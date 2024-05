Vandalismo en escuelas: cerca de mil chicos no tuvieron clases

Cuatro instituciones educativas -tres escuelas y un jardín de infantes- fueron vandalizadas este fin de semana . Además de realizar destrozos , los ladrones se llevaron además elementos de valor no sólo material sino estructural del lugar: cables, estufas, garrafas, cochecitos, alimentos y placas de bronce figuran entre los elementos sustraídos. Como resultado , cerca de mil chicos no tuvieron clases este lunes.

La madrugada del domingo, un grupo de delincuentes ingresó al jardín “Caperucita Roja”, ubicado en Avenida Filippini 1930 en Villa Gobernador Gálvez. Durante la noche del domingo para el lunes, un grupo de ladrones no identificados entraron a la escuela “Joaquín Argüelles” en Pampa 6549 para extraer los artefactos de grifería de los baños, placas conmemorativas que se encontraban en el ingreso de la institución y los carteles nomencladores de los salones de clase. Por otro lado, en Junín y México, la escuela 1095 amaneció con la noticia de que habían robado los cables de la institución, por lo que además de no tener energía para dictar clases, tampoco tenía luz para activar la bomba de agua por lo que los baños estaban inhabilitados. Todas ellas suspendieron las clases. Por último, las autoridades de una escuela en Presidente Perón al 5100 denunciaron que delincuentes ingresaron y destrozaron tres aulas, el techo y el quiosco de la escuela.

“Seis menos diez nos avisaron de la alarma que tuvimos un corte de luz. Esperamos un rato para verificar que volviera la energía, no tuvimos otra noticia y nos vinimos a la escuela. Ahí nos encontramos con que habían arrancado todos los cables de la bajada de la toma de la columna hasta el pilar. Cortaron toda la línea trifásica”, dijo Gabriela Fernández, la vicedirectora del establecimiento.

Asimismo, la directora de la escuela Maribel Bonacchi exigió en diálogo con El Tres que la escuela comience a tener una custodia policial: “Hoy la escuela se encuentra sin actividad escolar. No podemos brindar la comida caliente que los niños necesitan porque no funciona la bomba de agua y, en tercer lugar, después de estar todo el día renegando, casi no dormimos porque no funcionaba la alarma”, declaró.

Luis Chorroarin.JPG La escuela 1095 “Dr. Luis Chorroarín”, en Junín 7157.

Escuela “Joaquín Argüelles”

Durante la madrugada del lunes, delincuentes ingresaron a la escuela “Joaquín Arguelles”, ubicada en Pampa 6549, donde robaron numerosas placas conmemorativas de bronce del ingreso del colegio.

Según la directora, no es la primera vez que ingresan al colegio. El modus operandi que aventuró la educadora es que los ladrones entraron a través de los techos de las casas vecinas, a sabiendas de que el patio del colegio no tiene alarmas.

Los ladrones se llevaron todos los elementos metálicos que pudieran ser extraídos: perfiles de metal, tornillos, entre otros elementos. Las mamparas de los baños quedaron flojas y el baño quedó fuera de sus condiciones de uso. Además, los salones de la escuela eran identificados por pequeños carteles con nombres de próceres: también fueron arrancados.

“Lo primero que se hizo fue dar aviso al 911, según nos indica el protocolo del ministerio de Educación. Queremos ver si llegamos a habilitar la escuela para poder abrir en el turno tarde”, dijo una de las profesoras de la institución a los medios.

Arguelles.jpg La escuela “Joaquín Arguelles”, ubicada en Pampa 6549.

Escuela “Martin J. Thompson”

La vicedirectora de la escuela 6394 “Martin J. Thompson”, ubicada en Presidente Perón al 5100, reportó a las autoridades policiales que personas de portería encontró que ladrones habían ingresado a la institución.

Según los reportes oficiales, los ingresantes cometieron destrozos en tres aulas del piso superior, en el techo y en el quiosco de la escuela. La policía se hizo presente en el lugar y las autoridades escolares radicaron la denuncia.

Escuela Martin J Thompson.jpeg

Jardín de Infantes “Caperucita Roja”

En Villa Gobernador Gálvez, un reconocido jardín de infantes llamado “Caperucita Roja” ubicado en Filippini y Mitre fue vandalizado con brutalidad por un grupo de delincuentes que decidieron ingresaron violentando la entrada del jardín. Según pudo captar la cámara de seguridad, un hombre ingresó al establecimiento y apagó la cámara de seguridad.

Una vez adentro, comenzó a revolver todos los armarios y cajones y utilizó los cochecitos del lugar a modo de carretilla para poder llevarse mercadería que las maestras utilizan para preparar los desayunos y meriendas de los infantes. Además, robaron las garrafas y estufas del lugar, por lo cual no fue posible el regreso este lunes de los chicos a la escuela. Las cámaras indican que el hecho tuvo lugar la madrugada del domingo.