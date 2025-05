Vecinos de Roldán salieron a la ruta a protestar

En declaraciones a LT8, añadió que “las autoridades hacen oídos sordos a lo que está pasando. Se han presentado notas ante la EPE y ante el municipio. Nos dijeron que habría soluciones, pero los cortes son más seguidos. Tres veces a la semana se han dado cortes que duraron de entre 2 y 16 horas. Cansados por todo esto, a través del grupo de WhatsApp de vecinos decidimos cortar el tránsito en el cruce de rutas 9 y A012. Por lo menos para que se arrime el intendente y la gente de la EPE y buscarle una solución a todo esto”.

“No se puede vivir así. La mayoría somos vecinos que venimos de Rosario en busca de tranquilidad. Y la estábamos encontrando, pero con este problema de los cortes Roldán se volvió invivible, y no nos dan respuesta. Hay mucha gente que la está pasando mal. Anoche, habló una mujer que tiene a su esposo que es insulino dependiente. Tuvo que tirar todos los medicamentos y nadie se los va a reponer. Es indignante lo que pasa”, afirmó.

Cristian admitió que anoche “el intendente dio la cara anoche. Es una buena persona, pero necesitamos que tome decisiones ante la EPE y Gobernación. Nos dijo que Gobernación iba a brindar aportes para cambiar cables y mejorar el servicio a nuestros barrios. Pero le planteamos que si no están las disponibilidades eléctricas para abastecernos, que no se habiliten más barrios”.

“Se están construyendo más barrios y en muy poco tiempo nos vamos a encontrar con más problemas. El intendente dijo que interactúa con la EPE, pero que el problema no era de él, y la gente de la EPE ayer no vino a dar ninguna explicación. Lo más sugestivo es que, tras el corte de rutas de ayer, la luz volvió rapidísimo. Esperemos que no se interrumpa el servicio y no tener que cortar otra vez una ruta. Para nosotros no fue grato salir con nuestras familias, pero a veces no queda otra opción para que te escuchen”.

Obras para terminar con los cortes de energía

Según trascendió, el intendente Escalante mantuvo en las últimas horas contacto directo por teléfono con el gobernador Maximiliano Pullaro y la titular de la EPE, Anahí Rodríguez, para brindar a los vecinos una respuesta en un tiempo razonable. La cuestión de fondo tiene que ver con la importante inversión que se requiere para solucionar los inconvenientes en esos sectores de la ciudad.

Fuentes cercanas al municipio roldanense indicaron que son problemas que se arrastran "desde hace 30 años, archiconocidos, y la cuestión es que en su momento no se hicieron las inversiones necesarias. Hay un sistema de energía vetusto, que empeoró con las últimas tormentas. Entonces hay que hacer una muy fuerte inversión para beneficiar a ese vasto sector de la ciudad. Son barrios que surgieron en las décadas del 60 y 70, que tienen poca infraestructura. Los barrios nuevos la tienen, y eso genera un caos”.

Los voceros añadieron que en el caso de que las inversiones lleguen “hay que dejar bien en claro a la gente que las obras llevarán tiempo. No será de un día para otro, porque se necesita una obra grande”. Desde la gestión de Escalante hicieron saber que los reiterados cortes de energía que sufren los vecinos “no son un problema que pase desapercibido, aunque la solución de fondo en cuanto a infraestructura y fondos no corresponda directamente al gobierno local, depende de la EPE y el Gobierno". Así y todo, estiman que si se destraban los fondos necesarios, el problema de los cortes se podrían solucionar en gran parte para la llegada del próximo verano”.