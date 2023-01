Panorama: la inflación de 2022 y las expectativas para el año electoral

“Con altos niveles de inflación y expectativas de que la misma se mantenga en estos niveles, consideramos que el BCRA seguirá esperando para un eventual recorte de tasas”. Así lo señaló Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, luego de analizar el resultado de inflación de diciembre. El IPC aumentó 5,1% en el último mes del año y experimentó un rebote suave tras el 4,9% de noviembre. La misma representa un 82% anualizado, acumulando en el año 94,8% y logrando el nivel máximo en 32 años.

Los salarios en la mira

La próxima carta del gobierno para consolidar la desaceleración inflacionaria tiene que ver con los salarios. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación ya dejaron trascender que buscarán orientar las paritarias hacia aumentos del 60%.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, abonó este plan en declaraciones radiales que hizo un día después de conocerse el IPC de diciembre. Afirmó que “la principal lucha” que debe dar el equipo económico es la “recuperación del salario real, bajando la inflación con paritarias que puedan sostener los niveles salariales”. Según dijo, el gran desafío será ir a “un plan de estabilización con un sendero fiscal ordenado pero manteniendo el nivel de crecimiento económico”.

El año de los fondos

El nuevo dato de inflación completa gran parte de la inflación de 2002. Un año que “no fue fácil” para la industria de los fondos comunes de inversión (FCI). Un informe de PPI (Portfolio Personal Inversiones) señaló la crisis de la deuda en pesos de mayo a junio como un “punto de inflexión” del año pasado, que presionó fuerte sobre los fondos de renta fija e impulsó el refugió en los money market. “En otras palabras, alejó el interés de los fondos con riesgo mercado (en especial, soberano) y llevó a los inversores a priorizar la liquidez de las posiciones”, describió.

Los fondos de acciones tomaron la delantera en materia de rendimientos aunque también hubo otras estrrategias que cerraron relativamente un buen año. “De hecho, muchas de ellas tuvieron una foto final mejor que la posible de esperar si uno analiza la película”, indicaron. Este año, agrega el informe, tampoco será fácil. Un contexto macro incierto y la agenda electoral influirán sobre la debilidad del perfil de deuda local, a pesar de que “el temor a un reperfilamiento en la deuda de pesos experimentado a mediados del año pasado cayó”. Inquieta el paredón de vencimientos próximos antes de las Paso.

En PPI consideran que el accionar del BCRA será clave. “Es una realidad que la liquidez seguirá siendo el motor de la industria, y los inversores que quieran evitar la volatilidad deberán apoyarse sobre carteras de muy corta duration”, señalaron sus analistas. No obstante, apuntan “oportunidades interesantes”. Para inversores conservadores, la búsqueda de rendimientos reales positivos (o cercanos a ellos) es una opción en las estrategias T+1 (fondos de renta fija en pesos con rescate en 24 horas). “También para los pesos, seguirá siendo atractiva las alternativas de cobertura, rotando muy probablemente, según el momento del año, entre inflación y tipo de cambio”.

Tecnológica con nuevo CEO

baraldo.jpg

Federico Repond, cofundador de Artekium Technology, fue nombrado CEO de la compañía. Es licenciado en Ciencias de la Computación, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Con más de 20 años de experiencia en el área de tecnología, trabajó como COO de Tecso en 2014. Luego se desempeñó como VP of Engineering en Leapsight y como COO/CTO en Poincenot Technology Studio. Artekium Technology es una empresa federal con profesionales que trabajan en las ciudades donde están ubicadas sus oficinas: Buenos Aires, Rosario, Concepción del Uruguay, Córdoba y Mar del Plata. Tiene sólida trayectoria en metodologías aplicadas al desarrollo de software bajo el paradigma cloud-native. Artekium fue fundada por un equipo de especialistas en el mundo de la tecnología. Inició sus operaciones en 2019 y cuenta con más de 100 colaboradores y 15 clientes.

Una nueva cumbre del transporte fluvial

Para el público fiel que lo sigue año tras año, el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (EATF) ya tiene fecha. Los días 24 y 25 de abril se realizará la edición número diecisiete de la cumbre sectorial que organiza el Instituto de Desarrollo Regional de Rosario. El lema de este año será “Los desafíos para el desarrollo”. Y contará con la participación de especialistas, decisores y analistas en materia de los principales temas de coyuntura actual del sector y la realidad económica y social nacional. Además de su tradicional formato, este año se realizará en el marco del encuentro el primer Foro de Transporte Fluvial Sudamericano. Se trata de un ámbito creado para dar puntapié en las distintas temáticas comunes en términos de transporte fluvial del conjunto de los países del Cono Sur. El congreso, como siempre, se hace a salón lleno. Por eso, lo mejor es ir anticipando la inscripción. Más información: info@transportefluvial.com y www.transportefluvial.com.

Conocimiento con marca argentina

El Ministerio de Economía entregará un “Certificado de empresa argentina de economía del conocimiento” a las firmas que cumplan una serie de requisitos con el objetivo de identificar, promocionar y propiciar la consolidación de empresas argentinas que realicen actividades de economía del conocimiento. El secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, señaló que desde el área trabajan junto al ministro de Economía, Sergio Massa, para “promover políticas de Estado en sectores estratégicos y transversales a todas las actividades productivas que resultan fundamentales para el desarrollo de nuestro país”. Durante el último trimestre de 2022, se incorporaron 93 nuevas empresas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento que ya cuenta con 639 firmas adheridas, impulsado por el Ministerio de Economía.

Hay equipos en la ciencia santafesina

equipos.jpeg

En el marco del programa federal Equipar Ciencia 2022, nueve instituciones de la provincia recibieron equipamiento científico-tecnológico por más de u$s 5,7 millones. Mediante esta iniciativa, que depende del Ministerio de Ciencia de la Nación, se adjudicaron en total 207 equipos de mediano y gran porte para fortalecer las capacidades de equipamiento de las mismas y contribuir, de esta manera, a una mayor generación de conocimiento, ciencia y tecnología a lo largo y ancho de todo el territorio argentino. En el caso de Santa Fe, el monto total fue para 14 grandes equipos, que fueron distribuidos en las siguientes instituciones: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Rosario, recibió una citometría de flujo y una espectrometría de masas; mientras que en la sede de Santa Fe se recibió una espectrometría de masas y un ultramicrótomo. El Instituto Nacional del Agua (INA) obtuvo una Ecosonda Multihaz; mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) un GreenFeed free-stall standard system with AC power, modem and built-in auto calibration y Matrice 300 RTK. Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) una espectrometría de masas; la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF) un analizador de potencia; la Universidad Nacional del Litoral (UNL) un vehículo terrestre autónomo no tripulado y rayos X; la Universidad Nacional de Rosario (UNR) una espectrometría de masas y una microscopía; y por último, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe una máquina universal de ensayos. La secretaria de Ciencia y Tecnología provincial, Marina Baima, destacó que “estos equipos son inéditos a nivel nacional e incluso algunos a nivel internacional, y permitirán una mejora de las oportunidades y excelencia científica”.