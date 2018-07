Por los pagos de Nelson Mandela

Lo más lindo que tiene viajar es, no sólo conocer nuevas ciudades, sino también toparse con nuevas culturas, formas de ver el mundo, comidas, aromas y costumbres a las que no estamos habituados y nos presentan otras realidades de este bello y enorme mundo.

Sudáfrica es uno de los destinos más llamativos, y a su vez, no tan comunes. Por qué no explorarlo un poco e ir encantándonos con algunas de las ciudades para visitar all.

Johannesburgo, últimamente, está siendo bastante conocida gracias a los buenos precios que suelen haber en Turismocity para volar allí (aproximadamente se consiguen entre AR$13.000 y AR $14.000), excusa perfecta para lanzarse a la aventura africana. Tiene algunas atracciones turísticas que pueden ser bastante interesantes para visitar: el Museo del Apartheid es un museo que da cuenta de la época homónima, las causas de esa época, qué ocurrió y demás: un lugar súper impactante.

Soweto era donde vivían en una gran concentración las personas negras durante la época de la sinrazón de ser del Apartheid. Hoy, es una linda zona con bares, lugares turísticos, poco relacionadas con la historia del lugar, la represión sufrida. En esa zona se puede visitar la casa del Gran Nelson Mandela, la iglesia Regina Mundi (la más grande de Sudáfrica) donde sus paredes delatan los tiroteos; entre otros lugares. Recomendaciones: estar muy alertas por la inseguridad que se puede llegar a vivenciar y en lo posible recorrer de la mano de algún nativo.

Cape Town es una ciudad conocida por ser una especie de ciudad llena de inmigrantes, con muchos de origen europeo radicados en esa ciudad. Allí, se puede descubrir una de las maravillas naturales, Table Mountain. También otras atracciones son el Cabo Nueva Esperanza donde se juntan los océanos Indico y Atlántico, donde se puede visitar la prisión donde estuvo detenido Mandela, y donde también se encuentra el Museo de los Diamantes y el Museo del Holocausto. La ciudad tiene un estilo típico europeo: playas de frías aguas y lugares muy lindos para visitar. Para ir a Robben Island lo mejor es sacar las entradas con anticipación.

Arquitectura al mejor estilo británico, una ruta que une 67 obras de arte (Ruta 67 valga la redundancia) que representan los 67 años de la vida en la política de Nelson Mandela y muy buenas playas para los surfistas y, también, claro, para los que buscan descansar; todo eso y más en Port Elizabeth. Otras atracciones que se pueden encontrar es el Boardwalk Casino, complejo de varias actividades con una laguna artificial, juegos para chicos, y más (muy fiel a los complejos norteamericanos).

Y, por último, para aquellos que aman la belleza natural, no pueden dejar de visitar Los Montes Drankensberg. Para los que buscan relajarse entre montañas y accidentes geográficos rodeados de naturaleza es una buena opción alquilar un motorhome equipado o bien ir a un camping para disfrutar o alquilar un auto y tener una carpa. Obviamente, para los que privilegian las comodidades, hay hoteles para poder hospedarse. Este lugar cuenta con muchas actividades de aventura como excursiones, cabalgatas, caminatas entre paisajes que parecen sacados de una obra de arte. Recomendación: llevar mapa en caso de utilizar movilidad propia. ¿Qué lugares conocer allí? El Parque Nacional Royal Natal, Champagne Valley, El Anfiteatro, Cathedral Peak, entre otros lugares.

