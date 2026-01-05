La Capital | Información General | sobreviviente

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

Habían sido amigas de niñas y después de la guerra su madre se casó con Otto Frank, el padre de Ana. Eva sobrevivió al campo de concentración Auschwitz–Birkenau

Jill Lawless / AP

Por Jill Lawless / AP

5 de enero 2026 · 20:29hs
Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

A los 96 años murió Eva Schloss, sobreviviente de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank. Fue una incansable educadora sobre los horrores del Holocausto.

El Anne Frank Trust UK, del cual Schloss era presidenta honoraria, anunció que falleció el sábado en Londres, donde residía.

El rey Carlos III de Gran Bretaña expresó que se sentía “privilegiado y orgulloso” de haber conocido a Schloss, quien cofundó la organización benéfica para ayudar a los jóvenes a desafiar los prejuicios.

“Los horrores que soportó como joven son imposibles de comprender y, sin embargo, dedicó el resto de su vida a superar el odio y los prejuicios, promoviendo la bondad, el coraje, la comprensión y la resiliencia a través de su incansable trabajo para el Anne Frank Trust UK y para la educación sobre el Holocausto en todo el mundo”, manifestó el rey.

Nacida como Eva Geiringer en Viena, en 1929, Schloss huyó con su familia a Ámsterdam después de que la Alemania nazi anexara Austria. Se hizo amiga de otra niña judía de la misma edad, Ana Frank, cuyo diario se convertiría en una de las crónicas más famosas del Holocausto.

Al igual que los Frank, la familia de Eva pasó dos años escondida para evitar ser capturada después de que los nazis ocuparan Holanda. Finalmente fueron traicionados, arrestados y enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

Sobreviviente de Auschwitz

Schloss y su madre Fritzi sobrevivieron hasta que el campo fue liberado por las tropas soviéticas en 1945. Su padre Erich y su hermano Heinz murieron en Auschwitz.

Después de la guerra, Eva se trasladó a Gran Bretaña, se casó con el refugiado judío alemán Zvi Schloss y se estableció en Londres.

En 1953, su madre se casó con el padre de Frank, Otto, el único miembro de su familia inmediata que sobrevivió. Ana Frank murió de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen a los 15 años, meses antes del final de la guerra, y posteriormente, en 1947, se publicó el "Diario de Ana Frank", sus memorias de los casi dos años y medio que estuvo escondida de los nazis con su familia.

Schloss no habló públicamente sobre sus experiencias durante décadas, diciendo más tarde que el trauma de la guerra la había vuelto retraída e incapaz de conectarse con los demás.

“Estuve en silencio durante años, primero porque no se me permitía hablar. Luego lo reprimí. Estaba enojada con el mundo”, dijo en 2004.

Pero después de hablar en la inauguración de una exposición sobre Ana Frank en Londres en 1986, Schloss hizo de su misión educar a las generaciones más jóvenes sobre el genocidio nazi. Durante las décadas siguientes habló en escuelas y prisiones, en conferencias internacionales y contó su historia en libros, incluyendo “La historia de Eva: el relato de una sobreviviente por la hermanastra de Ana Frank”.

"Una mujer extraordinaria"

Continuó su campaña hasta sus 90 años. En 2019, viajó a Newport Beach, California, para reunirse con adolescentes que fueron fotografiados haciendo saludos nazis en una fiesta de la escuela secundaria. Al año siguiente, formó parte de una campaña que instaba a Facebook a eliminar material que negaba el Holocausto.

“Jamás debemos olvidar las terribles consecuencias de tratar a las personas como otros”, sostuvo Schloss. “Necesitamos respetar las razas y religiones de todos. Necesitamos vivir juntos con nuestras diferencias. La única manera de lograr esto es a través de la educación, y cuanto antes comencemos, mejor”.

La familia de Schloss la recordó como “una mujer extraordinaria: una sobreviviente de Auschwitz, una educadora devota del Holocausto, incansable en su trabajo por la memoria, la comprensión y la paz”.

“Esperamos que su legado continúe inspirando a través de los libros, películas y recursos que deja atrás”, indicó la familia en un comunicado.

