Todo lo que hay que saber para usar la tarjeta SUBE y no quedarse en la parada

Cómo es el nuevo dispositivo tecnológico para no perder ningún objeto

Pero hay un requerimiento más importante que todo lo anterior, nuestro teléfono debe contar con tecnología NFC (Near Field Communication) un sistema que permite la comunicación entre dispositivos a corta distancia.

Pasando en limpio un celular con NFC y con la app de SUBE instalada nos da una independencia total para cargar y acreditar nuestra tarjeta. Se pueda cargar desde la app o desde billeteras electrónicas, apps de bancos, etc.

Hay promos a veces que si se carga determinado monto te regalan un porcentaje o te dan un reintegro pero estas son variables según lo dispongan. Una vez realizada la carga hay que activar NFC que se efectúa desde el menú de control del celular como se hace wifi y desde la app ir a acreditar, colocando la tarjeta en la parte trasera, se siente una vibracion y se produce la magia, ya el monto está listo para ser usado. Se puede dejar abierto el NFC no gasta mucha bateria y además si utilizan otros medios de pago electrónicos es util dejarlo así para no abrir y cerrar.

Cómo saber si tengo NFC en mi dispositivo? Si no está en el menú de control ir a ajustes o configuración y en conexiónes ver si está. Aclaración, NFC no es una aplicación, es una prestacion que tiene o no el smartphone.

SUBE DIGITAL

El sistema de SUBE creció y desde hace un tiempo tenemos SUBE DIGITAL que NO necesita una tarjeta física, que tiene un número diferente al plástico. Se maneja desde la app, la misma desde donde se carga la tarjeta común, hay un apartado digital que es totalmente independiente a todo lo anterior.

A saber, hay que asociar una tarjeta de débito, solo débito y cargar desde la aplicación el monto elegido, una vez acreditado el dinero y con el NFC activado el pasajero puede subir al colectivo y sin hacer nada acerca el celular a la terminal que este posee y efectua el pago. Maravilloso. NO hace falta abrir la aplicación ni nada. Un dato más, desde la app se puede configurar una alerta que avisa cuando está por terminarse el saldo, el valor para que se active lo define el usuario.

¿SIN NFC?

Aquellos que no tengan NFC en sus celulares pueden hacer cargas desde la app sin ningún tipo de problema y efectuar la acreditación desde la terminal del ómnibus, solo deben avisarle al chofer y listo. Hecho lo anterior realizan el pago como todos los días. Buen viaje y tener presente que todas esta magias están disponibles solo para ANDROID.