El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre

El Ipec dio a conocer los datos sobre la evolución económica en la provincia. La medición mensual arrojó una suba de 0,5 %

El procesamiento de soja impulsó la producción industrial de Santa Fe, que a su vez traccionó el índice de actividad económica.

El Indice Mensual de Actividad Económica (Imae) de Santa Fe creció 4,4% interanual en octubre y acumuló una suba de 6,6% en diez meses del año. En relación a septiembre se registró una pequeña expansión de 0,5%. Así lo informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

Si la guía es la del informe del organismo de estadística, la economía provincial parece haber transitado estos dos años sobre un ciclo expansivo, que contrasta con la realidad cotidiana y con algunas mediciones privadas como el Icasfe de la Bolsa santafesina o los sondeos sectoriales de Fisfe y AIM.

Es probable que el peso de la recuperación del agro después de la sequía y el aumento de la molienda de oleaginosos después hayan influido en este fuerte rebote. Por caso, en el décimo mes del año la producción industrial encabezó las subas con tasas de dos dígitos interanuales (14,6%), en medio de una ola de crisis empresarias y despidos en la región.

Nueve series relevadas por el organismo de estadística mostraron crecimiento de la actividad, mientras que otras siete exhibieron subas entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025. Las que presentaron variación interanual positiva fueron industria manufacturera (14,6%), intermediación financiera (8,4%), minas y canteras (7,5%), servicio doméstico (5,3%), comercio (3,3%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (2,7%), administración pública (1,4%), servicios sociales y de salud (1,0%) y electricidad, gas y agua (0,8%).

En cambio, pesca cayó un 16%, servicios comunitarios, sociales y personales 7,4%, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 7,2%, transporte y comunicaciones 6,1%, construcción 3,6%, hoteles y restaurantes 2,9% y enseñanza 0,2%.

La industria aportó 4,3 puntos a la variación interanual positiva del Imae, el comercio 0,9 punto, intermediación financiera 0,4 y agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,1. Los sectores que más incidieron negativamente fueron actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,7 pp), Transporte y Comunicaciones (-0,4 pp), servicios comunitarios, sociales y personales (-0,2 pp) y construcción (-0,1 pp).

El Imae es un indicador provisorio de la evolución del PGB a precios constantes de 2004 que se estima en forma agregada como un índice mensual con base 100 en el año 2004. La estimación incluye la serie original, la serie desestacionalizada y la tendencia – ciclo, desde enero de 2004. Se trata de un indicador sintético que con una periodicidad mensual anticipa la evolución de la actividad económica provincial, al tiempo que resulta comparable con el Estimador Mensual de Actividad Económica Nacional (Emae).

En la medición desestacionalizada, el indicador presenta una evolución muy modesta. En los diez meses analizados de 2025, la mitad registró un leve crecimiento y la otra mitad caídas. En septiembre y octubre, con tasas de variación del 0,5% se revirtió en parte la caída del 1,5% que tuvo en agosto. La mayor expansión mensual del año fue el 1,8% de abril y la contracción más pronunciada fue el 2,6% de junio.

Arden los concursos

Un síntoma de las dificultades de la economía es el explosivo aumento registrado en el ingreso de pedidos de concursos y quiebras en los tribunales de la segunda circunscripción, que incluye Rosario.

Según datos oficiales, hasta los últimos días de 2025 se habían abierto 45 expedientes de concursos y 180 de quiebras hasta los últimos días del año. El incremento interanual fue del 150% y 59,3%, respetivamente.