una cosa rara que no estaba en el disco. Y nos pareció interesante mostrar el tema nuevo, “Habiendo tanto vampiro suelto, qué es lo que uno puede hacer”, y ya habíamos grabado antes la versión de los Redondos, a pedido del programa de televisión “La Viola”, cuando homenajearon el disco “Oktubre” para sus 35 años. Convocaron un montón de bandas para que toquen una canción cada una, y nosotros elegimos “Divina TV Führer”. Ya teníamos grabada esa versión, y lo único que hicimos fue ponerla como virtual lado b de “Vampiro”, para mostrársela a la gente.

¿Y por qué eligieron esa?

Porque era la más rockerita, me parece que es un rock and roll clásico, y yo justo me había comprado una campera de cuero esa semana. Como un montón de periodistas durante un tiempo me hicieron preguntas como “¿Qué opinás de la muerte del rock?” “¿El rock está muerto?”, yo salí corriendo y me compré una campera de cuero.

¿Para ir al velorio?

Nooo, porque soy rockero (risas).