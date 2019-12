Aventura y glamour por los mares

La naviera Princess Cruises ha preparado para esta temporada tres itinerarios saliendo desde Buenos Aires a la Antartida, Patagonia, Islas Malvinas y fiordos chilenos; y otro de Buenos Aires a Miami. Princes Cruises es una compañía global de cruceros que opera una flota de 17 barcos modernos, que transportan a dos millones de pasajeros cada año a más de 360 destinos en todo el mundo, incluido el Caribe y Alaska, Canal de Panamá, Riviera Mexicana, Europa, América del Sur, Australia/Nueva Zelanda, Pacífico Sur, Hawai, Asia, Canadá/Nueva Inglaterra y cruceros mundiales.

La firma posee un equipo de expertos en destinos profesionales que ha creado más de 150 itinerarios galardonados, con una duración de tres a 111 días, y Princess Cruises ha sido reconocida continuamente como "La mejor línea de cruceros por sus itinerarios".

Un gigante de los mares

El Coral Princess tiene capacidad para 2.000 pasajeros y 92 mil toneladas, es el barco más grande que realizará cruceros regulares en Sudamérica esta temporada. El crucero cuenta con 735 cabinas con balcón, 157 con ventana panorámica o con visión obstruida, y 108 internas. El crucero ofrece el famoso "Movies under the Stars" (cine bajo las estrellas), excelentes opciones gastronómicas, y el Lotus Spa. Grandes espacios al aire libre con piscinas donde disfrutar del sol, muchas actividades y las mejores vistas durante los cruces panorámicos. "Princess ofrece siempre algo para cada uno de los pasajeros, y eso la hace ideal para grupos y familias. Cuenta con cabinas decoradas en tonos cálidos y maderas de roble, las habitaciones son muy cómodas y espaciosas en relación a los estándares de los cruceros", explicó Patricio Arturi, ejecutivo comercial para el interior de Discover The World, empresa representante de Princess Cruises en Algentina.

Casi todas las cabinas cuentan con dos camas individuales que pueden transformarse en una cama doble (Queen). El amoblamiento incluye escritorio, dos sillas o sillón, mesas de noche, televisión satelital, frigobar, caja de seguridad. Por supuesto, todas con baño privado. El baño completo ofrece también todos los artículos de tocador: jabón, champú, acondicionador, loción.

Princess ofrece una amplia selección de cabinas con capacidad hasta cuatro huéspedes, con tarifas diferenciadas para el tercer y cuarto pasajero. También hay opciones de camarotes conectados para familias, así como suites familiares de dos habitaciones, con capacidad hasta ocho personas.

Comedores principales

• Bordeaux, Provence: ofrecen la oportunidad de elegir el turno fijo o libre, con idénticos menús que varían diariamente. Están abiertos para el desayuno tradicional (a la carta con especialidades) y las cenas, desde las 6 pm en adelante. Hay platos para dietas especiales bajos en grasa, sodio o colesterol (indicados con el símbolo del Lotus Spa); y además, y bajo solicitud previa al embarque, se puede requerir cocina vegetariana, kosher, sin gluten, sin lácteos, y libre de sal.

• Internacional Café: Abierto las 24 horas y ofrece pastelería y postres helados. Ensaladas y sándwiches en horarios del almuerzo, café y snacks. En algunas ocasiones especiales se sirve un té de la tarde en Da Vinci, con servicio de guante blanco.

• Horizon Court: Buffet de estilo informal con vistas hacia el exterior. Se sirven todas las comidas, desde el desayuno hasta el horario de la cena, con estaciones de variedades de platos, pizzas, frutas y verduras frescas, postres y dulces. También ofrecen té, agua, jugos y limonada sin costo.

• Café Caribe: Abierto para desayuno, almuerzo y cenas. Pizza y heladería junto a la piscina Neptuno, desde media mañana en adelante.

• Trident Grill: Parilla al aire libre en la zona de piscinas, que sirve comida para llevar: hamburguesas y papas fritas y sándwiches de pollo a la parrilla.

• Servicio de habitaciones: Los pasajeros pueden realizar pedidos las 24 horas del día hasta las 11 p.m. Sandwichs especiales, ensaladas, algunos postres y pizzas.

