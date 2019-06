Nuevo Club de Playa en La Torre

En el verano eterno de la Bahía sur, la bellísima ensenada de Mutá, playa de La Torre Resort, se ve ahora realzada por las flamantes instalaciones del Grupo La Torre: su nuevo Club de Playa, su restaurante Gino Gastronomía Praia, y sus cocinas. Más de 600 metros cuadrados de buen gusto y servicio con 140 metros frente al mar, sobre una extensión de playa de 6.000 mil metros cuadrados. Una auténtica franja de paraíso all inclusive. El Club de Playa, exclusivo para los huéspedes del resort, tiene capacidad para 600 personas, con sus respectivas mesas, reposeras y otras comodidades. Allí un buffet a todo buen gusto ofrece picadas, vinos blancos y tintos, espumantes, varios tipos de cervezas, y hasta el clásico chopp. Allí se dan las noches gastronómicas junto al mar, con un sabroso pez a la parrilla, o la noche árabe, y todo desde luego es parte del servicio all inclusive de La Torre Resort. A su lado, ya el restaurante Gino Gastronomía Praia atiende la demanda en general, tanto huéspedes, como visitantes o vecinos de la Costa do Descubrimento y de toda la Bahía sur, que se llegan hasta allí atraídos por el espacio, su estupenda decoración y la buena fama de sus platos. Basada en la mejor tradición de la culinaria italiana, la gastronomía de Gino reinterpreta la especialidad en pastas frescas rellenas, de elaboración propia. Entre sofás de estilo lounge, y mesas internas, Gino tiene capacidad para 300 personas, y no es parte del all inclusive de La Torre. Todo el conjunto exigió una inversión de dos millones de reales, pero basta visitarlo para saber que vale cada uno de sus centavos.