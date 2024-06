Newell's: Ramírez y Banega, los influencers de casi todos los goles leprosos

El Newell’s de Mauricio Larriera lleva disputados 19 partidos y en este lapso anotó la misma cantidad de goles. Es decir que tiene un promedio de un tanto por encuentro. Pero el dato más curioso es que de todos los gritos hay dos futbolistas que juntos o por separado tuvieron influencia en la gran mayoría de las conquistas rojinegras: Juan Ignacio Ramírez y Ever Banega. Porque en trece ocasiones el artillero uruguayo o el extraordinario volante creativo estuvieron en la hechura del gol. Claro que el Colo anotó 8 veces y Ever no llegó directamente a la red, pero son los autores materiales o intelectuales de la gran mayoría de los festejos leprosos en este ciclo. Es como que si la pelota no pasa por sus pies al rojinegro se le hace muy difícil ser efectivo en el arco contrario. Por ello, si hay un gol casi siempre están el 99 y el 10 en la foto de la jugada y la conversión. De aquí la necesidad y la urgencia de que ambos levanten cuanto antes el nivel y sigan siendo los guías de los gritos leprosos del ciclo Larriera.