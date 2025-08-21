La Capital | La Ciudad | Juegos Jadar

Se vienen los Juegos Jadar: Javkin presentó detalles en la cuenta regresiva

El intendente encabezó una presentación del megaevento que se desarrollará del 9 al 14 de septiembre y reunirá a más de 3.500 atletas de todo el país en 63 deportes

21 de agosto 2025 · 14:29hs
Los Juegos Jadar son un evento deportivo inédito para el país

Los Juegos Jadar son un evento deportivo inédito para el país, que combinará por primera vez competencias olímpicas y paralímpicas en un mismo programa

Rosario se prepara rumbo a los Juegos Jadar 2025 (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento). En un encuentro encabezado por Pablo Javkin en el Hipódromo, se dieron detalles en el marco de la cuenta regresiva hacia la apertura del evento, que se desarrollará del 9 al 14 de septiembre y reunirá a más de 3.500 atletas de todo el país en 63 deportes.

Durante el encuentro, se brindo información pormenorizada sobre la magnitud de este evento deportivo inédito para el país, que combinará por primera vez competencias olímpicas y paralímpicas en un mismo programa. Javkin destacó que Rosario vuelve a posicionarse como “capital del deporte argentino” en un año simbólico por los 300 años de la ciudad, y subrayó el esfuerzo conjunto entre municipio, provincia, Nación y entidades deportivas.

>>Leer más: Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario ya tienen definidas sus sedes

Las sedes

Se presentaron los 63 deportes participantes, la infraestructura deportiva que se utilizará en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, y la articulación con instituciones, federaciones y clubes de toda la región: “Los Juegos Jadar muestran lo mejor de Rosario: capacidad organizativa, inclusión, deporte como motor social y un fuerte sentido de pertenencia”.

Las sedes principales en Rosario son 21 e incluyen el Hipódromo, el Estadio Municipal, el Predio Ferial Ex Rural, la Plaza de las Ciencias, el Complejo Lotuf, Pueyrredón Squash, Rosario Arena Sports, Provincial, Universitario, Jockey Club, Náutico, Gimnasia y Esgrima y Newell’s. También se sumarán escenarios en Santa Fe (Laguna Setúbal) y Rafaela (circuito callejero).

“Quiero agradecer mucho a los clubes. No lo hubiéramos podido hacer sin ellos, las federaciones y las asociaciones. Vamos a recibir más de 3.500 atletas de todo el país, más los jueces y las familias. Rosario va a estar en el centro de Argentina durante estos días y obviamente queremos que la ciudad entera también participe”, siguió el intendente.

>>Leer más: Rosario será sede de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Las disciplinas

De los 63 deportes, la mayoría son olímpicos y aproximadamente un tercio son paralímpicos, de los cuales 10 van a coincidir en competencias simultáneas: Ajedrez, Atletismo, Para Atletismo, Bádminton, Balonmano, Balonmano playa, Básquet, Básquet 3x3, Básquet en sillas de ruedas, Béisbol 5, Boccia, Boxeo, Canotaje, Para Canotaje, Ciclismo ruta, Para Ciclismo, Ecuestre, Para Ecuestre, Esgrima, Fútbol para ciegos, Gimnasia artística, Gimnasia trampolín, Gimnasia rítmica, Hockey, Lucha y Golf.

La lista sigue con Halterofilia, Para Halterofilia, Judo, Para Judo, Karate, Natación, Para Natación, Natación artística, Polo acuático, Pádel, Patinaje artístico, Patinaje velocidad, Pentatlón moderno, Remo, Para Remo, Rugby 7, Rugby en sillas de ruedas, Squash, Taekwondo, Para Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Para Tenis de mesa, Tiro deportivo, Para Tiro deportivo, Tiro con arco, Triatlón, Para Triatlón, Voleibol, Voleibol playa, Voleibol sentado y Wushu kungfu.

El lunes 8, las competencias de adiestramiento de ecuestre y el patinaje artístico abrirán el certamen nacional. A partir del martes 9, la actividad irá en incremento y se realizará la ceremonia de apertura. El pico máximo de actividades deportivas, 44 en simultáneo, tendrá lugar el sábado 13. Mientras que el domingo 14 los Juegos concluirán tras la finalización de las 25 disciplinas programadas para ese día con entrega de medallas y con la ceremonia de clausura.

Desafíos para Rosario

Nos eligieron para ser la primera ciudad que haga los Jadar, por el perfil que tenemos en materia de organización de eventos. La complejidad en este caso está dada porque es la primera vez que el deporte convencional y adaptado van a competir de manera simultánea. La ciudad se está preparando para eso", apuntó Javkin.

Si bien aclaró que Rosario ya está preparada en materia de infraestructura hotelera para ese desafío, puntualizó que se está trabajando "desde todas las áreas del municipio con ese objetivo, y estamos absolutamente convencidos de que cuando este evento termine, va a ser el gran orgullo de la ciudad de Rosario haber estado a la altura de las circunstancias”, concluyó.

Acompañaron al intendente el jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, la Secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus; el secretario de Hacienda, Guido Boggiano (ambos directores generales de los Juegos); y el subsecretario de Deporte y director ejecutivo de los Jadar, Diego Sebben.

Los Juegos Jadar Rosario 2025 se acercan a su inicio con una expectativa creciente. Serán una oportunidad única para mostrar al país y al continente la fuerza del deporte como herramienta de integración, en una ciudad que respira competencia, historia y pasión.

Noticias relacionadas
Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA. Uno de ellos es Estefanía.

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

“Chula” fue adoptada por el Sanatorio de Niños y se convirtió en parte del equipo terapéutico que busca aliviar la internación de pacientes pediátricos.

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Fonavi de Hipócrates y Lola Mora, donde hallaron a las hermanas muertas.

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

La escuela de Gorriti y Felipe Moré, donde hoy murió un pintor que trabajaba para el plan Mil Aulas.

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Ver comentarios

Las más leídas

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Lo último

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

El presidente estará presente en Rosario en el aniversario de la institución. Protocolo cerrado y una visita express con poco contacto con la dirigencia

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

Ovación
Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica
OVACIÓN

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

Policiales
El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

La Ciudad
Las universidades públicas debaten en Rosario: Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas
La Ciudad

Las universidades públicas debaten en Rosario: "Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas"

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos
Política

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio
Política

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno
Ovación

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Información General

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder