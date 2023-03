Newell's: Brian Aguirre cumple pero los demás juveniles no crecen

La idea de potenciar a los jóvenes del club bajo el ciclo de Heinze no se está concretando y el atacante es el único que hizo méritos para jugar ante Barracas

Desde el momento en que se iniciaron la gestiones para contratar a Gabriel Heinze, la comisión directiva de Newell’s apostaba, entre otros motivos, a la llegada de un entrenador que durante su trayectoria se caracterizó por fortalecer y brindarles oportunidades a los juveniles surgidos de las inferiores. A un día del sexto partido que disputará el conjunto rojinegro con el Gringo al mando, el único de ellos que aparece con chances de integrar la formación titular es Brian Aguirre. Por mérito propio. Ninguno de los demás mejoró su nivel o, como mínimo, insinuó que está para jugar desde el inicio frente a Barracas Central. Otros continúan esperando sumar minutos. De una u otra manera, ya sea porque no dieron la respuesta esperada o por la decisión que se adopta desde el banco, el entrenador mantendrá la base del equipo con futbolistas que tienen un mediano o largo recorrido.

Aguirre, cuyo único partido de titular fue ante Claypole por Copa Argentina, es el único que dio muestras de que merece estar en la consideración de Heinze para aparecer entre los once este sábado. Desequilibrante y decidido, revitalizó el endémico ataque rojinegro en la derrota contra Instituto, pese a que no fue suficiente para revertir el 1-3. Repitió las actuaciones que, ingresando siempre desde el banco, tuvo en las victorias sobre Vélez (1-0) y Banfield (2-0), y en la caída sobre Defensa y Justicia (0-1). En mayor o menor medida, cumplió. Y si Heinze no le dio la titularidad se explica porque prefirió ratificarle la confianza a Ramiro Sordo. Pero como el rendimiento del delantero está en baja, tendría decidido reemplazarlo.