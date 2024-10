Veranito en la city, frío en la economía real y una calle que se calienta

El carry trade, el blanqueo y el impacto en los mercados emergentes de la baja de tasas de interés en EEUU consolidaron un veranito financiero que parece ayudar al ministro de Economía , Luis Caputo, a construir un puente hacia fin de año, cuando espera un préstamo salvador del FMI , un Repo con bancos privados y/o los primeros dólares de la nueva campaña agrícola. El descenso del índice de inflación al 3,5% en septiembre lo reafirma como héroe libertario, aun cuando la calle se muestra más hostil que en los momentos en que los números que le interesan al gobierno eran más desfavorables . La brecha entre los datos el Indec y el bolsillo, los efectos del ajuste, la caída de la actividad y el aumento del desempleo podrían ayudar a entender esta aparente paradoja, mientras no pocos economistas que miran la relación entre reservas y deuda temen que detrás de la euforia aceche un “efecto San Pedro” que lleve al límite la bicicleta de la felicidad.

“Por el blanqueo, el precio de los bonos soberanos sube y el riesgo país baja, lo que ayuda a que, intervención del BCRA mediante, las brechas cambiarias se mantengan en un nivel estable ”, señaló el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último informe. Sin embargo, el gobierno no logra acumular reservas y por eso, pese a esta calma, “prepara el terreno para un nuevo megacanje”.

El decreto que modifica la ley de administración financiera para permitir un nuevo canje de la deuda externa en peores condiciones a las actuales es, para los economistas del Ceso, una puerta abierta a revivir el megacanje de Sturzenegger en 2001 , “ejemplo de una reestructuración de deuda ruinosa, que empeoró el perfil de deuda e incidió en la política económica incluso hasta 2016, cuando Macri decidió pagar u$s 9.000 millones a los holdouts remanentes de aquella operación”.

2018-06-23 eco 70755711.jpg El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

A juicio de este think tank, es una muestra de debilidad. “Para los próximos tres años, Argentina deberá enfrentar vencimientos en moneda dura por aproximadamente u$s 50.000 millones y la reciente dinámica y el nivel de reservas actuales no parecen ser suficientes para afrontar estos pagos y continuar con la estabilidad”, alertaron.