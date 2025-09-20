Belice: un paraíso escondido entre arrecifes y selva
Turismo

Belice: un paraíso escondido entre arrecifes y selva

La Capital | Turismo | Belice

Un destino que sorprende con su fusión perfecta entre aventuras, patrimonio maya y paisajes caribeños, Bélice es ideal para viajeros que buscan autenticidad.

20 de septiembre 2025 · 08:28hs

En el corazón de América Central, entre México y Guatemala, se despliega un pequeño país con un alma grande: Belice, que bañado por las aguas turquesa del mar Caribe y cubierto de selvas milenarias, es un destino que sorprende por su diversidad natural, su herencia cultural y la calidez de su gente.

Lejos de los circuitos turísticos más trillados, ofrece una combinación única de aventura, tranquilidad y riqueza histórica. Desde sus arrecifes de coral, los más extensos del hemisferio norte, hasta las profundidades de sus cuevas sagradas, pasando por encantadores pueblos pesqueros y ruinas mayas que emergen de la selva, Belice invita a descubrir un rincón auténtico, vibrante y todavía poco explorado.

Coovaeco Turismo ofrece soluciones en servicios de viajes vacacionales, desde individuales hasta grupales.

Coovaeco Turismo: más que viajes, conexiones que transforman

La feria FIT se consolida como el gran encuentro regional del sector, con tecnología, gastronomía, espectáculos y debates sobre el futuro del turismo.

FIT 2025: el turismo mundial vuelve a reunirse en Buenos Aires

Experiencias únicas para viajeros

Belice no se recorre; se siente. Cada rincón del país propone experiencias que van mucho más allá de la postal imaginada. Para los amantes del mar, el parasailing, también conocido como paravelismo, sobre el arrecife permite contemplar desde el aire las aguas cristalinas que rodean a los cayos. Quienes buscan una dosis mayor de adrenalina, pueden descender en rappel hasta el fondo del Black Hole, una enorme cavidad azul en plena selva tropical frente a las costas.

También hay lugar para el asombro nocturno: en algunos puntos del país se puede realizar una excursión de bioluminiscencia, donde diminutos organismos iluminan las aguas con cada movimiento, creando un espectáculo hipnótico.

005-002-Paseos a caballo por la playa

En tierra firme, las playas invitan a una conexión más serena con la naturaleza: montar a caballo junto al mar o explorar reservas naturales al ritmo tranquilo de una caminata. Una experiencia inolvidable es la visita nocturna al zoológico de Belice, donde los animales rescatados, como jaguares, kinkajous y tapires, revelan comportamientos que no se observan de día.

Cuevas místicas: el inframundo maya

Más allá de la superficie exuberante, este país guarda un mundo subterráneo igual de fascinante. Las cuevas en este lugar no son solo formaciones geológicas impresionantes: fueron, durante siglos, espacios sagrados para los mayas, quienes las consideraban portales hacia Xibalbá, el inframundo espiritual.

004-002-butterfly falls

Explorarlas hoy es mucho más que una actividad turística: es entrar en contacto con creencias ancestrales, sentir la energía que aún habita entre estalactitas y estalagmitas, y recorrer túneles en los que todavía se conservan artefactos ceremoniales, cerámicas y restos óseos.

Entre las más impactantes

  • Actun Tunichil Muknal (ATM): un ícono arqueológico. Solo accesible tras una caminata y varios cruces de río, ofrece una experiencia intensa que culmina en una cámara ceremonial donde descansan esqueletos mayas, como la famosa “Doncella de Cristal”.
  • Che Chem Ha: ideal para quienes buscan algo más accesible, destaca por sus grandes vasijas intactas, utilizadas para ofrendas.
  • Barton Creek: perfecta para recorrer en canoa, silenciosamente, bajo un techo de piedra y misterio.
  • Nohoch Che’en Caves Branch: ideal para vivir el tubing, flotando en un neumático sobre un río que se interna y sale de las cavernas.

En cada una de ellas, la historia y la espiritualidad se fusionan con la aventura. Algunas permiten el senderismo, otras el piragüismo y unas, incluso, requieren nadar. Todas comparten algo en común: una conexión profunda con el pasado y una belleza natural difícil de olvidar.

Pueblos con alma y encanto beliceño

Lejos del bullicio y del turismo masivo, Belice también invita a conocer su lado más auténtico en pueblos pintorescos, donde el tiempo parece ir más lento y la hospitalidad se vuelve protagonista.

  • Hopkins: corazón de la cultura garífuna. Aquí se puede aprender a tocar el tambor tradicional, cocinar platos ancestrales o simplemente disfrutar del ritmo sereno de la costa.
  • Crooked Tree: famoso por su Festival del Marañón y su santuario de aves. Es ideal para amantes de la naturaleza por el avistaje de especies exóticas como la cigüeña Jabirú.
  • San José Succotz: un pueblo maya enclavado junto al río Mopán. Desde allí se accede al templo de Xunantunich cruzando en una pintoresca balsa de manivela.
  • Placencia: hoy destino turístico, alguna vez fue una comunidad pesquera. Sus playas, su arte callejero y su ambiente relajado la convierten en una parada imperdible.
  • Sarteneja: comunidad costera poco conocida, perfecta para disfrutar la vida de mar, visitar reservas naturales y ver atardeceres de postal.
004-001-Caving - Western Belize

Cada pueblo tiene una historia, una celebración y una forma única de conectar con la identidad beliceña.

