Una obra que enseña nutrición saludable desde el humor

“El humor es un buen vehículo para educar. A veces estamos demasiado estresados y eso no nos permite aprender, la risa desestresa el cerebro y ayuda a captar mejor la información, como los chicos que aprenden jugando y su cerebro es como una esponja”, explica el doctor Gustavo Michejda, nutricionista e intérprete de Leopoldo, uno de los personajes protagonistas de “Nutrihumor, plataforma educativa”. El proyecto teatral se presenta en salas y escuelas, y educa a chicos y chicas sobre la importancia de una alimentación saludable.

“Hay un déficit educativo en estas cuestiones. Por ejemplo un chico de 15 años sabe que la proteína es buena para la síntesis muscular porque está en auge aumentar la masa muscular, pero es muy probable que no esté informado sobre cuáles son los distintos tipos de alimentos que debe consumir, o no sabe cuáles son las complicaciones a su salud que puede traerle el exceso de proteínas, como los problemas renales”, dice el director, y agrega que “es bueno que los adolescentes entiendan que es importante tener músculos, pero no solo para tener una buena masa muscular, sino también para activar el sistema inmune”.