La inflación es la punta del iceberg del problema económico

La inflación ataca las funciones del dinero, en primera instancia deja de ser depósito de valor la moneda. Es decir que no sirve para transportar el poder de compra en el tiempo. Haga el siguiente ejercicio, fijese todo lo que puede comprar con 1.000 pesos hoy y trate de comprar exactamente lo mismo el mes que viene. Desde luego, no le va a alcanzar.

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 7,8% en mayo de 2023 respecto de abril y 114,2% interanual. Acumularon un alza de 42,2% en los primeros cinco meses del año https://t.co/T6MhaPrAc8 pic.twitter.com/xto9xvl8cd — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 14, 2023

Más complicaciones genera a la economía cuando empieza a afectar la segunda de las funciones del dinero, ser unidad de cuenta. Lo que significa es que a uno le cuesta saber si determinado bien está caro o barato. Le cuesta poner precios a los trabajos que tiene que hacer, ni que hablar sobre elaborar un presupuesto.

Y en algunos mercados ya ni siquiera cumple su función básica, que es la de ser medio de cambio. En mercados específicos como el inmobiliario y el de autos, en algunos casos ni siquiera se aceptan pesos y se exigen dólares para poder concretar las transacciones.

Los principales afectados son como siempre, quienes menor poder adquisitivo tienen, porque son las personas que no pueden cubrirse de esta pérdida de poder adquisitivo. Las personas que tienen ingresos fijos, como los jubilados, los planes sociales y los trabajos informales, terminan con cada vez menos poder de compra.

Ahora cabe hacer la siguiente pregunta ¿La inflación es un problema generalizado? Bueno, la respuesta es un rotundo, ¡No! No solo no es un problema para las economías desarrolladas, sino que tampoco es un problema para nuestros vecinos. Sin ir más lejos, Paraguay reportó en mayo una inflación mensual de cero por ciento.

AP Photo - Nam Y Huh - 79265371.jpeg Inflación de mayo y el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores. Foto: Nam Y. Huh / AP

Entonces si no es un problema generalizado, a la vista está, que no es un problema técnico. ¿Por qué seguimos teniendo niveles tan altos de inflación? El problema de la inflación en nuestro caso no es técnico, sino político. No hay acuerdos básicos para poder implementar y mantener medidas que disminuyan realmente la inflación y la posicionen en niveles internacionales.

Para entender esto mejor, pensemos en el impuesto como un “impuesto inflacionario”. Es decir, el Estado se financia monetizando el déficit. Y el punto aquí, es que, se transforma es un impuesto que no necesita con financiamiento monetario del déficit fiscal ha sido un mecanismo utilizado por los gobiernos ya que, si bien no se trata de un instrumento legalmente válido, el impuesto inflacionario no necesita sanción parlamentaria, es de fácil recaudación y los contribuyentes difícilmente pueden escapar de él.

En este contexto ¿Qué se puede esperar de cara a futuro? Para responder esto, uno se puede apoyar en el relevamiento de expectativas de mercado (REM) que publica el Banco Cnetral de la República Argentina. En este informa la inflación promedio esperada para 2023 es de 147,8 por ciento y para los próximos 12 meses, un valor interanual de 168,3 por ciento.

Debemos tener en cuenta a su vez el contexto electoral, por lo general en elecciones tiende a aumentar el gasto público y a expandir la base monetaria para financiarlo, con el fin de estimular los niveles de actividad económica. Con más de 100 por ciento de inflación esto podría generar una situación aún peor, y el resultado contrario al que espera el ejecutivo.

¿Y qué pasa con los dólares? La realidad es que el tipo de cambio oficial cada vez está más “barato”: Dado el nivel de inflación y las minidevaluaciones diarias que se implementan desde el Banco Central, la divisa se aprecia en términos reales. Es por esto, que todos los importadores quieren poder acceder a la divisa. Ante la imposibilidad de acceder a la divisa de forma oficial, es que se fomenta la brecha.

Este panorama se dibuja desalentador, más si tenemos en cuenta que el REM del BCRA estima una caída del producto del 3% en este año. Y el otro problema que está “pateando debajo de la alfombra” son las Leliq, que ya alcanzan los 15,6 billones de pesos, las cuales pagan un 97 por ciento de tasa de interés. Es por eso que la inflación es la punta del iceberg de los problemas económicos, tal vez la más visible, y que nos alcanza a todos, pero abajo hay muchas otras cuestiones por resolver para la próxima administración.