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A dos pianos: Eduardo Spinassi y Joel Tortul se presentan en el túnel del Astengo

Se trata de un encuentro musical donde conversan lo tradicional y la vanguardia. La cita es este jueves en Mitre 760

8 de septiembre 2026 · 17:02hs
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El pianista Joel Tortul. 

El pianista Joel Tortul. 

Eduardo Spinassi y Joel Tortul se presentarán este jueves 10 de septiembre en El Murci, el túnel del Teatro Astengo, con una propuesta a dos pianos que reunirá experiencia, tradición y nuevas búsquedas dentro del amplio universo de la música popular argentina.

El encuentro, denominado “A Dos Pianos”, propone el cruce de dos generaciones de notables instrumentistas. Por un lado, la experiencia y el toque profundo de Spinassi, por otro, la energía y el pulso fresco de Tortul. El repertorio buscará poner en diálogo diferentes recorridos y miradas sobre la música popular argentina.

La presentación está prevista para las 20.30 y se plantea como un encuentro en el que lo tradicional y la vanguardia dialogarán a través de dos estilos y generaciones diferentes, con el piano como protagonista.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Astengo (Mitre 760) y a través de Ticketek.

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