Restaurantes de especialidades

• Share by Curtis Stone: El primer restaurante del chef Curtis Stone en el mar. Una experiencia culinaria de seis platos creados con los mejores ingredientes -carnes ultra premium, mariscos y más- y excelentemente presentados.

• Crown Grill: Una cocina abierta le da una atmosfera especial. Se sirven clásicos de carnes y pescados y mariscos.

• Crab Shack: Se sirve en el Café Caribe algunas tardes después de las 18 horas. Especialidades con cangrejo, mejillones y diversos frutos de mar. Se recomienda hacer reservas.

• The Salty Dog Gastropub: Una experiencia desarrollada con Ernesto Uchimura, chef fundador de la Umami Burger original. Ofrece innovadoras propuestas de hamburguesas al estilo gourmet, variedad única de cervezas, whisky y selecciones de cócteles, además de música en vivo.

• Chef Table; U$S 80, U$S 95 con el vino: Mesa para 10 selectos comensales. Los menús son variados, repletos de delicias con cocteles y aperitivos incluidos.

Entretenimiento

Toda la actividad está incluida en el programa diario que se entrega en las habitaciones cada noche. El Plaza Atrium ofrece música en vivo a diario, durante horas del día y la noche. Los animadores realizan todo tipo de actividad para mantener entretenidos a los pasajeros, desde juegos, clases, demostraciones y talleres.

Teatro: Con capacidad para 800 personas se ofrecen a diario películas, conciertos, conferencias y producciones al estilo Broadway. El teatro ofrece ahora el espectáculo “Magic to Do” del premiado ganador del Grammy, Oscar y Tony, Stephen Schwartz. También se realiza un spin-off del programa “The Voice” (La Voz), donde participan en audiciones los pasajeros semana a semana por el título de “La Voz del Océano”.

Las actividades nocturnas también ofrecen diversidad: música en vivo en diversos salones, karaoke, casino (Vegas Style Casino), salones de baile (Club Fusion) y la disco con DJs (Skywalkers Nightclub). Un clásico de Princess es el “Movies under de Star”, cine al aire libre, en una pantalla gigante, donde se ofrecen pochoclos, galletitas dulces y mantas para disfrutar de las películas todas las noches.

Recreación al aire libre

La zona de piscinas centrales, cuenta con varios hidromasajes y es el área dominada por la pantalla gigante. Para una experiencia más tranquila cuenta con un sector de piscinas para adultos. Y también un sector vinculado al Lotus Spa con una piscina y dos jacuzzis. Los chicos tienen también su piscina exclusiva, donde los adolescentes también pueden disfrutar de los hidromasajes.

Espacios de recreación deportiva

Cuenta con dos greens para la práctica de golf y croquet. Un espacio multiuso para la práctica de tenis, voleibol, bádminton y media cancha de basket. La pista de jogging, para el trote o correr, está en la cubierta 19.

Discover at Sea: En sociedad con Discovery, se ofrecen una serie de actividades para chicos y jóvenes, y porque no adultos: Stargazing, observación guiada de las estrellas y constelaciones desde el deck superior; actividades basadas en los exitosos programas de Discovery Shark Week y Finding Bigfoot; además de charlas e información.

Festivales del mundo: Eventos a bordo que celebran tradiciones de casi todos los rincones del mundo. Fiestas y bailes, música y actuaciones folclóricas, actividades de enriquecimiento, películas temáticas.

Afternoon Tea: El té de la tarde, una ocasión especial para disfrutar de la tradición inglesa, con una amplia selección de tés, o café, servidos por camareros con guantes blancos y su vestimenta formal. El escenario es un elegante comedor, con mesas coronadas con brillantes samovares y una deliciosa variedad de bocadillos.

Coral Princess Spa & Fitness

El Lotus Spa envuelve (en forma de U) a la piscina para adultos que cuenta con dos hidromasajes. El uso de esta piscina es libre pero los tratamientos y uso del Spa tiene un costo adicional: duchas, saunas y baños de vapor. Se ofrecen tratamientos de masoterapia, aromaterapia, tratamientos para la piel, con costos adicionales también. Los pasajeros deben tener al menos 18 años para utilizar el Spa.

