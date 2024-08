La vida de Fabiola Yáñez en España y el documental que promete detalles sobre su relación con Alberto Fernández

La ex primera dama vive en un departamento de dos dormitorios en el centro de Madrid y tiene listo un audiovisual donde habla de todo.

Tras la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, la ex primera dama Fabiola Yáñez quedó hoy en el ojo de la tormenta mientras mantiene una vida “austera” en España y prepara un documental que promete detalles sobre su relación con el ex mandatario.