Un bombardeo en Jerusalén obligó a suspender una sesión del Parlamento israelí

Según los medios de comunicación israelíes, se escucharon varias explosiones en la zona, pero no hubo informes inmediatos de heridos.

En paralelo, continúan los bombardeos tanto en la Franja de Gaza como en la frontera norte de Israel con El Líbano. La cifra de víctimas palestinas ascendió a 2750 y los heridos son más de 9700, mientras que más de 1400 personas murieron por los ataques en Israel, entre ellos 286 soldados.

El segundo vuelo con argentinos evacuados desde Israel llegará a la Argentina este martes. El aéreo saldría desde Roma este lunes, una vez que lleguen más tripulantes desde Tel Aviv y se complete la capacidad del avión grande de Aerolíneas Argentinas.

>> Leer más: Un emotivo reencuentro para los 22 adolescentes rosarinos que regresaron desde Israel

Este domingo aterrizó en el país el primer vuelo con 244 argentinos repatriados en el marco del programa “Regreso seguro”. Entre los pasajeros había 22 alumnos de un colegio rosarino que había viajado a Israel para realizar un viaje de estudios.

“Una nueva versión del nazismo”

En un discurso ante la Cámara antes de la suspensión, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó Hamas “representa una nueva versión del nazismo” y llamó a la comunidad internacional a unirse en contra de la milicia palestina.

“Ahora muchos en todo el mundo entendieron a quién se enfrentaba Israel. Comprendieron que Hamas representaba una nueva versión del nazismo. Así como el mundo se unió para derrotar a los nazis y a Estado Islámico, así debe unirse para derrotar a Hamas”, manifestó Netanyahu.

El jefe de Gobierno insinuó que estos enfrentamientos con Hamas demostraban que “incluso después de 75 años, la guerra de independencia no terminó”, según recoge el diario The Times of Israel.

“Ganaremos porque nuestra existencia está en juego”, remarcó un Netanyahu que además catalogó los enfrentamientos con Hamas, iniciados hace ya más de una semana, como “una guerra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, entre la humanidad y el animalismo”. En este punto, el mandatario israelí denunció que la región de Oriente Próximo estaba “plagada de fuerzas oscuras” e incluyó a Hamas en el “eje del mal” que forman Irán y el partido-milicia chií Hezbollah. “Su objetivo es hundir Oriente Próximo en un abismo de caos”, remachó.

La guerra entre Israel y Hamas comenzó tras el sangriento ataque perpetrado el 7 de octubre en suelo israelí por terroristas desde la Franja de Gaza.

Los bombardeos israelíes contra Gaza y el lanzamiento de cohetes desde el territorio palestino hacia Israel han continuado desde entonces.