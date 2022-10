Talleres de historia popular para construir la memoria social de Villa Gobernador Gálvez

Un primer acercamiento a la historia de Villa Gobernador Gálvez habla de una ciudad integrada por tres grandes núcleos poblacionales: Coronel Aguirre, Pueblo Nuevo y Villa Diego. El equipo comenzó su trabajo de campo en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, y el primer lugar donde desarrolló el taller fue en Coronel Aguirre, para seguir con Pueblo Nuevo. Ambos territorios surcados por vías, con una presencia importante de migrantes internos, a los que se suman la inmigración ultramarina y la población criolla.

¿Por qué se lanzaron a esta tarea? Mercedes Castro, profesora de historia y directora de la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (Eempa) Nº 1.207, explica que había una vacancia en la historia de Villa Gobernador Gálvez, sobre todo con respecto a los núcleos poblacionales que se produjeron como producto de las migraciones internas. Un aspecto clave en el que trabajan los talleristas, dispuestos a derribar mitos y echar luz sobre la composición real de la población que tiene su propia historia y quiere ser contada.

La profesora explica que no hay una historia sistemática de la ciudad desde la década del 60 en adelante, por lo que no hay registros sobre su expansión y de qué modo se fue agrandando el ejido urbano. “Surgieron nuevos barrios y también otras identidades que conviven con las que estaban antes, y sobre eso no hay nada”, destaca la docente y agrega: “Cuando se le hace una entrevista a los abuelos, está en el imaginario de todos la llegada de inmigrantes italianos o los de Europa del este, como los que llegaron a Pueblo Nuevo, pero en realidad nuestros abuelitos eran entrerrianos, santiagueños, correntinos o chaqueños”. En esta construcción colectiva del pasado de la ciudad también se descubren las convivencias. “En el último taller que hicimos en la isleta, nos encontramos con una señora descendiente de polacos junto a su amiga de la infancia que era entrerriana”, remata la docente.

78663009.jpg “Todos y todas tenemos algo para mostrar y decir que merece ser visto y escuchado”, sostiene el equipo de trabajo. Marcelo Bustamante

La historia en las aulas

“Queremos recuperar la historia de los barrios y su gente, porque también nos encontramos con que hay muy poco material para trabajar sobre la historia de la ciudad en la escuela. Nos interpela como docentes cómo abordar esta historia en las aulas, sentimos que hay un vacío”, dice Érika Benítez, maestra de la Escuela Primaria N 1.372. La profesora explica que estos tres núcleos poblacionales originarios se fueron abriendo y dando nacimiento a muchos otros barrios, por lo que es importante que los chicos y chicas también participen en esta reconstrucción y puedan conocer en qué momento llegaron sus abuelos o sus padres. “Además —destaca— la idea de nuestro trabajo es reconstruir la historia desde el aporte que puedan hacer los propios vecinos y habitantes de la ciudad”.

Lucía Castro, docente y hermana de Mercedes, también aporta su mirada como maestra de nivel primario y cuenta como abordó la temática con sus estudiantes en las Escuela 1.281: “Decidimos hacer un libro viajero y preguntarle a las familias de dónde vienen, quién fue el familiar que vino primero a Villa Gobernador Gálvez y por qué. Toda esa indagación a través de este libro que pasaba de familia en familia fue una experiencia muy linda, porque los padres sintieron que a alguien le importaba su historia. Fue importante para los abuelos que los nietos les preguntaran ¿de dónde venís, cómo fue tu infancia o por qué viniste?”.

Hay un relato que incomoda al equipo y que están dispuestos a desmontar. “Siempre se cae en la idea de que lo que vale o lo que se cuenta es esa inmigración que llegó de Europa, pero no fue precisamente esa migración la que masivamente pobló nuestra ciudad”, dicen. Por eso el objetivo es echar luz en lo que aconteció desde las décadas de 60 y 70, y recuperar la historia de aquellos que llegaron masivamente desde otras provincias. De dónde vinieron, para qué lo hicieron y cuáles fueron sus vivencias son algunos de los interrogantes en los que pretenden bucear para escribir la historia.