Belice espera con sus paisajes excepcionales, su rica cultura y experiencias inolvidables. Se presenta como el escenario perfecto para quienes desean comenzar una nueva aventura, combinando historia, cultura y modernidad en un recorrido que sorprende en cada paso.

>> Leer más: Cartagena de Indias: el encanto eterno del Caribe colombiano

Los mejores atardeceres del Caribe centroamericano

Entre cayos, montañas y playas, hay espacios que parecen hechos a medida para quienes buscan capturar el momento dorado.

  • Caye Caulker: la “Isla Cariñosa” regala atardeceres que tiñen el Caribe de naranja. Se recomienda bordear el lado oeste para disfrutar del paisaje desde un bar con vista al mar.
  • Hummingbird Highway: esta ruta escénica serpentea entre montañas y campos de naranjos. Al atardecer, los colores del cielo se funden con el verde de los valles.
  • Mountain Pine Ridge: tras explorar cataratas y sitios arqueológicos, el cierre perfecto es ver el sol esconderse entre pinos y formaciones rocosas.
  • Sarteneja: este pueblo merece doble mención por una razón: su eslogan local es “donde el sol se pone en el agua”, y no exagera.

Ya sea desde un muelle, una hamaca o un barco al atardecer, las puestas de sol en Belice son un espectáculo en sí mismas. Donde el día termina, comienza la magia del mar, con horizontes que parecen pintados a mano.

005-001-Air Boarding - Caye Caulker

Consejos útiles

Cómo llegar:

Desde Rosario, Copa Airlines tiene una frecuencia de dos vuelos por semana (los lunes y viernes), vía Panamá.

Cuándo ir

La temporada más recomendada para conocer Belice es entre noviembre y abril, cuando el clima es más seco y las temperaturas agradables. Es temporada alta, por lo que los precios suelen ser más elevados y algunos destinos pueden estar más concurridos.

Qué llevar

  • Ropa ligera y fresca, pero también un buen cortaviento o impermeable para las lluvias ocasionales.
  • Repelente, esencial para zonas selváticas y rurales.
  • Protector solar biodegradable, para cuidar tanto la piel como los ecosistemas marinos.
  • Calzado cómodo y cerrado, ideal para caminatas en sitios arqueológicos y reservas naturales.
  • Snorkel o máscara, si se planea explorar el arrecife o los cenotes.
005-003-Experiences-in-Belize. Cortesía (1)

Seguridad y salud

Belice es considerado un país seguro para los turistas, pero siempre es recomendable tener precauciones básicas, como evitar zonas poco transitadas de noche y cuidar las pertenencias.

Llevar un botiquín básico y vacunas al día, especialmente la de la fiebre amarilla y tétano. También hay que hidratarse de forma constante y consumir alimentos frescos y seguros.

Transporte

Para moverse dentro de Belice, las opciones incluyen:

  • Buses locales, económicos y frecuentes.
  • Renta de auto, muy útiles para explorar rutas como la Hummingbird Highway o Mountain Pine Ridge.
  • Barcos y lanchas para ir a los cayos y otras islas.
  • Taxis y tours organizados, ideales para recorridos específicos y guías expertos.
Belice Arrecifes Selva México Mar Caribe

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
Xpu-Ha es una playa en la Riviera Maya, México, conocida por sus aguas cristalinas y ambiente relajado,

México supera a Brasil y Dominicana como el país con las mejores playas de la región

El programa turístico en el delta está orientado en egresados primarios con servicios premium.

Tigre Joven: una nueva forma de vivir el viaje de egresados, cerca y con aventura

Qué elementos se pueden llevar y cuáles no en las valijas de mano

Valijas de mano: qué se puede llevar en un avión y qué dejar en casa

El Aconcagua es un destino clave para montañistas de todo el mundo y eso la vuelve un lugar único para visitar.

Las siete maravillas naturales de Argentina: historia, paisajes y experiencias únicas

Ver comentarios

Las más leídas

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Edición impresa

sábado 20 de septiembre de 2025

Tapa.jpg

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El gobierno de Santa Fe tomó nuevas medidas a dos años de la muerte de Filomena Cinalli, asesinada dentro de su casa del barrio Bella Vista

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana
La Ciudad

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show
Zoom

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Nunca visto: la Conmebol anuló una expulsión por doble amarilla porque el árbitro se equivocó

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Lo más importante
Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Ovación
El último ensayo de Franco Colapinto fue de lo mejor en Bakú y en el mano a mano con Pierre Gasly

Por Gustavo Conti
Ovación

El último ensayo de Franco Colapinto fue de lo mejor en Bakú y en el mano a mano con Pierre Gasly

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Básquet: Las chicas de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico van por un sueño nacional

Central lleva 21 años sin perder de local con Talleres pero con muy pocos partidos

Central lleva 21 años sin perder de local con Talleres pero con muy pocos partidos

Hugo Balassone: Newells tiene poco peso en la AFA y Belloso sería candidato a suceder a Tapia

Hugo Balassone: "Newell's tiene poco peso en la AFA y Belloso sería candidato a suceder a Tapia"

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Por Patricia Martino

Economía

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Policiales

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
Política

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos