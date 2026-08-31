Minerva Casero habló de su pánico escénico: "Tuve un período de mucho miedo"

La reconocida actriz Minerva Casero se presentó en el programa "Lo Resolví Pensando", conducido por Guido Záffora , para repasar momentos clave de su vida y carrera. Desde su nacimiento en una familia de artistas, la impronta de su nombre y sus primeras incursiones en el mundo del espectáculo, hasta sus roles más desafiantes y sus proyectos futuros, la actriz compartió detalles poco conocidos.

Al iniciar la conversación, Minerva recordó el recorte de diario que anunciaba su nacimiento, una situación familiar para los hijos de figuras públicas. "Mi papá imitando la cara de llanto del bebé", rememoró con cariño, destacando que su padre siempre la hizo parte de su experiencia laboral, una unión que forjó su personalidad actual.

Desde muy pequeña, Minerva Casero acompañaba a su padre al teatro, fascinada por los camarines y el ambiente "subterráneo" que envolvía las obras. "Me probaba pelucas, siempre la gente me recibió con mucho amor, siempre maquillaje, peinado de todos los lugares, me agarraban, me maquillaban, me peinaban, yo estaba extasiada", sostuvo. Sus primeras experiencias laborales fueron a los 7 años, haciendo doblajes de voces. La anécdota de su primer trabajo, prestando su voz a una oruga, reveló que la remuneración fue tan "nimia" que su madre decidió no ir a buscarla, argumentando que "me sale más caro irme a buscar".

A los 16 años, Minerva Casero dio el salto a la actuación con su primer papel en "Esperanza mía". Aunque al principio se sintió "muy novata" a pesar de haberse criado en el ambiente, destacó el apoyo de sus compañeros. Años después, obtuvo el Cóndor de Plata por su trabajo en la aclamada serie "Yossi, el espía arrepentido", una experiencia que calificó como "lo mejor que me ha pasado" en términos audiovisuales. Sin embargo, confesó un profundo pánico escénico al cantar, que la llevó a vomitar en más de una ocasión, incluso durante una entrevista en vivo para Bondi, antes de su rol en "Anastasia".

La construcción de su personaje de Dafne Menahem en "Yossi" fue un desafío. Minerva Casero se sumergió en el contexto histórico y social de los años 80 y 90, investigando sobre los atentados a la AMIA y la embajada de Israel. Para entender a su personaje, una muchacha judía porteña de dinero, se interiorizó en las tradiciones judías, llegando a asistir a un Shabat en casa de un rabino. Recordó un momento de tensión durante la ceremonia: "Estaba en pleno rezo y tenían un labrador o un perro así, estos grandes, no recuerdo precisamente la raza, y estaban todos los niños alrededor del perro", y un sonido que ella identificó como señal de una posible mordida, reviviendo el trauma de haber sido atacada por un perro a los 10 años.

En su vida personal, Minerva Casero afirmó estar "re enamorada" de su pareja, un ingeniero con quien mantiene una relación lejos de los medios. "Me parece respetuoso de mi parte dejarlo tener una vida sin que nadie le pregunte cosas", explicó. Si bien no descarta la maternidad, no la ve cercana, buscando "estabilidad" y explorar "muchas cosas" antes. Respecto a Hollywood, manifestó que "Yossi" le abrió puertas a audiciones internacionales, incluyendo una en Japón. Sobre las redes sociales, admitió que, aunque recibe "100 comentarios buenos", siempre le da bola "al uno malo", y compartió el sinsentido de algunas críticas, como quienes la acusan de usar playback en teatro musical: "Es imposible hacer playback. Es imposible".