“Hay que recuperar no solo los relatos sino también las imágenes de aquellos que vinieron a esta ciudad, la ausencia que había hasta el momento de imágenes también dice mucho”, apunta Lucía Castro, y explica: “Por ejemplo, una de mis compañeras hubiese querido compartir sus fotos de infancia, pero no pudo hacerlo porque se las llevó la inundación de 1986, un momento significativo para la ciudad, o muchos no tenían acceso a una cámara o a revelar una foto”. Vivencias que hablan de situaciones de vulnerabilidad que debió afrontar la población de Villa Gobernador Gálvez y de una realidad socio económica que imponía el no derecho al acceso de ciertos bienes.

image.jpg El alero Nahuel Huapi fue uno de los espacios donde se desarrolló el taller, y que contó con una amplia participación de los vecinos.

Protagonistas de la historia

Para dar respuestas a variedad de interrogantes y sumar la mayor cantidad de voces, el equipo comenzó a desarrollar la metodología de taller. Pensados como espacios de encuentro y participación, abiertos a la comunidad y desarrollados usualmente en el espacio público, los talleres pasaron por diversos barrios de los territorios de Coronel Aguirre y Pueblo Nuevo. Además, hicieron un recorte centrado en “infancia y juventudes”, que anima a la participación de los vecinos de todas las edades que quieren compartir sus memorias.

¿Qué sucede en los talleres? En cada encuentro esperan que aquello que ya conocen se amplíe con otras memorias. Que quienes concurran acerquen fotografías, cartas, objetos, mapas y recuerdos atesorados para poder darle lugar en la construcción de un relato histórico situado. “Todas y todos tenemos algo para mostrar y para decir que merece ser visto y escuchado”, aseguran.

Benítez cuenta que algunos vecinos acercan fotografías, pero lo que más sucede es el compartir de los relatos orales de las propias vivencias y de lo que les han contado. En muchos de esos relatos se vislumbran coincidencias sobre la procedencia de las familias, cuándo llegaron, dónde se asentaron, el motivo por el cual vinieron y el traer a la familia de a partes.

Horacio Aquino se suma a la charla para recordar el taller realizado en el alero Nahuel Huapi, donde hubo una amplia participación de vecinos que contaron su historia con orgullo. “Parece que la historia de Villa Gobernador Gálvez no estaría contada y hay una necesidad de las personas de trascender a través de su experiencia, de su historia de vida y su trabajo, esa es una carencia que tenemos”, dice Aquino, que define esta iniciativa de reconstrucción histórica como un desafío social.

Las historias mínimas son aquellas que entramadas dan forma a la historia social y cultural de una comunidad. Una historia enriquecida con los relatos orales y elementos materiales de los sectores subalternizados, los invisibilizados, o “los de abajo”, como ellos los llaman. “La historia parece como algo ajeno a uno, este trabajo en cambio nos vincula, nos hace protagonistas del lugar donde estamos y todo lo que eso conlleva, desde lo étnico, lo económico, porque si yo estoy en un lugar marginal tengo vivencias y formas propias de vivir mi cotidianeidad. Y eso es lo que queremos rescatar, para que toda la gente, los desconocidos, los marginales o los que viven atrás de la vía, los negros, tengan palabra, tengan voz y protagonismo. Porque sus saberes hacen a su identidad, y eso tiene un valor esencial”, destaca la vecina y psicóloga social Patricia Escobar.

299175947_114995584655581_7258125300156783702_n.jpg Las fotos atesoran historias familiares.

