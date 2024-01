Adrián Suar regresa al cine con una comedia de acción y un elenco de lujo

“A mí me gusta ir al cine a meter gente. No conozco productor que no quiera ir porque es muy lindo... El cine es hermoso. Para todos los que lo hacemos es hermoso. Yo creo que tanto la pantalla grande como las plataformas van a terminar conviviendo; de hecho, ya lo están empezando a hacer”, sostuvo.

La idea de “Jaque Mate” comenzó hace dos años y hace un año y medio que la empezaron a trabajar. Para ello, se reunió a un elenco internacional integrado por la española Maggie Civantos (“Vis a Vis”, “Las chicas del cable”), el mexicano José Eduardo Derbez (“Instrucciones para ser un latin lover”) y el israelí Tsahi Halevi (“Fauda”, “Mossad”) con la idea de que pueda viajar a otros territorios.

22-01-2024_reconocido_productor_y_actor_adrian-e1705952326494.jpg De izquierda a derecha: el mexicano José Eduardo Derbez (“Instrucciones para ser un latin lover”), Maggie Civantos (“Vis a Vis”, “Las chicas del cable”), Adrián Suar y el israelí Tsahi Halevi (“Fauda”, “Mossad”).

El elenco también incluye actores locales como Benjamín Amadeo, Mike Amigorena, Charo López, Diego Cremonesi, Mariel Fernández y Fiorella Indelicato. La película con guión de Leandro Calderone requirió de nueve semanas de rodaje en las localidades mendocinas de Potrerillos, Tunuyán y Valle de Uco y también en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

“Hay un lenguaje universal que es el de la actuación y la acción y ellos se adaptaron rápidamente al tono de la película para que viaje. La idea de la historia fue que siempre tenía que ir al grano, con estas características. No bajar la tensión”, relató.

Un espía en acción

En concreto, Suar interpreta a Duque, un espía que se encuentra recluido y alejado en una isla del Delta desde que asesinaron a su hermano, tres años atrás. Una noche, su sobrina lo va a visitar y al otro día un grupo un operativo comando secuestra a su sobrina y lo obliga a robar una preciada formula científica como parte del rescate.

800px-Vered3.jpg Tsahi Halevi interpretó a Naor, un agente de una unidad de lucha entiterrorista de Israel, en la serie “Fauda”, que está disponible en Netflix.

“Siempre soy yo, no hay dobles. Fue un mes y medio de preparación ensayando la coreografía en la que peleo con varios. La escena dura mucho y me tuve que preparar. No sé artes marciales, así que ensayaba y copiaba los movimientos”, explicó sobre el inicio de una película que pareciera empezar con el primer y segundo acto al mismo tiempo: la acción no se hace esperar y es ese el ritmo que maneja hasta el final, solo atenuado por los momentos de humor de los protagonistas.

Luego del ataque sufrido en la cabaña, el exespía decide reingresar al servicio, para lo cual convoca al equipo internacional con el que trabajaba. Un secreto de amor, otro filial y el tufillo a infiltrados son los condimentos que la historia tiene para engalanar la travesía de Duque hacia su redención.

La apuesta de Suar no solo es por la proyección en salas, sino también por el futuro de la industria. El también gerente de programación de eltrece insistió en que “la cultura es un valor para un país” y que pensarla como un mercado que debe generar dinero le da “tristeza”. Suar habla con la autoridad de quien ha cosechado grandes éxitos cinematográfícos que en más de una oportunidad han superado el millón de espectadores.

22-01-2024_adrian_suar_estrena_el.jpg Mike Amigorena también forma parte del elenco junto a Benjamín Amadeo, Charo López, Diego Cremonesi, Mariel Fernández y Fiorella Indelicato.

Sin embargo, ese suceso, que también se traslada a un sinnúmero de tiras para televisión, encontraron su límite este 2024, año en el que Polka ha dejado de producir y cuyo horizonte no parece claro. Con cerca de 120 empleados, Suar no se anima a ponerle tiempos a la reestructuración que sufrirá su histórica compañía de tres décadas de vida, como tampoco a cómo se reinventará. Polka fue una de las productoras más exitosas del país y la región y produjo títulos legendarios, desde su inaugural “Gasoleros” hasta “Atav”.

“Se está haciendo una reestructuración, no sé quién se va a querer quedar, se está hablando persona por persona, empleado por empleado. Esto va a llevar un tiempo, pero no sé cuánto. Todos lo sentíamos desde hace un tiempo”, explicó sobre el cese de actividades de la productora de propiedad mayoritaria del Grupo Clarín, sin proyectos para este año y el próximo.

Transformación

Sobre el futuro de la compañía que fundó hace tres décadas, no dio nada por sentado: “Puede que vuelvan los unitarios o las series de 30 capítulos. Estoy abierto a todo. Cuando los tiempos terminan, no se puede hacer nada. Cuando la industria se reconvierte, no podés seguir diciendo lo mismo”.

Por su parte, Nisco, el gran compañero de los emprendimientos audiovisuales de Suar, hizo un repaso de cómo se transformó la industria. “De «Comodines» (1997) para acá cambió bastante la manera de rodar ya que entonces lo hacíamos en fílmico y hoy en día se trabaja en un soporte digital que es algo que da otras posibilidades y otorga una mayor seguridad sobre lo que se plasma”, reflexionó.

Vasto conocedor del trabajo en el mundo audiovisual, donde comandó tiras y series para Polka, HBO, Fox, Walt Disney, The History Channel, National Geographic, Globomedia y Turner International, aporta que esas herramientas aplicadas al cine de acción al que vuelve de la mano de “Jaque Mate” “incorpora un paquete de recursos combinados como son los efectos digitales, los efectos físicos y los efectos fotográficos”.

22-01-2024_reconocido_productor_y_actor_adrian-1.jpg Maggie Civantos protagonizó “Vis a Vis”, “Las chicas del cable” y participó en “El tiempo entre costuras”.

Con otros dos largometrajes en su currículum (“High School Musical: El desafío”, de 2008; y “La pelea de mi vida”, de 2012), el cineasta confiesa que su apego por los filmes de aventuras le “viene desde que era chico”: “Así que a la hora de rodar siempre lo abordo desde ese lugar: Me imagino siendo chico y quiero lograr hacer lo que veía en las películas de entonces”.

“Creo que logramos una película que reúne distintos elementos que pueden llegar a ser interesantes para quienes gustan de la comedia y de la acción, dos elementos que están muy bien repartidos en la trama y que disfrutamos al momento de abordarlos”, señala quien en pantalla chica dirigió populares propuestas como “Poliladron”, “Soy Gitano”, “099 Central”, “La 1-5/18”, “Mujeres asesinas”, “Epitafios” y varias temporadas de “Violetta” y “Soy Luna”, por citar unos pocos títulos.