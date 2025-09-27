Curazao, un paraíso vibrante entre playas y cultura
Turismo

Curazao, un paraíso vibrante entre playas y cultura

La Capital | Turismo | Curazao

Aguas turquesas, calles de arquitectura colonial y aromas auténticos convierten a este destino en una experiencia distinta para descubrir la región.

27 de septiembre 2025 · 08:07hs

En el mapa, Curazao puede parecer apenas un pequeño punto frente a la costa de Venezuela, pero este destino sorprende por su riqueza cultural y su mezcla única de estilo caribeño con influencias europeas. Parte de las llamadas islas ABC, junto a Aruba y Bonaire, este país combina playas de ensueño con un casco histórico lleno de color y una vida nocturna animada, que la distinguen como un destino imperdible del Caribe.

En la isla, “dushi” es más que una palabra: es un saludo cálido, una bienvenida que refleja la calidez y amabilidad de su gente, y una invitación a disfrutar cada momento con alegría y apertura.

Los silos proponen un viaje que combina el descanso en la naturaleza con el encuentro de historias rurales.

Turismo innovador: el campo y la revolucionaria experiencia de dormir en silos

Ushuaia es uno de los destinos elegidos por los viajeros para un escapada de relax.

Fin de semana largo: cinco propuestas para pasar unos días de relax

Willemstad, un museo al aire libre

La capital, Willemstad, es una joya declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y uno de los lugares más fotografiados del Caribe. Sus casas coloniales pintadas en tonos pastel, azules, rosados, amarillos, remiten a Ámsterdam, pero bajo un sol tropical y con una arquitectura adaptada al clima isleño. El puente flotante de la Reina Emma, que conecta los barrios de Punda y Otrobanda, se ha convertido en un ícono reconocible y punto de encuentro para locales y turistas.

Recorrer sus calles es descubrir boutiques de diseño, galerías de arte contemporáneo, cafés frente al mar y murales que narran la identidad multicultural de la isla, donde conviven influencias africanas, neerlandesas y latinoamericanas, formando una mezcla única y vibrante.

003-001-curazao_002

Además, para quienes desean comprender la profundidad de la historia local, el Museo Kura Hulanda ofrece un recorrido por el pasado marcado por la esclavitud, mostrando testimonios, objetos y crudos relatos que dan cuenta del sufrimiento y la resistencia de los antiguos esclavos. Es una visita que aporta una dimensión más profunda a la experiencia en la isla, invitando a reflexionar y recordar.

>> Leer más: Belice: un paraíso escondido entre arrecifes y selva

Playas para todos los gustos y estilos

Aunque más pequeña que otros destinos caribeños, Curazao ofrece playas de ensueño, que parecen salidas de una postal. Playa Kenepa, con sus aguas turquesa rodeadas de acantilados y naturaleza virgen, invita a la contemplación. Mambo Beach, con bares y restaurantes sobre la arena, es un lugar ideal para quienes buscan una experiencia más social y animada. Por su parte, Playa Lagun es perfecta para quienes desean tranquilidad y contacto directo con la naturaleza en un entorno más íntimo.

Para los amantes del buceo y el snorkel, Curazao es un verdadero paraíso. Sus arrecifes coralinos, entre los mejor conservados del Caribe, ofrecen una visibilidad bajo el agua que puede alcanzar hasta 30 metros. Tesoros submarinos como el pecio del Superior Producer, un barco hundido en 1977, convierten a la isla en un destino soñado para los más aventureros y exploradores del mundo marino.

Snorkel

Una mezcla de culturas y sabores

La identidad de Curazao se refleja también en su gastronomía. Platos tradicionales como el keshi yena, queso relleno con pollo y especias, el guiso de cabra o los pescados frescos recién sacados muestran la influencia de las raíces africanas y europeas. Todo esto se acompaña con el famoso licor Blue Curazao, elaborado a partir de la cáscara de la laraha, una naranja local que aporta un sabor único y característico.

