Newell's: Larriera comenzará un nuevo ciclo con definiciones desde un primer momento

Newell’s comenzará otro ciclo este lunes, con el nuevo cuerpo técnico que encabeza Marcelo Larriera. La convocatoria del plantel será en horario matutino en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa , donde habrá el primer contacto entre el flamante entrenador y los futbolistas. Una etapa que, como tal, genera expectativas y también necesidades, tras lo que fue una temporada que no deparó ninguna satisfacción con Gabriel Heinze, el entrenador querido por todos que no colmó las mínimas ilusiones. La práctica será a puertas cerradas, una medida que no es menor considerando que desde un primer momento habrá definiciones sobre el plantel y la continuidad o no de algunos jugadores.

El futuro de Pablo Pérez y Leonel Vangioni , cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre, es uno de los temas que adquiere trascendencia en este inicio de la pretemporadas. Las voces oficiales no fueron contundentes sobre la resolución que se adoptará con ambos futbolista. Durante estos días señalaron que no está resuelto si seguirán en 2024. Por el lado del mediocampista, se está expectante a lo que suceda en esta primera jornada.

Sin la presencia de la prensa ni de testigos, se adoptarán decisiones ya mismo, entre otras cosas, la situación de aquellos jugadores a los que se les termina el vínculo. En esa lista están Bruno Pittón, con el pase en su poder y que se incorpó a préstamo, y Guillermo Ortiz, cedido por Godoy Cruz y por el que hay una opción de compra. Tanto el lateral izquierdo como el marcador central fueron perdiendo espacio en el equipo de Heinze, con actuaciones poco convincentes, y se aguarda por conocer si seguirán o no.

Ante tales determinaciones con la suerte de ciertos jugadores, se espera que el flamante director deportivo, Ariel Michaloutsos, no solo acompañe el entrenamiento desde un primer momento en la presentación de Larriera a los futbolistas sino que mantenga conversaciones con aquellos sobre los que puede tomarse una determinación sobre su futuro.

Entre los que deben volver al trabajo se encuentra Gustavo Velázquez, cuyas declaraciones realizadas la semana pasada a un medio paraguayo hicieron ruido. “Es medio complicado que siga en Newell’s si no arreglan conmigo”, expresó el zaguero. “Me deben unos meses. Si no se puede arreglar, se podría dar una salida (a Cerro Porteño). Yo me presento el lunes (por hoy) y me sentaré a hablar con ellos. No creo que haya problema si hablamos bien”, añadió.

La dirigencia descartó que por ahora se vaya y atribuyó el planteo de Velázquez a que “hoy es más redituable jugar afuera del país, donde se cobra en dólares billete, que acá. Si viene Cerro Porteño y manda una propuesta formal, entonces se analizará. Por ahora no hay nada formal”.

A Iván Gómez se le termina el préstamo y hace meses se planteó desde el club del Parque el deseo de retenerlo. Hoy no es factible adquirir la mitad del pase, que pertenece a Estudiantes. Tampoco se conoce si Larriera lo quiere y, en ese caso, se tratará de lograr un nuevo préstamo.

El presente de Cristian Ferreira es similar. Finaliza su préstamo. El presidente Ignacio Astore manifestó que no haría uso de la opción de compra. Una posibilidad es negociar otro préstamo. River, propietario del pase, no lo retendrá y está dispuesto nuevamente a cederlo, con San Lorenzo como uno de los interesados. No se sabe si Larriera puede llegar a tenerlo en los planes, tras un año irregular del volante creativo.

Uno que ya no formará parte del plantel rojinegro, aunque en su caso por una cesión a préstamo, es Facundo Mansilla. El marcador central, que no iba a ser tenido en cuenta, viajó este domingo a Perú para incorporarse a Sport Boys. Larriera ya pidió la incorporación de un zaguero zurdo.

Los jugadores que el uruguayo Larriera tendrá en cuenta y los que no, los que subirá de las inferiores y los puestos a reforzar son todas cuestiones a ir definiendo y que hoy tendrán su punto de partida.

Vuelven los del sub-23

Los tres futbolistas de Newell’s que entrenaron las últimas dos semanas con el seleccionado argentino sub-23, Ian Glavinovich, Juan Sforza y Francisco González, jugaron ayer el segundo amistoso ante Ecuador, que el equipo de Mascherano ganó por 2 a 0 (goles de Almada y Barco) en el predio de la AFA en Ezeiza, y pegaron la vuelta para sumarse a la pretemporada rojinegra. Glavinovich y Sforza fueron titulares, y Panchito González estuvo en el banco y luego ingresó. El partido se debía disputar en el estadio de Quilmes, pero se trasladó por la lluvia.

La reserva, con Lunari

La reserva, al igual que la primera, dará inicio a la pretemporada esta mañana, a partir de ahora bajo la conducción de Ricardo Lunari, acompañado por Dante Formica y Mauricio Sperdutti. El objetivo es trabajar en sintonía con la primera, manteniendo una forma de juego parecida, algo factible por las similitudes futbolísticas que tienen Lunari y el uruguayo Larriera.