Contra el registro anecdótico

Los talleristas se atrevieron a debatir la matriz sobre la que se hace historia. ¿Quién la cuenta, qué se cuenta y cómo?. Mercedes Castro explica que el equipo eligió contar una historia sociocultural de la ciudad y no una historia de las instituciones o política. Y además se resisten a escribir una historia anecdótica, sino que por el contrario apuestan a la construcción de un registro que problematice y sitúe. “En estos cruces de relatos sobre las vivencias de la infancia hay una problematización, en la que hay que profundizar en ese contexto histórico y también en las redes de solidaridad que se generaron entre los migrantes internos para poder llegar y movilizarse aún dentro de la misma ciudad. Frente a una historia anecdótica, pensamos una historia problema”, afirma.

Desde que comenzaron con las investigaciones y el registro de relatos, el equipo fue sumando preguntas que de a poco comenzaron a tener respuestas. ¿Por qué los que llegaron de otras provincias no podían instalarse en el centro de Villa Diego?, ¿cuáles eran las tierras receptoras de migrantes y por qué? La respuesta es que las tierras receptoras eran inundables y además carentes de servicios, por lo tanto más económicas, y así fueron extendiendo los barrios, explican.

“Cuando algunos cuentan «jugábamos felices en el baldío», ese baldío eran las quintas que se habían comenzado a lotear, y en los relatos aparecen las vías, que en cualquier lugar de la pampa gringa es divisora de un sector social más empobrecido”, explica la profesora de historia, y destaca que en este recorrido realizado con los talleres también aparecieron las memorias de una organización popular que merece ser recuperada. “Recuperar la historia desde abajo también tiene que ver con la necesidad de una interseccionalidad, es decir, pensarla desde lo étnico, desde la clase y el género, y ahí empezamos a complejizar y desmontar mitos, como esto de que antes las mujeres no trabajaban, cuando todas las mujeres de clase trabajadoras lo hicieron y desde muy chicas”, afirma. En la mayoría de los relatos el trabajo en la niñez se presenta como un común denominador. Una situación que debe ser registrada y problematizada.

297607022_106013042220502_2513334280410183343_n.jpg

Lucía Castro también destaca la importancia que tuvieron las escuelas en la consolidación de los barrios. Cuenta el ejemplo de la Escuela N 1.204 de Coronel Aguirre, que junto a la asociación cooperadora y un grupo de madres, impulsaron la creación de la escuela secundaria N 364, porque no había en la cercanía una escuela de ese nivel y los chicos querían continuar sus estudios pero no tenían recursos para movilizarse. El equipo convocó a sus ex alumnos para charlar sobre el tema y se encontraron con relatos conmovedores. Lucía se emociona cuando cuenta que la creación de esta escuela secundaria excedió la realización de un trámite y evidenció la importancia de la organización colectiva: “Una ex alumna contó que como esa escuela secundaria funcionaba a la noche en un barrio sin servicios, los papás de los chicos iban con velas tirando cables y poniendo lamparitas para que los chicos tengan un recorrido iluminado cuando salieran de la escuela”. La docente sostiene que esas prácticas solidarias también son parte de la historia social de Villa Gobernador Gálvez que hay que recuperar, “por eso en estos talleres queremos darle la voz a esa gente, a la que generalmente llaman los invisibles”, dice.

En esta recopilación de historias, el análisis sobre la geografía también tiene su lugar. Los talleristas invitan a pensar quién diseño la ciudad, quiénes quedan por fuera, quiénes en los márgenes, y sobre el acceso y la pérdida de los espacios. El profesor de música Edgardo Plecito agrega que otra de las cuestiones que fueron analizadas en los encuentros es la merma de los espacios públicos para esparcimiento que la población fue perdiendo como derecho. “Esta es una ciudad que prácticamente hoy no tiene acceso al río”, dice.

Cuando se les pregunta a los miembros del equipo cuál es el próximo paso, afirman que continuarán con la realización de talleres para seguir sumando relatos, materiales y análisis. El próximo será en Pueblo Nuevo, pero también aclaran que se abocarán a sistematizar todos a aquellos registros de esta historia que entre todos están reescribiendo. Si bien el objetivo es llegar con lo investigado a todos los vecinos, saben que las aulas son lugares privilegiados por donde debe transitar esta nueva historia de la ciudad.