El idioma es otro reflejo de la diversidad de la isla. Además del neerlandés y el inglés, se habla el papiamento, una lengua criolla que mezcla portugués, español y africano, otorgándole a Curazao un carácter especial y auténtico.

Más allá de la playa: naturaleza y aventura

Curazao posee un costado natural que invita a la aventura y el contacto con el entorno. El Parque Nacional Christoffel, ubicado al norte de la isla, ofrece senderos de trekking que llevan hasta la cima del Monte Christoffel, el punto más alto de la isla, desde donde se obtienen vistas panorámicas inolvidables del mar y la costa.

Flamenco

Por su parte, el Parque Shete Boka es un espectáculo natural donde el oleaje golpea con fuerza contra cuevas y acantilados, creando una danza imaginaria constante entre el agua y la roca que impresiona a sus visitantes.

La esencia caribeña que invita a vivir el momento

Entre playas, historia y naturaleza, Curazao mantiene una esencia relajada y hospitalaria. Sus carnavales, su música y sus tradiciones refuerzan la alegría de un pueblo acostumbrado a celebrar la vida con intensidad y calidez.

Viajar allí es descubrir un Caribe diferente, donde la tranquilidad de sus playas se fusiona con la riqueza cultural y la sorpresa de cada rincón colorido. Un destino ideal para quienes buscan algo más que arena y mar: la posibilidad de encontrarse con una isla que guarda su propia personalidad y cuenta con un abanico de experiencias para todos los gustos, desde la aventura hasta la relajación plena. Es una invitación a descubrir el Caribe con otros ojos.

004-001-11_CTB - Punda 72

Datos útiles

Cómo llegar:

Desde Rosario hay vuelos de Copa Airlines y Latam. Copa tiene una frecuencia diaria, vía Panamá. Y Latam tiene dos frecuencias por semana (viernes y domingo), vía Lima.

Cuándo ir

Curazao goza de un clima estable durante todo el año, lo que la convierte en un destino confiable para viajar en cualquier momento. No obstante, se recomienda ir en temporada alta, que va de diciembre a marzo. Entre abril y agosto también es un buen momento, porque el clima es más seco y las temperaturas muy agradables.

Tips para disfrutar al máximo del viaje

Probar la gastronomía local en mercados y puestos callejeros para vivir una experiencia auténtica.

Explorar las playas, tanto las más conocidas como las menos transitadas, para descubrir rincones especiales y únicos.

Respetar la naturaleza, especialmente los arrecifes de coral, evitando tocarlos o pisarlos para preservar su belleza.

Llevar calzado cómodo para las caminatas en parques naturales y excursiones.

Curazao playas cultura Aruba Willemstad

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Parte del equipo de la agencia Hablemos de Viajes, con sede en la ciudad de Santa Fe.

Viajes a medida: cuando la experiencia marca la diferencia

Los viajeros tendrán la oportunidad de guardar el equipaje en compartimientos individuales dentro del aeropuerto.

El Aeropuerto de Ezeiza incorporó una función muy demandada por los viajeros

El Aeropuerto de Rosario tendrá conexión directa con el destino brasilero.

Rosario suma vuelos a Cabo Frío y se prepara para una temporada récord

El programa turístico en el delta está orientado en egresados primarios con servicios premium.

Tigre Joven: una nueva forma de vivir el viaje de egresados, cerca y con aventura

Ver comentarios

Las más leídas

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Edición impresa

sábado 27 de septiembre de 2025

Tapa

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Para acelerar el ritmo, se implementó el horario de noche. La mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya está completo

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Lo más importante
Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
La Región

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Tragedia en Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Radiografía del empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Ovación
Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación
Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Ever Franetovich, el emblema de Venado Tuerto que llega a Rosario con el Turismo Nacional

Newells: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Newell's: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde
LA CIUDAD

Impactante despiste y vuelco en la autopista a Córdoba a la altura de Wilde

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Economía

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto