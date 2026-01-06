La Capital | Turismo | turismo

El lado oscuro del turismo: Los destinos del mundo que están llegando a su límite

El turismo internacional sigue creciendo a niveles récord, pero en paralelo se multiplican las alertas. Guías especializadas y grandes medios del mundo advierten sobre destinos saturados, con crisis habitacional, rechazo social y daños ambientales que ponen en debate el modelo turístico actual.

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

6 de enero 2026 · 12:34hs
Viajar nunca fue tan fácil ni tan frecuente. Sin embargo, el éxito del turismo global comienza a mostrar su contracara. En ciudades emblemáticas, playas icónicas y enclaves naturales de distintos continentes, el turismo masivo dejó de ser solo una fuente de ingresos para transformarse en un problema estructural. La advertencia vuelve a quedar plasmada en la lista anual de destinos que “no conviene visitar” de Fodor’s Travel, un informe que cada año genera debate y que esta vez apunta directo al corazón del fenómeno.

Lejos de cuestionar el atractivo de esos lugares, el planteo es otro: algunos destinos están llegando a un límite que compromete la calidad de vida de los residentes, el equilibrio ambiental y, paradójicamente, la propia experiencia del viajero.

Sobreturismo: definición e impactos urbanos

El concepto de sobreturismo (overtourism) ya forma parte del vocabulario urbano. Se trata de un fenómeno en el que la cantidad de visitantes supera la capacidad real de un destino para absorberlos sin consecuencias. Calles colapsadas, transporte saturado, servicios públicos al límite y un encarecimiento acelerado del costo de vida son algunas de las señales más visibles.

Uno de los impactos más sensibles es el de la vivienda. En numerosas ciudades, la expansión de los alquileres temporarios orientados al turismo redujo la oferta para residentes permanentes y empujó los precios a niveles inaccesibles. El resultado: barrios tradicionales que se vacían, vecinos que se mudan y un tejido social que se resiente.

Ciudades que empiezan a decir “basta”

El debate ya no se da solo en guías de viaje. Medios como The Guardian, BBC, El País y Le Monde vienen reflejando un clima de creciente malestar en destinos turísticos históricos.

Barcelona, Venecia, Ámsterdam, París, Islas Canarias, Bali y Dubrovnik son algunos de los nombres que aparecen de manera recurrente en estos informes. En muchos casos, las protestas vecinales contra el turismo masivo dejaron de ser episodios aislados para convertirse en un fenómeno sostenido.

image

Las respuestas de los gobiernos locales también marcan un cambio de época: tasas turísticas más altas, cupos diarios de visitantes, límites a los alquileres temporarios, restricciones a cruceros y, en algunos casos, prohibiciones directas para acceder a determinadas zonas en horas pico.

El turismo como dilema urbano y social

Durante años, el turismo fue presentado como una industria casi sin costos. Hoy, ese paradigma empieza a resquebrajarse. Los especialistas coinciden en que el desafío no pasa por frenar los viajes, sino por repensar el modelo.

El problema no es el turista, sino la falta de planificación”, repiten urbanistas y economistas. Sin regulación, el turismo puede comportarse como una actividad extractiva: consume recursos, ocupa espacios y deja beneficios concentrados, mientras los costos se distribuyen entre la población local.

image

Viajar, sí. Pero de otra manera

Lejos de promover el “no viajar”, la tendencia apunta a un turismo más equilibrado. Viajar fuera de temporada, elegir destinos alternativos, respetar normas locales y diversificar la oferta son algunas de las claves que se repiten en los análisis internacionales.

También crece la idea de que los destinos deben dejar de medirse solo por la cantidad de visitantes y empezar a hacerlo por su impacto real en la comunidad y el ambiente. En ese sentido, la discusión ya no es solo turística: es económica, social y cultural.

La lista de Fodor’s funciona como una señal de alarma, pero el fenómeno es mucho más amplio. El turismo global enfrenta una encrucijada: seguir creciendo sin límites o adaptarse a un nuevo equilibrio.

El desafío —coinciden los expertos— ya no es atraer más turistas, sino aprender a convivir con ellos. Porque cuando viajar se vuelve una carga para los residentes, el problema deja de ser del turismo y pasa a ser de la sociedad en su conjunto.

Río de la Plata: lo que interpela a Uruguay y Argentina

El debate global sobre el turismo masivo no es ajeno al Río de la Plata. En Uruguay, destinos consolidados como Montevideo, Punta del Este, Colonia del Sacramento o La Paloma vienen experimentando un crecimiento sostenido del turismo, especialmente en temporada alta, con impactos visibles en el mercado inmobiliario, el uso del espacio público y la presión sobre los servicios.

En los últimos años, el aumento de los alquileres temporarios y la concentración de la oferta turística en determinadas zonas encendieron alertas similares a las que hoy se observan en ciudades europeas. Si bien la escala es distinta, el desafío es comparable: cómo sostener el atractivo sin afectar la vida cotidiana de quienes habitan esos lugares todo el año.

En Argentina, el fenómeno aparece con matices propios. Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, El Calafate o algunos corredores turísticos del litoral y la costa atlántica enfrentan picos de saturación estacional, tensiones en el acceso a la vivienda y una creciente discusión sobre el ordenamiento del turismo. A eso se suma un contexto económico que vuelve más compleja la planificación de largo plazo.

Aunque lejos de los niveles de colapso que muestran algunos destinos globales, la experiencia internacional funciona como advertencia temprana. El turismo sigue siendo una herramienta clave para el desarrollo, pero sin reglas claras, planificación urbana y consenso social, el éxito puede transformarse en un problema difícil de revertir.

En síntesis: no se trata de recibir más turistas a cualquier costo, sino de construir un modelo sostenible que permita viajar, crecer y convivir.

Operativo Verano en Santa Fe: más de 30 fiestas populares y eventos culturales para disfrutar en enero

Del chamamé al chorizo artesanal: la agenda completa de fiestas populares en Santa Fe 

Cuánto sale irse de vacaciones, lo que todos los argentinos se preguntan

La pregunta del millón: cuánto cuesta irse de vacaciones y cuál es la opción más barata

Siete playas argentinas donde veranear y aprovechar el mar para una escapada de relax y descanso.

Dónde ir en verano: siete playas tranquilas y naturales de la costa bonaerense

Argentina marcó un récord en la cantidad de pasajeros transportados en vuelos durante el 2025.

La aviación argentina marcó un récord histórico en pasajeros transportados

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

El fiscal de la causa reveló cómo empezaron a buscar al cordobés Josué Urquia, el primer sospechoso identificado después de la denuncia en la mueblería

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre