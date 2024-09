Newell's: Ricardo Lunari armó un equipo para jugar frente a una urgencia y no a su gusto

Newell’s jugó a lo que pudo, según entendió Ricardo Lunari para esta circunstancia, y no a lo que le gusta al entrenador. Existía una necesidad de por medio, que era la victoria, y el fin de semana el DT paró un equipo que priorizó el orden, aunque esto implicó manejar menor tiempo la pelota.

Está claro que no es lo que más le agrada, teniendo en cuenta que durante su trayectoria, dirigiendo en primera, reserva o inferiores, siempre ideó planteos ofensivos, dominando desde la posesión.

Con otra propuesta, el conjunto rojinegro venció a Tigre por 1 a 0 y cortó la serie de 9 partidos sin triunfos. Fue más pragmático que lírico. La idea del entrenador es que el equipo se vaya soltando, a medida que se den los resultados, para acercarse más a su idea. Pero será de a poco.

Para Lunari, la obligación del triunfo requería otra cosa. Priorizó que las líneas estuviesen juntas y ocuparan bien los espacios en campo propio, sin desesperarse cuando Tigre la controlaba y la movía de un lado al otro.

La tenencia del conjunto de Sebastián Domínguez fue tan superior en determinados pasajes del partido, fundamentalmente en el cierre del primer tiempo, que el hincha rojinegro se exasperó y silbó a su equipo. Pero no era nada que no estuviese previsto desde el banco rojinegro.

Dentro de lo previsto

El deseo era otro. Que Newell’s la manejase el mayor tiempo. Pero que no lo consiguiera, no lo sorprendió al DT. La estrategia admitía que se diera una puesta en escena diferente. Porque no presionó alto con los dos nueve que puso en la cancha, Juan Ignacio Ramírez y Juan Manuel García, en ese orden de escalonamiento.

>> Leer más: Newell's volvió al gol, otra vez de pelota parada

Y porque los mediocampistas se ubicaron a la altura de la raya que divide la mitad de cancha, o unos metros más atrás, para tratar desde esa zona de recuperarla, con el rival moviendo el balón de un lado al otro buscando por dónde penetrar.

Si se considera el estilo del Tigre de Sebastián Domínguez, no fue raro que Newell’s la tuviese menos.

Newell's apuntó al orden

Parado así, Lunari logró un mayor equilibrio del equipo, si bien repitió algunas fallas que traía del ciclo de Sebastián Méndez, como el retroceso defensivo. En determinadas jugadas lo encontraron mal parado y Ramiro Macagno apareció para sostener su arco en cero.

El hecho de que Newell’s la tuviese menos que Tigre se trató de una cuestión del planteo y no de los futbolistas. Porque del medio hacia adelante, el único jugador de características defensivas en la formación titular fue Rodrigo Fernández.

INFO_tenencia_web_Mesa de trabajo 1.jpg

Valentino Acuña y Ever Banega son volantes ofensivos. Mateo Silvetti es un atacante devenido en mediocampista. Juanchón García y el Colo Ramírez son centrodelanteros. Incluso si se presta atención a la defensa, los laterales, Armando Méndez y Ángelo Martino, sobresalen más por lo que hacen en campo contrario que en el propio.

Fue una cuestión de bajada de línea del entrenador hacia sus jugadores la que llevó a que Newell’s quedase expuesto a un mayor dominio de la pelota de su rival. Tan poco la manejo que fue que su partido con menor posesión en toda la Liga Profesional: 33 por ciento.

La tuvo más hasta con River

Tan bajo fue el porcentaje contra Tigre que no alcanzó siquiera al que era, hasta ese momento, la presentación de Newell’s con menor tenencia. Frente a River (0-0), en el Monumental,

Pese al escenario, al adversario, a la situación límite en la que se encontraba Sebastián Méndez, cuya continuidad pendía de un hilo, el conjunto rojinegro la manejó algo más que en el primer partido del nuevo ciclo de Lunari.

>> Leer más: Los dos 9 de Newell's, conformes con el sistema táctico

No es el fútbol que acostumbra a verse en los equipos del flamante DT, quienes despliegan por lo general un juego más ambicioso. Por ahora Lunari resignó esa idea.

Le dio resultado contra Tigre, que prioriza apropiarse de la pelota. El viernes se encontrará con un adversario distinto.

El Deportivo Riestra de Cristian Fabbiani se siente más cómodo dejando que el adversario le maneje la pelota. Esto puede darle a Newell’s la chance de soltarse algo más, aunque Lunari habla de construir de a poco y no parece que vaya a cambiar tanto la fisonomía.

Por la segunda victoria de visitante

Newell’s logró los tres puntos frente a Tigre, consiguiendo un triunfo que no obtenía desde la 6ª fecha de la Liga Profesional, frente a Barracas Central (1-0), de visitante.

Esta victoria fue la única del conjunto rojinegro afuera del Coloso. Tratará de repetirla el viernes, en la cancha de Deportivo Riestra.

Newell’s se encontró este año con Riestra, en la cancha de Patronato de Paraná, por los 16avos de final de la Copa Argentina. La Lepra se impuso por 1 a 0, con gol de Guillermo May, que ya no está en el club del Parque. Se fue a jugar a Auckland, del fútbol de Nueva Zelanda.

La Lepra se encontrará con el conjunto de Cristian Fabbiani, que lleva seis triunfos seguidos en su cancha. Y acumula 4 partidos invicto, con dos victorias y dos empates.