Un archivo para recuperar las memorias del Nacional 1

El antiguo edificio de 9 de julio 80 abre sus puertas a La Capital y le permite llegar hasta el sitio que aloja los documentos que integrarán el nuevo Archivo Histórico del ex Colegio Nacional Nº 1. Un proyecto institucional que comenzará a materializarse a partir del mes de agosto, gracias a la ejecución de un convenio firmado con la Escuela de Museología de la ciudad .

Transitar por sus corredores es como un viaje por el tiempo. El actual edificio se inauguró en 1937, y fue el que dio continuidad a la vieja casona construida para la fundación del colegio en 1874. Todos sus espacios se encuentran inalterables, como si el tiempo se hubiese detenido en aquella época en la que los varones que conformarían la clase dirigente se formaban en los colegios nacionales, y las mujeres en las escuelas normales.

78532979.jpg Los pasillos lucen los retratos de las autoridades que pasaron por la escuela. Celina Mutti Lovera

Una larga fila de retratos con las imágenes de sus rectores, objetos, mobiliario de época y una pieza de la reja colonial de la antigua casona hacen de escuela 430 un espacio majestuoso. Quienes conducen la institución —que en 2024 celebrará su 150 años— saben que recuperar la memoria siempre es ponerla en valor. Por tal motivo desde 2019, con motivo de sus 145 aniversario, se conformó una comisión para responder a este objetivo. “La comisión se llama «Camino a los 150 años» y se creó con la necesidad de celebrar la trayectoria de una institución que es centenaria, y para poner en valor todos aquellos documentos escolares que tienen que ver con la historia de nuestro país, no solo de la ciudad”, dice Sandra Novarese, directora del Nacional 1, que se dispone a mostrar algunos de los tesoros que conserva la escuela.

78532971.jpg Los bocetos del artista Julio Vanzo se resguardan en la dirección escolar. Celina Mutti Lovera

De legajos y bocetos

El edificio de barrio Martin cuenta con dos archivos, uno de ellos es el depositario de los documentos más antiguos. El desentierro iniciado en 2019 por docentes de la casa los llevó a develar la existencia de pequeños tesoros en forma de legajos y fotografías, que dan cuenta del paso por el edificio de figuras de peso de la historia local y nacional. “Nos encontramos con la historia académica de políticos relevantes como Enzo Bodabehere, Lisandro de la Torre y Marcelo Torcuato de Alvear. También con los documentos Julio Vanzo, un artista reconocido de la ciudad. Y de figuras como Joaquín Castellanos, Amadeo Sabattini, Enrique Rivarola, Elpidio González, David Peña, Calixto Lassaga, Francisca Montaut, y muchos más”, indica la directora y agrega: “Hallamos las historias académicas de hombres que llegaron a tener una vida pública como funcionarios, planes de estudios y legislación escolar de aquellos tiempos. Todo esto es un material importantísimo para futuras investigaciones”.

El caso de Francisca Montaut es emblemático. Se trata de la primera mujer egresada de la Facultad de Medicina que tuvo la ciudad. Se desempeñó como doctora en el Hospital de Niños durante la década del 30 y tuvo una activa participación en los inicios de la Sociedad de Pediatría de Rosario, fundada el 2 de abril de 1936. Se cree que Montaut fue una de las dos primeras mujeres graduadas que tuvo el colegio a inicios del siglo XX. “Identificamos que había dos mujeres en esa promoción. Por un tiempo prolongado fueron las únicas graduadas, porque en general esta fue una escuela de varones”, cuenta la directora.

