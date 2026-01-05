La Capital | Ovación | Boca

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Fue campeón como técnico de ambos equipos. El partido se jugará el próximo miércoles 14 en La Bombonera

5 de enero 2026 · 22:35hs
Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Boca anunció oficialmente que homenajeará al fallecido Miguel Ángel Russo con un partido amistoso internacional, en el que enfrentará a Millonarios FC.

El encuentro servirá de preparación para el Xeneize en plena pretemporada y llevará por nombre Copa Miguel Ángel Russo.

Mientras el equipo realiza los trabajos de preparación para la próxima temporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda, la dirigencia confirmó el primero de los dos amistosos que disputará el plantel durante el mes de enero.

El partido que jugará Boca será frente a Millonarios FC, equipo de Colombia que también dirigió Russo, el ex-Central fallecido el 8 de octubre pasado.

La Copa Miguel Ángel Russo se disputará el miércoles 14 de enero, a las 19, en La Bombonera. Si bien todavía no es oficial, se especula con que puedan asistir tanto socios como no socios del club xeneize.

Russo, el técnico que sacó campeón a Rosario Central en 2023 en la Copa la Liga y que logró la vuelta a Primera del canalla en la temporada 2012-13, logró con Millonarios los títulos del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018. Con Boca se coronó en la Libertadores 2007, la Superliga 2019-2020 y la Copa de la Liga Profesional 2020. También fue campeón como DT de Vélez, y en la B con Lanús y Estudiantes, club con el que había conquistado dos campeonatos como jugador.

