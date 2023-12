Locales comerciales: Funes lidera la ocupación y Rosario está cuarta

En las localidades cabeceras de delegaciones se relevó un total de 12.531 locales comerciales con vidrieras al exterior en las zonas delimitadas, de los cuales 11.252 locales presentan actividad (89,8%) y 1.280 (10,2%) se encontraban vacíos en diciembre 2023. La situación no es homogénea entre las localidades. Funes y San Lorenzo registran los valores más bajos de locales vacíos : 8,2% y 8,5%, respectivamente. Por su parte, Venado Tuerto (9,8%) y Rosario (10%), muestran tasas de vacancia similares al promedio de las delegaciones, mientras que en Roldán y Cañada de Gómez se registran las tasas más altas, con el 15,8% y 15% , respectivamente.

"Un dato que es muy interesante es que hace 18 meses, cuando hicimos el primer relevamiento, al día de hoy, en la misma zona de barrido ya se detectaron 50 locales más, de los cuales un alto porcentaje son de gran superficie. No es el formato tradicional de un maxiquiosco, sino que son salones con exposición. Además, mientras se hizo el trabajo de campo se detectaron muchos locales en ejecución que no quedan comprendidos en el informe, porque todavía no están en condiciones de ser ofrecidos en alquiler o venta", comentó Alejandro Bassini, coordinador del Departamento de Estadísticas del Cocir.

Uno de los factores clave, para Bassini, es el impacto positivo del factor seguridad: "Si lo traspolamos a lo que pasa en los centros comerciales a cielo abierto de Rosario, como Luis Agote y Empalme Graneros, se ve claramente. Allí el fenómeno de inseguridad los atraviesa de forma negativa. Hemos tenido informes que nos daban 3 o 4% de locales desocupados en Juan José Paso. Hoy es una de las partes más golpeada de la ciudad en términos de locales comerciales", apuntó.

Por el lado de San Lorenzo, hay 563 locales comerciales. El 91,5% se encuentra con actividad mientras que el 8,5% está vacío. Se observa así una tasa de desocupación inferior al promedio de las delegaciones. En cuanto a la evolución, prácticamente no se registran cambios en la tasa de vacancia en comparación a junio de 2023 cuando se obtuvo el menor valor de la serie con el 8,4% de los locales vacíos.

"Notamos que mantiene un buen nivel de ocupación. Cuando se hizo el trabajo de campo se detectó que hubo una gran mutación de actividad: donde había una tienda de ropa, ahora hay farmacia; hubo un recambio y siempre sostenido. Eso nos da la pauta de que los procesos de desocupación de locales son escasos. Hay una alta demanda para poder ocuparlos en estas arterias bien definidas que nosotros medimos. Viene a la vanguardia en las últimas mediciones", apuntó el coordinador del área de Estadística.

En tanto, en la ciudad de Venado Tuerto se registraron 655 locales comerciales en diciembre de 2023, hallándose el 90,2% ocupado mientras que el 9,8% restante estaba vacío. La tasa de vacancia en la localidad es levemente inferior al promedio de las delegaciones. Al comparar con el relevamiento anterior, la tasa de vacancia aumentó 0,6%. Si bien se mantiene prácticamente estable, es el mayor registro de vacancia desde que se iniciaron estos registros.

El censo en Rosario abarcó un total de 9.649 locales comerciales, arrojando una tasa de vacancia de 10%, levemente inferior al promedio de las delegaciones (10,2%). Si bien la situación no es homogénea en las distintas zonas relevadas en la ciudad, los valores están muy cercanos: en el área central y en los shoppings, la proporción de locales vacíos están apenas por encima del promedio de la ciudad, 10,2% y 10,1%, respectivamente, mientras que en los centros comerciales a cielo abierto, un poco por debajo (9%).

En cuanto a su evolución, se registra una caída de casi 2 puntos porcentuales respecto a junio de 2023 en la tasa de vacancia, afianzando la tendencia descendente observada desde junio de 2021, momento en que había registrado el valor más alto. "Es la mejor performance desde que comenzamos a hacer el relevamiento en diciembre de 2020. Pero creemos que esta es la foto de hoy. La película la vamos a ver en 6 meses, cuando sepamos cómo impactan todas estas medidas anunciadas por Javier Milei. Porque hay también distintos segmentos. Hay empresarios, comerciantes y emprendedores en las unidades que medimos", aportó.

En Villa Constitución se detectaron 381 locales comerciales, de los cuales el 86,1% están ocupados, mientras que el 13,9% restante están vacíos. La tasa de vacancia se encuentra por encima de la media de las localidades cabeceras de delegaciones. En cuanto a la evolución, el relevamiento actual muestra una caída de 1,3% respecto a junio de 2023 y de 6,2% respecto a junio de 2022, por lo que se consolida la tendencia decreciente en la tasa de vacancia.

Por el lado de Cañada de Gómez, se relevaron 207 locales comerciales, con el 85% en actividad y el 15% desocupado. De este modo, la tasa de vacancia se encuentra 4,6% por encima del promedio registrado en las localidades. Al comparar con los relevamientos anteriores, se observa un aumento de 3,6% en la tasa de vacancia respecto a junio de 2023, lo que alcanza un valor cercano al máximo registrado, correspondiente a junio de 2022, cuando la misma ascendía a 15,3%.

En Casilda se observaron 419 locales, de los cuales el 88,3% se encuentra con actividad, mientras que la tasa de vacancia asciende allí a 11,7%, lo que supera el promedio registrado para el total de las localidades cabeceras. La cifra se ha mantenido en torno al 11% desde junio de 2022, registrando en el actual relevamiento un incremento de 0,7% con respecto a junio de 2023.

Por último, en Roldán existe un total de 265 locales comerciales, con el 84,2% ocupado y el 15,8% restante vacío. De este modo, la tasa de vacancia se encuentra 5,6% por encima del promedio registrado en las localidades cabeceras de delegaciones de la 2ª circunscripción de Santa Fe.