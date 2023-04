Nito Mestre: "Lo que queda por hacer es seguir cantando y tocando"

—Escuchame, competir con las canciones que traía Charly era imposible, tenerlo al lado era un placer. Comenzamos a cantar juntos las canciones que traía Charly con un método a la vieja usanza: nos mirábamos y listo. Cuando llegamos a grabar “Vida”, ya hacía dos años que cantábamos esas canciones, excepto “Canción para mi muerte”, que salió casi al final. A “Dime quién me lo robó”, que era una canción difícil, le dimos mucha vuelta de cómo hacerla y cómo cantarla. Con Charly de músico y compositor era un lujo, porque cuando te criás con alguien así, musicalmente las cosas van sobre rieles. Todo fluía de una manera totalmente natural, no hacía falta que uno le diga al otro qué tenía que hacer, porque ya lo hacíamos.

—¿En esa etapa prolífica con “Los Desconocidos de siempre” pudiste mostrar bien tu potencial individual con canciones propias?

—Sí, pude plasmarlo bien un tiempo después en “20/10” (1981), un disco que quiero muchísimo porque los integrantes eran divinos y la banda sonaba espectacular. Ahí comenzó a vislumbrarse el tipo de música que más me gusta. Ya sabía cómo era armar una banda y cómo manejarla, lo que había que hacer para que funcione habiendo distintos caracteres y personalidades, cómo manejar los egos de cada uno. Era algo que venía craneando desde antes, siempre me gustó tocar con banda, fui solista recién después del año 80. Me auto-adjudico haber elegido muy buenos músicos en toda la carrera, siempre estuve rodeado de músicos excelentes. Tuve la capacidad de poder elegirlos y tuve la suerte de que ellos me digan que sí, que querían tocar conmigo.

—¿Qué ventajas le viste al momento en que empezás a ser solista?

—Por la libertad mayor que tuve, cuando empecé la etapa solista pude pensar en invitar a quién quiera, algo abierto. Invité a Charly, a David (Lebón), a Rada, a Aznar. Te cuento un caso, a “Distinto tiempo”, que se hizo muy conocido, no lo había compuesto durante mi etapa solista, sino casi al principio de Los Desconocidos, pero tenía un pequeño problema: no tenía voces, era un tema para solista. No teniendo voces, me parecía raro salir solo a cantarlo, entonces lo dejaba. Más adelante volví a tocar con banda y después pude cumplir un sueño que tenía de chico: tocar con orquesta. Me crié escuchando orquestas por mi padre, tenía ese deseo, algo que recién se dio en el 2007 en la provincia de San Juan, con la dirección y los arreglos del maestro Alberto Velazco.

5357890.jpg Silvina Garré y Nito Mestre conformaron un dúo con el que hicieron shows y giras.

—¿Cuándo hacías las canciones de Sui Generis, las comparaban con tus versiones como solista?

—En Los Desconocidos incluía en el repertorio un par de temas de Sui, nada más. Pensaba “ahora soy Nito, Sui ya pasó”. Fue un breve período, medio inmaduro, porque comparar, compara todo el mundo, todo el tiempo: los políticos, en el fútbol dicen “Messi o Maradona”, “Spinetta o García”, “McCartney o Lennon”. Después de Los Desconocidos, dejó de preocuparme la comparación; es problema de los demás. Yo hago mi vida, llegué solito al mundo y me voy a ir solito, que hagan y digan lo que quieran, yo sigo con mi vida y lo que más me importa es hacer las cosas que me gustan a mí.

—Por el infierno del alcohol tuviste varias resurrecciones. ¿Cómo influyó eso en tus nuevas canciones, te resultaron sanadoras?

—Dejé de tomar en el 97, ya van 23 años, un montón. Todo el mundo sabía que yo era un bebedor bastante fuerte, yo también lo sabía, tuve un par de señales, pero no les di bola. Cuando caí tuve que empezar de cero. Caí internado en el 96 y después nuevamente en el 97 en una segunda internación en que casi me muero, estuve en terapia intensiva durante siete días. Mercedes Sosa, justamente, fue la que vino y, cuando entró a la sala de terapia, me desperté del coma. Ahí empecé a recomponerme. Lo primero que me costaba era sentarme a tocar, aunque no a cantar. Empecé a darme cuenta de que la música me hacía bastante falta y lo que pasaba era que tenía miedo de salir a tocar y a cantar sin haber tomado un trago. Empecé a ir a los grupos (de alcohólicos), cosa que me ayudó un montón. Ya sobrio, volví a armar la banda y ahí se me corrigió el universo y se puso de mi lado, fue una enorme demostración de que se podía.

—¿Quiénes te ayudaron en ese momento?

—Quería empezar a tocar en vivo nuevamente y lo hicimos con Ernesto Salgueiro, el guitarrista y director de mi banda, en lugares chicos al principio. Una mano grande me la dio León (Gieco), un hermano para mí. Me propuso ir con él a su gira y que yo cante dos o tres temas míos. “Yo toco uno o dos temas con vos y uno o dos temas míos y me voy fogueando”, le dije. Ahí se me empezó a ir el miedo a tocar en vivo y me agarró el ataque feroz de querer volver a armar la banda. Eran temas nuevos, del disco “Colores puros”, que se llama así gracias a Fito Páez. Fui a pedirle un tema a Fito al estudio y me dio uno que precisamente habla de la lucha contra el alcohol (“Te adoro desesperación”)”, era un tema exacto para reflejar todo lo que me pasó. Le dije a Fito “quiero grabar un disco que sea todo acústico, limpio, como empezar una nueva vida, todas cosas puras con distintos colores acústicos”. “Ese es el título del disco, «Colores puros»”, me dijo Fito. Y quedó el título del disco gracias a esa conversación.

—Estando en plenitud, ¿pensás que es un buen momento para que se te reconozca definitivamente tu aporte al desarrollo del rock argentino?

—Repasando toda la carrera, no tengo cosas que diga “cómo me arrepiento de haber grabado ésto”. Y estando en sobriedad, empecé a darle el valor merecido a las canciones. Cuando salgo a tocar la gente apoya y aplaude, hay respeto, que es lo que más me gusta. Sigo entrenando la voz, tengo que seguir, cumplí 70 años, la vida que tengo por delante es más corta que la vivida, por lo tanto lo que más quiero es disfrutar todo lo que viene y divertirme. En los shows cuento historias, me mato de risa, la paso bien y quiero seguir haciendo esto. Ser reconocido ya está, nos hicieron las estatuas en Mar del Plata, me nombraron “Personalidad destacada de la cultura” en Buenos Aires, tengo los discos de oro, etc, etc. Lo que queda por hacer es seguir tocando y cantando. No tomo alcohol hace 26 años, no fumo, no me drogo, camino todos los días, me mantengo en forma, porque lo mejor es llegar a cumplir los 50 años arriba del escenario. Me quisiera retirar con altura, cuando no dé para más, me entreno para esto, nada viene de regalo.