El gimnasio está abierto entre las 7 am a las 10 pm, con grandes ventanales al mar. Cuenta con todo tipo de aparatos de musculatura y aeróbicos, como cintas de correr, bicicletas, entre oros. También se ofrecen clases, algunas con costo extra. Los pasajeros deben tener 16 años de edad para utilizar el gimnasio.

The Sanctuary

The Sanctuary es el lugar de descanso exclusivo para adultos que ofrece una alternativa relajada a la gran cantidad de actividades al aire libre y entretenimiento disponibles en otros lugares del barco. Con bebidas exclusivas, comida y masajes al aire libre. Con pago adicional.

Actividades para chicos y adolescentes

• Para niños de 3 a 7 años: Casa del Arbol: Juegos, entretenimientos, con bailes, e inclusive disfrutar noches de películas y pijamas. Proyectos de arte como títeres y máscaras de Animal Planet, concursos de Lego, entre otros.

• Para niños 8 a 12 años: Step into the lodge: Un centro juvenil que mantiene a los niños ocupados con juegos, bailes y competiciones olímpicas infantiles. Programas del California Science Center como la construcción de cohetes, el espacio exterior con Stargazing (Discovery). Espectáculos de talentos, noches temáticas y búsquedas del tesoro fomentando la integración de los chicos.

• Para adolescentes de 13 a 17 años: Beach House: Un lounge contemporáneo es el lugar para adolescentes, perfecto para salir y socializar con películas nocturnas, clases de hip hop, torneos de videojuegos y competiciones deportivas.

Para ver y recorrer

• Montevideo. Un día en la capital uruguaya es ideal para realizar un city tour, donde se pueden visitar los puntos más destacados de Montevideo y los lugares más interesantes para conocer. Como el Mercado Agrícola, la Rambla, que se extiende por varios kilómetros costeando el Río de la Plata, visitar el letrero de Montevideo, el Palacio Legislativo, también los barrios de Carrasco, Ciudad Vieja, Centro, Punta Carretas, Pocitos, Parque Batlle, el Estadio Centenario y mucho más.

En el tour tendrán tiempo para tomar fotos en cada punto importante de la ciudad, y se podrán bajar para conocerla en detalle y llevarse un hermoso recuerdo.

• Ushuaia. La ciudad más austral de mundo recibe a miles de turistas cada año. Una vez atracado el crucero los huéspedes tendrán medio día para disfrutar de la ciudad. Además de recorrer su casco céntrico, habrá tiempo para hacer algunas excursiones como dar un paseo en el Tren del Fin del Mundo, un tour al glaciar Vinciguerra y la laguna Témpanos, una excursión a los lagos Escondido y Fagnano, a la laguna Esmeralda, al Parque Nacional Tierra del Fuego; o recorrer algunos museos de la ciudad, el más emblemático de ellos es Museo Marítimo y del Presidio.

• Malvinas. Si las condiciones climáticas lo permiten, el crucero hará una recalada en Puerto Argentino, principal puerto y única ciudad de las Islas Malvinas, la cual cuenta con algo más de 1.700 habitantes. Allí los huéspedes tendrán tiempo para recorrer la ciudad, hacer compras de souvenires, beber un trago en algunas de las tavernas y hasta hacer una excursión al Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas en 1982.

Las Islas Malvinas son un punto turístico muy visitado por personas de todo el mundo, debido a su historia y a su gran variedad de actividades turísticas. El turismo representa, en conjunto con la pesca, el 90% de la economía isleña. En total son 700 islotes en los alrededores de la Soledad y la Gran Malvina.

Desde el barco se pueden apreciar las costas, profundamente entrecortadas, que ofrecen muchos puntos ideales para fotografiarlos. Allí se puede realizar el avistaje de cinco colonias de pingüínos diferentes y vegetaciones vírgenes. Al estar situadas cerca del Cabo de Hornos, se puede observar una fauna esencialmente marina. Se pueden observar focas, elefantes marinos y multitud de aves.

