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Escapadas de invierno: bienestar, relax y naturaleza en distintos destinos del país

Hoteles y destinos en distintas regiones del país invitan a vivir la temporada invernal desde otra perspectiva: más pausada, sensorial y orientada al disfrute

4 de julio 2026 · 13:00hs
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Hoteles y destinos ofrecen experiencias pausadas

Hoteles y destinos ofrecen experiencias pausadas, sensoriales y de disfrute natural en Argentina.

El invierno suele asociarse a la nieve, las vacaciones escolares y los viajes en familia. Sin embargo, también es una estación que invita a bajar el ritmo, buscar refugio en el paisaje y elegir escapadas más pausadas, donde el bienestar, la gastronomía y el contacto con la naturaleza se convierten en protagonistas. Con fines de semana largos y destinos de distintas regiones del país, Argentina ofrece en esta época una amplia variedad de propuestas pensadas para quienes priorizan el descanso y la desconexión.

Lejos del movimiento intenso de las vacaciones tradicionales, crece el interés por viajes más cortos, orientados al relax y a experiencias sensoriales: spas, viñedos, paisajes serranos, pueblos históricos y ciudades con identidad cultural fuerte. En ese mapa invernal aparecen hoteles y propuestas que combinan entorno, confort y una mirada más consciente del tiempo libre.

Por qué reservar las vacaciones de invierno con anticipación

Las vacaciones de invierno concentran uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año. Reservar con anticipación permite acceder a una mayor disponibilidad de habitaciones, elegir mejores categorías y organizar con tiempo las actividades y experiencias que ofrece cada destino.

Anticiparse a las vacaciones de invierno permite mayor disponibilidad, mejores tarifas y acceso a propuestas exclusivas de temporada.

Anticiparse a las vacaciones de invierno permite mayor disponibilidad, mejores tarifas y acceso a propuestas exclusivas de temporada.

Además, muchos hoteles cuentan con beneficios exclusivos para reservas directas y propuestas especialmente diseñadas para la temporada.

Calma Nono: el silencio de las sierras como experiencia

En Traslasierra, Córdoba, el invierno adquiere otra dimensión. Rodeado de bosque nativo y con vistas abiertas a las Altas Cumbres, Calma Nono propone una experiencia que pone el acento en la intimidad y el descanso profundo.

Sus suites con hogar a leña, terrazas privadas y jacuzzis panorámicos están diseñadas para acompañar el ritmo del paisaje. Allí, el silencio no es ausencia sino parte de la experiencia: el sonido del viento, los cielos despejados y la amplitud serrana construyen un entorno pensado para desconectarse del ritmo urbano y reconectar con un tiempo más propio.

Más info y reservas:

www.calmanono.com.ar

• +54 9 3544 65-0969

• Hotel pet friendly

• Hotel exclusivo para adultos (+18)

• Instagram: @calmanono

Un Alto en la Huella: bienestar en clave de escapada corta

En San Antonio de Areco, uno de los pueblos más representativos de la identidad bonaerense, el invierno se vive con una calma particular. A poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires, Un Alto en la Huella se integra a ese entorno con una propuesta centrada en el bienestar.

Spa, sauna, jacuzzi, piscina climatizada y amplios espacios verdes conforman un escenario pensado para la relajación física y mental. La cercanía con los grandes centros urbanos lo convierte en un destino ideal para escapadas breves, donde el viaje no se mide en kilómetros sino en la capacidad de cambiar de ritmo por unos días.

Más info y reservas:

www.unaltoenlahuella.com

• Instagram: @unaltoenlahuella

• Tel: +54 9 2326 43-4890

• Mail: [email protected]

Hotel Colonial Salta: historia viva en el corazón del norte

Frente a la Plaza 9 de Julio, en pleno centro histórico de Salta, el Hotel Colonial Salta permite experimentar la ciudad desde su núcleo más representativo. Su ubicación facilita el acceso a pie a museos, iglesias, peñas y espacios culturales que forman parte de la identidad salteña.

El hotel Colonial, en el corazón de la ciudad de Salta, combina arquitectura tradicional, ubicación estratégica.

El hotel Colonial, en el corazón de la ciudad de Salta, combina arquitectura tradicional, ubicación estratégica.

Durante el invierno, la ciudad combina temperaturas agradables, una agenda cultural activa y una gastronomía marcada por sabores regionales. Esa mezcla convierte a Salta en un destino donde la historia, la vida urbana y la tradición conviven en un mismo recorrido, especialmente atractivo para quienes buscan una escapada con contenido cultural.

Más info y reservas:

www.hotelcolonialsalta.com.ar

• Instagram: @saltahotelcolonial

• Email: [email protected]

• Dirección: Zuviría 6, esquina Caseros, Salta, Argentina

Finca Bandini: el invierno entre viñedos en Mendoza

En Luján de Cuyo, Mendoza, el paisaje invernal adquiere una presencia particular entre viñedos y la Cordillera de los Andes como telón de fondo. Finca Bandini se inserta en ese entorno con una propuesta de enoturismo que combina recorridos, degustaciones y gastronomía regional.

La gastronomía y la vitivinicultura son los principales atractivos que ofrece la región de Mendoza.

La gastronomía y la vitivinicultura son los principales atractivos que ofrece la región de Mendoza.

El invierno mendocino permite vivir el mundo del vino desde otra perspectiva, con temperaturas más frescas, cielos despejados y una luz que resalta el paisaje de la región. La experiencia invita a conocer el proceso productivo, pero también a detenerse en la contemplación del entorno y en la relación entre territorio y cultura vitivinícola.

Desde las sierras cordobesas hasta los viñedos mendocinos, pasando por pueblos históricos bonaerenses y la riqueza cultural del norte argentino, estas propuestas muestran una forma distinta de vivir el invierno: más pausada, más sensorial y orientada al disfrute del tiempo libre como experiencia en sí misma.

Experiencias de enoturismo y reservas en Mendoza:

www.fincabandini.com.ar

• Finca Bandini Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza

• Web: www.fincabandini.com.ar

• WhatsApp: https://wa.link/2v20ki

• Instagram: @fincabandini

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