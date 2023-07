Los negocios de la barra brava de Newell's contados por Los Monos

2022-11-22 guille cantero 69838304.jpg Guille Cantero está aislado en un pabellón del penal federal de Marcos Paz, en Buenos Aires. Archivo (La Capital)

Estos incluyen explotación de todos los aspectos de actividades que se hacen en el club, incluidos recitales y otros eventos. En uno de los diálogos expuestos, le dice Guille al Pollo Vinardi en septiembre de 2021: “Les tienen que avisar, ponele que al tesorero, o al otro, me entendés, para mi lo que vos tenés que decirle a “Ojito” (Guillermo “Chupa” Sosa) es que vaya y le diga: ‘Cualquier evento que hagas acá me tenés que dar el 5% de todo lo que se hace, de entrada, de lo que sea. Vos cualquier evento que hagas acá yo quiero que vos me avisas o me hagas llegar de lo que yo te pido’, decile”, le plantea Cantero.