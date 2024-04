UNR dispuso un régimen de regularidades busca contener a los estudiantes

En algunas licencias puntuales, la especialista, indicó que "hay situaciones vinculadas a cuestiones de género, como son las denuncias por violencia de género que requieren de jornadas para llevar adelante trámites y recuperarse, así como licencias por maternidad, lactancia y cuidado de familiares enfermos".

Sin embargo, aclaró que esos escenarios no son los únicos que se contemplan. Los cuadros de salud, la adopción, las actividades de intercambio, así como la participación en deportes federados son otros de los ítems que están vigentes con el nuevo régimen al que los estudiantes pueden acceder y solicitar a través de la gestión de trámites en línea del sitio web de la Universidad.

La responsable de Género y Sexualidades explicó que se trata de "ampliar al claustro estudiantil derechos de los que ya gozan los docentes y no docentes de la UNR a través de los convenios colectivos de trabajo, y que en este caso requiere una resolución específica para poder acompañar también a los alumnos en sus trayectorias de ingreso, permanencia y egreso de las carreras".

Regularidades

Además de la ampliación de los pedidos de licencias que podrán hacer los estudiantes de las diversas carreras de la Universidad, la reglamentación modifica el régimen de regularidades vigentes.

De hecho, la resolución extiende las regularidades en las materias ya cursadas y regularizadas, así como ofrece la opción de reducir la obligatoriedad del cursado hasta en un 50 por ciento en materias en proceso de cursado, siempre en los casos que la modalidad así lo permita y a evaluación de cada facultad.

"En esos casos la adecuación se hará de acuerdo a cada realidad y a cada materia, porque ciertamente hay carreras y materias que son muy prácticas y requieren de una mayor presencialidad", indicó Rovetto, que señaló que "en base a lo aprobado eso lo trabajará cada unidad académica de acuerdo a sus posibilidades y necesidades reales".

En ese sentido, volvió a hace hincapié en la unificación de criterios que traen estos cambios y agregó: "Hay facultades que tienen regularidades que una vez obtenidas duran de por vida, mientras que otras tienen plazos mucho menores porque cada facultad gestionaba hasta ahora su propio sistema de regularidades en función de demandas estudiantiles; ahora ese sistema se unifica".

En el caso de las licencias, además, Rovetto detalló que "dependiendo de las causales por las que son solicitadas, cada licencia tienen sus tiempos y sus plazos".

Permanecer en las aulas

Como hizo hincapié la responsable de Género y Sexualidades, los cambios buscan sumar políticas de cuidado para lograr una mayor permanencia y egreso de los universitarios, y más aún en un contexto de crisis económica.

"Son políticas apuntan a la corresponsabilidad de modo que los estudiantes puedan tener trayecto más amable por la Universidad, que contemple sus vivencias y necesidades individuales, fundamentalmente que no se sientan expulsados, sino que aloje sus demandas concretas y las necesidades que en la vida cotidiana tenemos todos: una operación, el cuidado de un familiar enfermo, un traslado o una mudanza, cuestiones que nos atraviesan a todos y que hasta ahora no estaban contempladas", indicó.

Además, la unificación apunta a cubrir esas demandas en las 12 facultades y garantizar estos derechos en cada una.

Todo eso, señaló, se da "un contexto económico crítico donde la permanencia y presencia de los estudiantes está en juego porque es muy compleja".

De hecho, no es la única de las acciones que la UNR puso en marcha en las últimas semanas, donde también se puso en marcha y abrió sus puertas la tercera residencia para estudiantes. "Es un contexto grave, por diferentes causas se deja de cursas y nosotros damos un paso más para que todes puedan permanecer y graduarse", indicó Rovetto, que lo sintetizó como "la construcción de mejores condiciones que atienden a la realidad actual, pero que también a que la vida es compleja y no lineal y que del mismo modo los cursados no son lineales ni todos tienen la posibilidad de cursar y concluir sus estudios de la misma manera"