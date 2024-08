Las estafas con la Mercado Pago "trucha" llegaron a Rosario

Producto de este nuevo fenómeno, muchos locales no entregan los productos comprados hasta que el pago impacte en la app del titular de negocio . Los comerciantes consultados para esta nota recomiendan tomar ese y otros recaudos como prevención ante la astucia de los delincuentes.

Una investigación de La Capital en las redes encontró que en grupos de Telegram algunos usuarios que dicen ser hackers venden el archivo .apk para bajarse la app pirata al celular con "saldo infinito", y hasta prometen mandar un tutorial para aprender a usarla. Incluso también ofertan programas similares que simulan ser la aplicación de Modo (perteneciente a los bancos) y Cuenta DNI (la Billetera Santa Fe del Banco de la provincia de Buenos Aires).

¿Cómo funciona la Mercado Pago trucha?

El funcionamiento del software de estafas requiere que el comercio acepte pagos con QR, particularmente los que se hacen con el código impreso, ya que el dinámico que crea el posnet Point realiza una validación punto a punto que no permite concretar el fraude. Los pagos con ese tipo de QR fijo son en realidad atajos para hacer una transferencia. Muchos locales lo usan para eludir el cobro de la comisión del pago que estipula la empresa, y así corren el riesgo de ser víctimas del engaño.

Al igual que la app original, luego de leer el QR del comercio con la cámara del teléfono, toma los datos del titular, y pide ingresarla cifra del pago. Una vez ingresados esos datos, muestra el tilde verde de la aprobación y compone una simulación de la pantalla del comprobante donde se ve la identidad del propietario de la cuenta destino y la cantidad de dinero pagada. Pero, a diferencia de la oficial, aquí nunca se produce el envío de fondos. También tiene una funcionalidad que simula falsas transferencias.

"Hace bastante que funciona esa aplicación en todo el país. Es exactamente igual a Mercado Pago, te genera el comprobante y todo, pero obviamente es falsa, porque nunca te hace el pago. En un principio estafaron mucha gente, fue en el verano. Fueron víctimas quioscos, boliches, tiendas de ropa, paradores de la costa, almacenes y todo tipo de comercios", apuntó Marcos Difilippo, presidente de la Cámara de Kiosqueros de Rosario.

Cómo evitar caer en la estafa

Pero los comerciantes tomaron recaudos. Por ejemplo, en una panadería del barrio Pichincha no aceptan cobros con Mercado Pago ni la transferencia desde esa misma app, después de sufrir varias estafas. Otros le piden el teléfono a la persona, anotan el código de la compra o piden que envíen el comprobante por WhatsApp.

"Cuando se conoció cómo operaba, todos empezaron a tener abierta la aplicación de Mercado Pago en el celular o en una PC para chequear. Entonces, hasta que te dispare el comprobante en tu app no le entregás la compra al cliente. Por eso en las estaciones de servicio o los supermercados grandes, cuando pagás con QR demora como un minuto el pago. Una vez que impacta, recién ahí saca el ticket", explicó Difilippo.

Así lo testificó Yanina, la empleada de una farmacia: "Cuando trabajo tengo la aplicación de Mercado Pago abierta en la computadora, y hasta que no me impacta el pago no entrego la mercadería. Ya nos quisieron estafar varias veces", relató.

Aún no está extendido

En la Oficina Municipal del Consumidor afirman que conocen que el fenómeno se está dando en Buenos Aires, pero que "afortunadamente" todavía no han llegado ese tipo de denuncias a Rosario. Y la ronda de consultas con algunos paseos comerciales tuvo como respuesta, en muchos casos, sorpresa por la modalidad.

Juan Milito, titular del Centro Unión Almaceneros, reconoció que "me han comentado algunos socios en el grupo de WhatsApp que tenemos, pero ninguno fue víctima todavía, por lo menos que tengamos conocimiento. Pero sabemos que hace más de un mes que está en vigencia. No es muy generalizado, pero sé que está", indicó.

"No me ha pasado. Pero lamentablemente todos seríamos vulnerables si empieza a ocurrir. Porque la verdad, a mi me muestran el teléfono cuando hacen el pago, y muy probablemente si estoy apurado o con mucha gente, ni chequeo en mi cuenta. Vamos a estar más atentos ahora", confesó un comerciante de calle San Luis, uno de los de mayor volumen de ventas de la ciudad.

Algunos conocedores del método de estafa revelaron que "el problema está en aceptar transferencia, cuando Mercado Pago te ofrece un método de pago con impacto en ticketera, que cuando les llegan los fondos a la app te hace toda la operacion y valida el OK. Ya sea con QR o link de pago, pero se quieren ahorrar la comisión y a veces termina saliendo más caro", contaron.

En ese sentido, recomendó "no validar la compra con el comprobante del tercero, es decir lo que te muestra el cliente", ya que lo más seguro es "que la validación venga de tu lado del sistema".