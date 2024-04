Una mujer denunció torturas y vejaciones mientras estuvo detenida en la seccional 7ª

Ante esto y para corroborar si el animal estaba en la vivienda, dos mujeres policías quisieron entrar a la fuerza a la casa y la veterinaria les solicitó una orden de allanamiento y decidió grabar la escena. Al percatarse de esto los policías le sacaron el celular por la fuerza. Entonces la veterinaria quiso tomar de nuevo su celular y en el forcejeo con las policías se cayeron los lentes a una de las uniformadas. Luego de esto Belaga relató: “Me tiraron al piso, me arrastaron media cuadra, me patearon, me esposaron. Yo tengo una muñeca rota y una placa de titanio, y les pedí que no me apretaran tanto y me lo hicieron peor. Me subieron al móvil y me llevaron a la comisaría séptima, me ataron a un caño y me empezaron a pegar”.