78532978.jpg Celina Mutti Lovera

Otro de los tesoros que la escuela conserva son bocetos realizados por Julio Vanzo. El artista fue alumno del colegio y aunque no llegó a graduarse en la casa, dejó su huella en forma de ilustraciones. Una de ellas corresponde al retrato de Enrique Corona Martínez, quien fuera el primer rector. Los bocetos están enmarcados y exhibidos en la sala de dirección de la institución. Los documentos más antiguos en forma de legajos datan del momento fundacional del colegio. La mayoría de ellos fueron resguardados y se encuentran prácticamente vírgenes, porque el equipo docente no intervino para no ejercer ningún tipo de acción que fuera adversa a su conservación.

Conscientes del valor de lo atesorado, la comisión avanzó en la búsqueda de aquellas personas idóneas para crear un archivo histórico escolar situado en el propio edificio. “Llevamos a cabo conversatorios durante la pandemia, nos interiorizamos en iniciativas previas realizadas en otras instituciones, como los archivos en Concepción del Uruguay y Buenos Aires. Todo eso nos impulsó a plasmar este proyecto con el aval del Ministerio de Educación”, relata Novarese, como una forma de sintetizar el camino de búsqueda recorrido.

Finalmente dieron con la ayuda indicada, y la comisión “Camino a los 150 años” acordó la firma de un convenio con la Escuela de Museología de Rosario. El acuerdo entre ambas instituciones se presentará oficialmente el 19 de agosto y establece que los estudiantes de Museología trabajarán a través de un régimen de pasantías en la conformación del archivo escolar. Una meta a la que se llegó a través del trabajo que inició la comisión orientada a la recuperación histórica, destaca la directora. Dice que lo que se halla en el edificio de 9 de julio 80 no solo tiene relevancia dentro del campo de lo educativo, sino que también puede ser de gran aporte para diversas investigaciones.

78533014.jpg Sandra Novarese es la directora de la escuela Nº 430 y miembro de la comisión “Camino a los 150 años”. Celina Mutti Lovera

Patrimonio cultural

En setiembre de 2019, y con motivo de la celebración de sus 145 años, el periodista Claudio Berón publicó en este mismo medio una nota en la que repasó los orígenes de ex Nacional 1. Para ello, se valió de las investigaciones que Juan lvarez publicó en el libro Historia de Rosario. El historiador cuenta que hasta 1874 solo existía en la ciudad el colegio secundario Santa Rosa. Era una época en la que el presidente Domingo Faustino Sarmiento fundaba colegios nacionales en todo el país, pero por ciertos rencores políticos no incluía a Rosario como beneficiaria de estas políticas públicas. Rosario y La Rioja fueron los dos últimos distritos en contar con colegios secundarios estatales, en disonancia con las doce provincias restantes. La piedra fundacional de lo que sería la institución fue colocada recién en 1870. Aún así, dos años después el colegio siguió sin construirse, lo que dio impulso a que una comisión local integrada por personalidades de la sociedad rosarina, iniciara su construcción con fondos públicos y privados, y concretara su fundación en 1874.

78533018.jpg Celina Mutti Lovera

El Colegio Nacional Nº 1 no solo fue la primera escuela secundaria oficial que tuvo la ciudad, también fue cuna de importantes instituciones educativas a las que albergó en sus aulas, como la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que dio sus primeros pasos en el edificio de barrio Martin, la actual Facultad de Derecho de la UNR, el ex Normal Nº 1 y la regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La actual escuela Nº 430 es patrimonio cultural de la ciudad. Algunos objetos que corresponden a su historia fueron cedidos oportunamente a otras instituciones para su conservación, como el Museo Julio Marc o el mismo Museo de la Ciudad. En esta ocasión, la intención es conservar en el propio establecimiento el archivo histórico escolar. “La idea desde un comienzo es que todo el archivo permanezca en un sector que está ambientado y preparado para alojarlo y que sea un lugar de memoria colectiva dentro de la institución educativa”, indica la directora. Dice que se trata de una escuela de puertas abiertas y que la creación de este archivo histórico es una devolución que puede hacer a la ciudad.

78533021.jpg La escuela atesora legajos con la historia académica de grandes figuras. Celina Mutti Lovera