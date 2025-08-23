La Capital | Turismo | Rosario

Rosario se prepara para volar directo al Caribe: Arajet conectará con Punta Cana

La low cost dominicana Arajet conectará Rosario con Punta Cana, pero el debut deberá esperar porque el aeropuerto cerrará tres meses para obras de pista.

23 de agosto 2025 · 09:09hs
Rosario tendrá vuelo directo a Punta Cana con Arajet

Rosario tendrá vuelo directo a Punta Cana con Arajet, aunque la ruta recién podrá despegar tras la remodelación del aeropuerto, prevista hasta 2026.

Rosario sumará una nueva conexión internacional directa que promete convertirse en un imán para el turismo emisivo: la aerolínea Arajet, de República Dominicana, obtuvo la autorización oficial para operar vuelos entre el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) y Punta Cana, uno de los destinos más buscados del Caribe.

La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, forma parte de un paquete de acuerdos bilaterales que busca fortalecer la conectividad aérea federal en Argentina.

Con esta nueva ruta, Arajet amplía su presencia en el país, donde ya vuela a Buenos Aires con diez frecuencias semanales. Además de Rosario, la empresa fue autorizada a volar desde Córdoba y Mendoza, en lo que representa una apuesta estratégica por el interior argentino.

Sin embargo, habrá que esperar para ver despegar estos vuelos desde Fisherton. El aeropuerto rosarino suspenderá su actividad a partir del 20 de septiembre y por un plazo estimado de 90 días, con el objetivo de encarar una profunda remodelación de su pista principal.

>>Leer más: Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Las obras, asumidas por el Gobierno de Santa Fe tras el retiro de Nación, permitirán elevar el nivel operativo del AIR, que pasará a ser categoría 3 y podrá recibir aeronaves de gran porte, como el Airbus A330 o el Boeing 777.

Esta transformación será clave para que rutas como la de Rosario–Punta Cana puedan concretarse a partir de 2026. La intervención no solo mejorará las condiciones de seguridad y operatividad, sino que busca duplicar la capacidad de la terminal y posicionarla como una verdadera puerta de salida internacional desde el interior del país.

Mientras tanto, los pasajeros ya pueden ilusionarse con la posibilidad de volar desde Rosario directo a las playas de arena blanca y mar turquesa del Caribe, sin tener que pasar por Buenos Aires. Para conocer más opciones sobre viajes y paquetes disponibles hacer click en el siguiente enlace.

