Semana Santa: cuánto cuesta viajar a Mar del Plata y cómo se mueve la demanda
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Semana Santa: cuánto cuesta viajar a Mar del Plata y cómo se mueve la demanda

La Capital | Turismo | Semana Santa

Con niveles de reservas más bajos de lo habitual, “La Feliz” ajusta precios y lanza ofertas para atraer visitantes de cara a Semana Santa

28 de marzo 2026 · 09:45hs

El próximo fin de semana extra largo, impulsado por los feriados de Semana Santa (del 2 al 5 de abril), encuentra a los principales destinos turísticos del país con una demanda un poco más moderada que en otros años. En este contexto, Mar del Plata se mueve rápido: promociones, tarifas más accesibles y expectativas puestas en las decisiones de último momento.

Según un relevamiento reciente, el costo promedio de una escapada a la costa bonaerense, incluyendo traslado y alojamiento para dos personas, parte desde los 350 mil pesos, sin contemplar gastos en comidas ni salidas.

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Cómo llegar: opciones y tarifas

El traslado es uno de los factores clave al momento de definir el viaje, con alternativas que se adaptan a distintos presupuestos.

El tren se mantiene como la opción más económica para llegar a Mar del Plata, con tarifas cercanas a los 30 mil pesos en clase Primera. Sin embargo, la alta demanda hizo que los pasajes ya se encuentren agotados, salvo eventuales cancelaciones.

En cuanto a los micros de larga distancia, los valores presentan una amplia variación:

  • Desde Rosario: pasajes ida y vuelta desde $160.000.
  • Servicio cama ejecutivo: hasta $206.000 ida y vuelta.

Para quienes optan por viajar en auto, el gasto también es considerable. Un vehículo de gama media o baja consume poco más de un tanque de combustible en los 710 kilómetros de ida y vuelta, con un costo estimado en $240.000. A esto se suman los peajes de la Ruta 2, que rondan los $7.000 cada uno.

Alojamiento: variedad y precios para todos los bolsillos

Uno de los puntos fuertes de Mar del Plata es su amplia oferta de hospedaje, con alternativas que se ajustan a diferentes perfiles de viajero.

En la zona de Punta Mogotes, una casa o departamento por tres noches, del jueves 2 al domingo 5, puede conseguirse desde $300.000 en adelante, incluso con opciones pet friendly.

En el centro, plataformas como Booking y Airbnb ofrecen departamentos para dos personas desde 70 dólares por día.

Por su parte, los hoteles presentan tarifas iniciales de $270.000 por tres noches, con opciones que pueden escalar hasta cerca de un millón de pesos, según la categoría, ubicación y servicios.

Demanda moderada y la apuesta a Semana Santa

A pesar del atractivo del último fin de semana largo, que estuvo muy por debajo de otros años y también de las expectativas. Este escenario llevó a los prestadores de Mar del Plata a ajustar precios y lanzar promociones con el objetivo de incentivar las reservas, en un contexto donde predominan las decisiones de último momento.

Sin embargo, el panorama comienza a mostrar señales más alentadoras de cara a Semana Santa. Según operadores turísticos, las reservas ya rondan el 40%, lo que anticipa un mayor nivel de actividad en comparación con otros fines de semana recientes.

Con este escenario, la ciudad se prepara para un flujo moderado de visitantes, sostenido tanto por las ofertas como por su combinación clásica de mar y propuestas urbanas.

Más allá de los precios, Mar del Plata mantiene su atractivo por una oferta que combina playas amplias como Punta Mogotes, paseos tradicionales como la rambla y el Casino Central, y una gastronomía marcada por pescados, mariscos y cervecerías artesanales. Opciones que, incluso en contextos de menor demanda, siguen funcionando como motor de escapadas.

Números rápidos de la escapada

  • Costo base (sin comidas): desde $260.000(por persona)
  • Micro: entre $160.000y $206.000 ida y vuelta
  • Auto: $240.000 encombustible + peajes
  • Alojamiento: desde $270.000 a $1.000.000(3 noches)
Semana Santa Viajar Mar del Plata reservas escapada
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