Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

El tribunal argumentó que hubo comentarios "particularmente degradantes, insultantes y maliciosos". Brigitte Macron aseguró que quiso "dar un ejemplo" en la lucha contra el acoso

5 de enero 2026 · 20:39hs
Un tribunal de París declaró a diez personas culpables de ciberacoso contra la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por difundir afirmaciones falsas en línea sobre su género y sexualidad, incluidas acusaciones de que nació hombre.

Un acusado fue condenado a seis meses de prisión, mientras que a ocho se les impusieron penas suspendidas de entre cuatro y ocho meses. A las diez personas se les ordenó asistir a un curso de concientización sobre el ciberacoso.

El tribunal señaló comentarios “particularmente degradantes, insultantes y maliciosos” que se referían a afirmaciones falsas que sugerían que Brigitte Macron era transgénero y pedófila.

“Las publicaciones repetidas tuvieron efectos perjudiciales acumulativos”, declaró el tribunal.

Comentarios falsos

Los individuos —ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 65 años— fueron acusados de publicar en internet numerosos comentarios afirmando falsamente que la esposa del presidente Emmanuel Macron nació hombre y en base a su diferencia de edad —Brigitte es 24 años mayor que su esposo— sugirieron que se trató de un caso de pedofilia.

Brigitte Macron no asistió al juicio que se celebró en octubre. Aseguró que inició acciones legales para “dar un ejemplo” en la lucha contra el acoso.

Su abogado, Jean Ennochi, sostuvo que “lo importante es que haya entrenamientos inmediatos de concienciación sobre el ciberacoso, y para algunos de los acusados, una prohibición de usar sus cuentas de redes sociales”.

Su hija, Tiphaine Auzière, testificó sobre lo que describió como el “deterioro” de la vida de su madre desde el acoso en línea. “No puede ignorar las cosas horribles que se dicen sobre ella”, dijo Auzière al tribunal, y afirmó que el impacto se extendió a toda la familia, incluidos los nietos de Macron.

Los acusados

Uno de los acusados, un administrador de activos inmobiliarios, recibió una sentencia de seis meses que podría cumplir como prisión domiciliaria con una tobillera.

La acusada Delphine Jegousse, de 51 años, conocida como Amandine Roy y que se describe a sí misma como médium y autora, se considera que jugó un papel importante en la difusión del rumor después de que publicara un video de cuatro horas en su canal de YouTube en 2021. Se le impuso una sentencia de prisión de seis meses.

La cuenta X de Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido como Zoé Sagan en las redes sociales, fue suspendida en 2024 después de que su nombre fuera citado en varias investigaciones judiciales. Poirson-Atlan recibió una sentencia de prisión de ocho meses, junto con otro acusado, un galerista.

El único acusado que no recibió una sentencia de prisión fue un profesor que se disculpó durante el juicio, aunque deberá asistir al curso de concienciación sobre el ciberacoso.

Las diez personas encontradas culpables deberán pagar conjuntamente 10.000 euros en compensación a Brigitte Macron por daño moral.

Las sentencias fueron proporcionales a la gravedad de los comentarios, enfatizó el tribunal.

Durante el juicio, varios acusados dijeron al tribunal que sus comentarios solo buscaban usar el humor o sátira y que no entendían por qué estaban siendo procesados.

El caso sigue años de teorías de conspiración que alegan falsamente que Brigitte Macron nació bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, que en realidad es el nombre de su hermano. Los Macron también han presentado una demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer conservadora Candace Owens.

Los Macron, que están casados desde 2007, se conocieron por primera vez en la escuela secundaria donde él era estudiante y ella era profesora. Brigitte Macron, 24 años mayor que su esposo, entonces se llamaba Brigitte Auzière, una madre casada de tres hijos.

