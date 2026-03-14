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City Tours USA: más de 40 años organizando excursiones en español por Estados Unidos y Canadá

City Tours USA, fundada en 1978 en Nueva Jersey, ofrece excursiones y circuitos guiados en español por destinos de América del Norte para viajeros latinoamericanos

14 de marzo 2026 · 22:05hs

El turismo organizado en América del Norte tiene, dentro del segmento de habla hispana, un referente con larga historia. City Tours USA cumple más de cuatro décadas facilitando la experiencia de viajeros latinoamericanos en Estados Unidos y Canadá, con una oferta que combina excursiones urbanas, circuitos regionales y programas de varios días. La compañía, fundada en 1978 como emprendimiento familiar con sede en Nueva Jersey, creció hasta consolidar operaciones en distintos puntos del territorio norteamericano.

Desde sus orígenes, la empresa identificó una necesidad concreta: los viajeros latinoamericanos que llegan por primera vez a ciudades como Nueva York, Washington o Boston enfrentan una logística compleja, con idioma, escala urbana y sistemas de transporte que pueden resultar poco accesibles. La respuesta fue estructurar recorridos completamente guiados en español, con conductores profesionales y guías especializados que acompañan cada etapa del itinerario.

Con el tiempo, la expansión geográfica permitió sumar destinos en distintas regiones de Estados Unidos y en Canadá. La red de servicios abarca desde salidas de medio día hasta circuitos de varios días que atraviesan algunos de los paisajes más reconocidos del continente. Esa diversidad de formatos es uno de los factores que explica la permanencia de la empresa en un mercado turístico competitivo y en constante transformación.

Excursiones urbanas y circuitos por parques nacionales

Entre las propuestas más demandadas figuran las excursiones de medio día o jornada completa orientadas a una primera aproximación a los atractivos principales de cada ciudad. Este formato resulta especialmente útil para quienes disponen de tiempo limitado o quieren organizar su visita con una base sólida antes de explorar por cuenta propia.

Para quienes buscan recorrer más territorio, los circuitos de varios días incluyen destinos como el Gran Cañón, Yosemite, Bryce Canyon y las Cataratas del Niágara, además de ciudades como San Francisco, Washington, Boston, Toronto y Quebec. El acompañamiento de guías en español durante todo el recorrido es el elemento que, según la propia empresa, distingue su propuesta de otras alternativas disponibles en el mercado.

La logística de movilidad en ciudades con tránsito intenso, como Nueva York o Los Ángeles, suele representar uno de los mayores desafíos para los visitantes extranjeros. En ese sentido, la inclusión de conductores profesionales en todos los servicios apunta a resolver ese aspecto sin que el viajero deba ocuparse de los traslados internos.

Programas privados y recorridos adaptados a cada grupo

La oferta se completa con recorridos privados y programas diseñados a medida para grupos, una modalidad que permite ajustar itinerarios según intereses específicos, tiempos disponibles y cantidad de integrantes. Este segmento creció en los últimos años, en paralelo con la mayor demanda de experiencias personalizadas por parte de los viajeros latinoamericanos que visitan América del Norte.

El turismo emisivo desde Argentina hacia Estados Unidos mantuvo, con oscilaciones propias de los ciclos económicos, una demanda sostenida en las últimas décadas. Destinos como Nueva York, Miami, Orlando y Las Vegas concentran la mayor parte de los viajes, aunque los circuitos por parques nacionales del oeste estadounidense ganan participación entre quienes viajan por segunda o tercera vez al país.

Para los rosarinos y santafesinos que planifican un viaje a América del Norte, la posibilidad de contratar servicios guiados en español desde el origen o una vez en destino representa una alternativa que reduce la incertidumbre logística. City Tours USA opera con salidas regulares desde las principales ciudades donde se concentran los viajeros hispanohablantes, lo que facilita la incorporación a un circuito sin necesidad de coordinar traslados por separado.

Con más de cuarenta años en el mercado, la empresa consolidó una trayectoria que la posiciona como una opción establecida para quienes buscan organizar su visita a Estados Unidos o Canadá con guía en español y respaldo profesional en cada etapa del recorrido.

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