• Punta Arenas. En la ciudad chilena de Punta Arenas, además de poder comprar sin impuestos porque es Zona Franca, se pueden hacer algunas excursiones, como avistaje de ballenas jorobadas, conocer la Nao Victoria, una réplica exacta del barco del expedicionario Magallanes, que recrea de manera perfecta como fueron aquellos tiempos; las residencias de los Braun, el palacio Sara Braun y la residencia José Menéndez son dos de los lugares más representativos de la arquitectura y la historia de la ciudad.

Con sus mausoleos y su parque, el cementerio de Punta Arenas es uno de los lugares más visitados por los que desean conocer la historia de la ciudad. El Museo Salesiano Maggiorino Borgatello preserva un invaluable patrimonio sobre los orígenes y el desarrollo de la región magallánica. El Fuerte Bulnes, el Parque Ñandú, son algunas de las opciones para completar la estadía en Punta Arenas.

* San Antonio. San Antonio es una ciudad costera, capital de la provincia de San Antonio en la Región de Valparaíso. Junto al área urbana de las comunas de Cartagena y Santo Domingo, conforma la Conurbación San Antonio. Es considerado como el puerto más importante del país. La ciudad se divide a su vez en varias localidades y/o sectores, siendo las más conocidas Llo-lleo, Barrancas, San Antonio Centro, San Juan, Lo Gallardo, Malvilla y la Población 30 de Marzo.

• Viña del Mar. Viña del Mar es la capital turística de Chile y una de las ciudades más bonitas de Sudamérica. Posee diversas atracciones turísticas entre las que podemos mencionar el Reloj de Flores, uno de los íconos turísticos de la ciudad, ubicado a los pies del cerro Castillo, que da nombre a uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. El Castillo Wulff, una edificación ubicada en el borde costero de la ciudad, frente al Castillo Ross. El Casino Municipal, las playas Reñaca (ícono del verano), Las Salinas, El Sol y Caleta Abarca.

El Muelle Vergara, ubicado en la clásica Avenida San Martín, entre las playas Acapulco y El Sol, es uno de los principales atractivos de Viña del Mar. También se puede visitar el Palacio Rioja, que es un museo de época que muestra la arquitectura y el mobiliario que existía en Chile a principios del siglo XX. La Quinta Vergara es un extenso parque y en su interior alberga jardínes, el Museo de Bellas Artes y el anfiteatro al aire libre, donde se realiza el famoso Festival Internacional de la Canción. La Laguna Sausalito y el Jardín Botánico completan los sitios más destacados de la ciudad.

• Puerto Mont. Puerto Montt es una importante comuna, ciudad y puerto del sur de Chile, capital de la provincia de Llanquihue y de la Región de Los Lagos. Tiene una población de 246 mil habitantes, aproximadamente un 30 % de la población de la región de Los Lagos. Se encuentra frente al seno de Reloncaví y cuenta con una bahía protegida en su costado occidental por la isla Tenglo.

Por su ubicación estratégica, constituye el principal nexo con el archipiélago de Chiloé y con la Patagonia chilena, gracias a su aeropuerto internacional y base aérea El Tepual y su puerto marítimo. La ciudad de Puerto Montt, junto con la vecina Puerto Varas, forman una incipiente área metropolitana llamada Conurbación Puerto Montt-Puerto Varas. Puerto Varas, un pintoresco pueblito con una colorida catedral en la que podrán tomar lindas fotografías con Osorno como telón de fondo. Hay muchos lugares para visitar en Puerto Varas pero uno de los las emblemáticos es Puerto Chico y sus pintorescas construcciones del siglo XX.

Puerto Montt se caracteriza por contar con frondosos bosques, estuarios, islas, lagos y volcanes. Su diversidad de paisajes es algo que atrae a muchos turistas a esta ciudad. Sin duda alguna, el sur de Chile es un lugar mágico e interesante y Puerto Montt forma parte de ese tesoro natural y cultural. Tiene bonitos lugares como el Parque Nacional Alerce Andino, el Seno de Reloncaví, la Plaza de Armas e Iglesia Catedral, en el casco antiguo de Puerto Montt, el Museo Juan Pablo II, el Monumento Natural Lahuen Ñadi, y el Pueblito de Melipulli, entre otros.

