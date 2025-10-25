La pirámide de Chichén Itzá da la bienvenida en un resort con espíritu maya

Frente a las aguas del mar Caribe, el Iberostar Selection Paraíso Maya Suites fusiona arquitectura inspirada en la cultura indigena, naturaleza y confort.

El resort Iberostar Selection Paraíso Maya Suites ofrece una experiencia ideal para familias, parejas o grupos de amigos.

La réplica de la imponente pirámide de Chichén Itzá se alza en el corazón del lobby bar y marca, desde el primer vistazo, el pulso de este lugar: grandilocuente, temático y con una fuerte conexión con el entorno. No hace falta recorrer mucho más para entender que esta bienvenida visual no es casual . Es la carta de presentación de un resort que apuesta a combinar historia, naturaleza y confort.

Frente a las aguas turquesas de la Riviera Maya, el Iberostar Selection Paraíso Maya Suites despliega una propuesta que sorprende tanto por su escala como por la atención al detalle. Ubicado dentro del Complejo Paraíso, sobre Playa Paraíso, es uno de los cinco hoteles cinco estrellas de la cadena en la zona . Su estilo arquitectónico, inspirado en el legado maya, imprime carácter a cada rincón y logra que la experiencia no empiece en la playa, sino apenas se cruza la puerta de entrada.

Un sitio ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una experiencia con todo incluido en un entorno natural privilegiado, con la cultura maya como hilo conductor.

La propuesta de descanso y entretenimiento es amplia. Cuenta con ocho áreas de piscina, entre ellas un parque acuático con toboganes, una piscina de olas y un río lento rodeado de vegetación tropical. Los más pequeños encuentran diversión asegurada en Star Camp, el programa infantil que combina juegos, talleres y actividades creativas al aire libre . Los adultos, en tanto, pueden disfrutar de tratamientos de bienestar en el Spa Sensations, realizar deportes acuáticos en la playa, practicar yoga o recorrer el sendero entre manglares que rodea el complejo.

Para quienes buscan un plus, el Iberostar Playa Paraíso Golf Club, dentro del mismo predio, ofrece un campo de 18 hoyos diseñado para enlazar juego y paisajes caribeños.

Gastronomía internacional con sello mexicano

El resort ofrece seis restaurantes y seis bares que recorren sabores locales e internacionales. Desde tacos y platos típicos en El Tapatío hasta mariscos en La Marina, cocina japonesa en La Geisha, bistró francés en L’Etoile y carnes a la parrilla en El Rancho. El buffet internacional La Pagoda completa la propuesta gastronómica.

Los bares se distribuyen entre la piscina, la playa y los espacios comunes, con opciones que van desde cafés y snacks hasta coctelería clásica y tragos tropicales.

Habitaciones y entorno natural

Con 432 habitaciones, el Iberostar Selection Paraíso Maya Suites dispone distintas categorías, desde junior suites con vista a la vegetación tropical hasta opciones familiares y penthouse. Todas están diseñadas con materiales cálidos, decoración local y espacios amplios, pensados para combinar descanso y privacidad.

El resort se integra a su entorno natural: rodeado de manglares, jardines y áreas verdes, promueve un turismo más responsable. A través de su programa Wave of Change, la cadena eliminó plásticos de un solo uso, fomenta la pesca responsable y realiza acciones de preservación de tortugas y arrecifes de coral.

Un resort sostenible

El compromiso ambiental es uno de sus ejes. Además de prácticas internas de reducción de residuos y reciclaje, Iberostar impulsa proyectos de reforestación de manglares y colabora con comunidades locales para promover la producción artesanal y gastronómica de la región.

Iberostar Selection Riviera Cancún

Desde noviembre de 2025, Iberostar sumará un nuevo integrante a su cartera en el Caribe mexicano: Iberostar Selection Riviera Cancún. Ubicado frente al mar, a pocos kilómetros del pintoresco Pueblo Mágico de Puerto Morelos, entrelaza confort, gastronomía y naturaleza en un entorno privilegiado.

El resort cuenta con 444 suites, varias con acceso directo a piscinas, y una propuesta “todo incluido” que incluye cuatro restaurantes a la carta, pizzería a la leña, bares swim-up, heladería y cafetería. Hay ocho piletas, spa, gimnasio, canchas de tenis y Star Camp para chicos.

Su ubicación permite explorar atractivos naturales como la Ruta de los Cenotes, el Jardín Botánico y el Arrecife de Puerto Morelos. Con un estilo relajado y servicio premium, este nuevo hotel promete una experiencia de alto nivel en plena Riviera Maya.