• Volcán Osorno. El volcán Osorno es un estratovolcán que se encuentra ubicado en la cordillera de Los Andes, al borde del lago Llanquihue. Es conocido mundialmente por los paisajes que otorga al ser la puerta de entrada a la Patagonia chilena, así también por su similitud con el monte Fuji de Japón. Este volcán debe su actual nombre debido a que se indica que era visible para los fundadores españoles desde la relativamente cercana ciudad de Osorno.

Tiene una altitud de 2.652 metros y su imponente rasgo cónico, se levanta majestuoso al lado opuesto de la ciudad de Llanquihue y Frutillar, de la cual, sólo las transparentes aguas del lago Llanquihue lo separan. Su inactividad volcánica se prolonga ya por más de un siglo y cuarto.

Punta Arenas

Punta Arenas es una ciudad, comuna y puerto bioceánico de la Zona Austral de Chile, es la capital de la provincia de Magallanes, de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y de la Patagonia Austral. Fue fundada por el Estado chileno como asiento principal del Territorio de Magallanes y como colonia penal, está localizada en la zona antiguamente llamada Sandy Point, lugar elegido por el fácil acceso al agua dulce y carbón.

La ubicación geográfica de la ciudad la convierte en un punto estratégico, tanto en lo político como en lo histórico, turístico, geopolítico y económico. Y junto con Coyhaique, son las únicas dos capitales regionales de Chile, ubicada al este de la cordillera de Los Andes. La ciudad se proyecta como puerta de entrada mundial al continente Antártico, ya que más de 15 países ocupan la ciudad como puerto base y al menos 25 países solicitan sus servicios antárticos. Antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914 fue el principal puerto en la navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico por su ubicación en el estrecho de Magallanes, circunstancia que explica su época de gloria, que la hizo un gran centro cosmopolita y comercial en el extremo austral de Sudamérica. Ello ha incidido en el carácter europeo del centro de la ciudad, que muestra una arquitectura sobresaliente.

• Rio de Janeiro. Una parada en la segunda ciudad más grande de Brasil, y la más turística del país, es algo así como una obligación del Coral Princess en su viaje al Caribe. No hay duda de por qué tantas personas deciden visitar Rio de Janeiro. Basta darse una vuelta por la ciudad para quedarse prendado y alucinar con los morros que abrazan Rio, las playas de arena blanca y la intensa vida de la nocturna.

La estadía en la “ciudad maravillosa” permite visitar el Cristo Redentor del Corcovado, el Pan de Azúcar, ver el atardecer desde el Arpoador, subir la escalinata de Selarón, pasear por la playa de Copacabana, recorrer la playa de Ipanema, hacer un paseo en helicóptero, o desayunar en el Apetite, entre otras recomendaciones.

Datos útiles

Cada piso de cabinas cuenta con una lavandería de autoservicio con tabla de planchar, lavadoras y secadoras. El costo es sólo para la ficha y jabón.

Código de vestimenta: Es distendido y casual. Se solicita, por supuesto, pantalones largo por la noche en los comedores, que también puede ser un buen jean. En las pocas noches formales, algunos pasajeros prefieren utilizar trajes y etiquetas, y las mujeres vestido de largo; pero no es obligatorio su uso.

A bordo la moneda es el dólar de EE.UU. Las propinas son obligatorias a bordo y se utiliza el sistema de en su cuenta personal el monto total U$S 15.50 por persona en minisuites, U$S 16.50 en suites, y U$S 14.50 en otras cabinas. Estas propinas cubren la gratificación del personal de cabinas y comedores. Recuerdo que los gastos a bordo, como bebidas y tratamientos de Spa tienen la adición de un porcentaje para este ítem.

Documentación necesaria. Es requisito obligatorio para embarcar el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses al momento del desembarque. ¿Se puede embarcar con DNI y no desembarcar en las Islas Malvinas? No. En caso de que no se posea pasaporte, se denegará el embarque. ¿Se requiere alguna visa o tramite especial para visitar las Islas Malvinas? No, quienes embarquen con pasaporte argentino no necesitan ningún visado especial, sólo el pasaporte vigente.