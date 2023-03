La crisis del capitalismo y las marcas de agotamiento que arrastran 100 años

La austeridad está en el ADN del capitalismo . Esa es la tesis que Clara Mattei –autora de The Capital Order o El Orden del Capital: Cómo los economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino al fascismo (University of Chicago Press, Chicago, 2022)– repite casi como un mantra.

Profesora asistente en el Departamento de Economía de la New School for Social Research y miembro de la Facultad de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Avanzados entre 2018-2019, con su investigación Mattei contribuye a la historia del capitalismo, explorando la relación crítica entre las ideas económicas y la formulación de políticas tecnocráticas.

En su acepción más tradicional la palabra austeridad se asocia con la idea de vivir sin lujos, recortar gastos, y promover la sencillez y el ascetismo. Sin embargo, el planteo de la autora va a contrapelo del uso común del término asociado a los recortes presupuestarios y entiende a la austeridad como la trinidad compuesta por políticas fiscales, monetarias e industriales.

Vista a través de las lentes de Mattei, la austeridad será aquello que se cristaliza a través del conjunto de límites fiscales, monetarios e industriales de una economía para asegurar la santidad de estas relaciones sociales.

“La austeridad fiscal se trata de que el Estado recorte específicamente los beneficios sociales y aumente los impuestos regresivos. Es decir, gravar menos a los ricos que a los pobres. La austeridad monetaria se trata de aumentar las tasas de interés y la austeridad industrial la intervención directa del Estado para debilitar el trabajo: privatizaciones, ataques a los sindicatos, desregulación laboral y represión salarial. Las tres políticas operan juntas y se refuerzan entre sí para desviar los recursos de la mayoría de la población activa a favor de los pocos que ganan dinero con las acciones de capital y las rentas. Las políticas de austeridad adquieren fuerza gracias a la teoría económica dominante que justifica la austeridad como neutral, necesaria y, en última instancia, como sinónimo de la economía actual”, expresa Mattei.

Para ella la austeridad es crucial para proteger el orden del capital. De hecho, para que el capitalismo funcione en la generación de crecimiento económico, la relación social del capital (personas que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario) debe ser uniforme en toda la sociedad.

“Cuando los gobiernos más privatizan los servicios sociales y crean condiciones laborales precarias e inseguras, más dependemos del dinero en nuestros bolsillos para ganarnos la vida y, por lo tanto, nos vemos privados de poder y silenciados para aceptar nuestra condición de trabajadores explotados. En otras palabras, las limitaciones estructurales que la austeridad impone sobre el gasto y los salarios hacen que, para la gran mayoría de los que vivimos en una sociedad, trabajar duro y ahorrar duro sea algo más que una expresión y se convierta en el único camino a la supervivencia”, dice la autora.

¿Los autores clásicos ya hablaban de este término?

La austeridad es estructural en nuestro sistema. Por lo tanto, estaba arraigado en el capitalismo de laissez-faire de los siglos XVIII y XIX y muchos autores de la tradición clásica lo daban por sentado. Sin embargo, el libro muestra cómo la austeridad se vuelve detectable y, por lo tanto, de alguna manera inventada como un proyecto político activista solo cuando es desafiada por formas alternativas de imaginar la organización de la sociedad.

Parte de lo que hace que la austeridad sea tan efectiva como conjunto de políticas es que se presenta en el lenguaje de una economía honesta y dura. Sentimientos vagos como trabajo duro y ahorro difícilmente son nuevos; han sido elogiadas por economistas en la tradición clásica desde los días de Adam Smith, David Ricardo y Thomas Robert Malthus, y sus seguidores de los últimos días que cultivaron estas máximas como material de virtud personal y buena política. Estas sensibilidades también se reflejaron en 1821 con la institución del patrón oro, una política mediante la cual los gobiernos que lo adoptaron demostraron su rigor fiscal y monetario vinculando sus monedas a sus tenencias de metales preciosos, tanto en el país como en las colonias. Sin embargo, una historia más cercana de la austeridad muestra que, en su forma moderna, era algo muy diferente de estos primeros ejercicios morales. La austeridad como fenómeno del siglo XX se materializó después de la Primera Guerra Mundial como un proyecto tecnocrático dirigido por el Estado en un momento de emancipación política sin precedentes de los ciudadanos (que habían obtenido el derecho al voto por primera vez) y crecientes demandas de democracia económica. La austeridad surgió, así como una contraofensiva para derrotar las muchas prácticas novedosas de producción y distribución horizontal que brotaron en 1919 para superar al capitalismo como único sistema socioeconómico. De esta manera, la austeridad debe entenderse por lo que es y sigue siendo: una reacción antidemocrática a las amenazas de un cambio social de abajo hacia arriba. Como muestra The Capital Order, su forma moderna no puede divorciarse del contexto histórico en el que nació.

The Capital Orden book.jpg

¿Cuál es el objetivo de la clase dominante al ocultar las relaciones de producción bajo el capitalismo?

La coerción económica de la austeridad puede normalizarse y aceptarse como el único camino a seguir si la forma en que aprendemos a mirar el mundo es una en la que damos por sentado el capitalismo como el mejor y único sistema posible. Esto es lo que se proponía la economía ortodoxa (o neoclásica) que se difundió en Europa a principios del siglo XX. Este paradigma dominante de la teoría económica naturaliza el capitalismo: evita problematizar el conflicto de clases que fundamenta la producción en nuestro sistema económico y más bien se enfoca en el libre intercambio entre individuos libres. Es interesante que la urgencia de naturalizar nuestro sistema económico surgió en un momento en que la mayoría lo cuestionaba en sus cimientos y especialmente la explotación en el proceso productivo que lo fundamenta.

Al igual que hoy, los principales economistas que asesoraron a los gobiernos de austeridad en la década de 1920 (el libro se centra en los casos de Gran Bretaña e Italia) entendieron la libertad económica no en el sentido gramsciano, donde la libertad económica significaba emancipar a la mayoría de la explotación, sino más bien como la protección de la minoría ahorradora e inversora y el libre mercado sin trabas en el que operaba esta minoría. En otras palabras, la libertad económica significaba la operación de acumulación de capital, lo que requería la coerción económica inherente a las relaciones salariales y, por tanto, la falta de libertad de las clases populares. La concepción de la libertad económica de los tecnócratas era de hecho incompatible con cualquier empoderamiento de la mayoría. Una vez que se eliminó a las personas del proceso de toma de decisiones, los modelos de economía pura podrían reafirmar la primacía del mercado, permitiéndole funcionar como debería, es decir, sin cesar y libre de las demandas de los trabajadores. En su opinión, la libertad económica era más importante que la libertad política, especialmente la libertad política para administrar la economía democráticamente.

¿En qué sentido desafió la austeridad la política económica keynesiana? ¿Estás de acuerdo con esto?

The Capital Order no se centra específicamente en el keynesianismo. Sin embargo, una vez que uno acepta adoptar la interpretación de austeridad que ofrece este libro, se establece el tono para cuestionar profundamente la lectura dominante que ve a Keynes (así como al keynesianismo que le sigue) como la antítesis de la austeridad. El libro proporciona un terreno fértil para comenzar una reevaluación de la narrativa demasiado familiar de la confrontación de un siglo entre dos tradiciones económicas opuestas: la tradición neoliberal y la tradición keynesiana. Si nos enfocamos en el objetivo principal de la austeridad, es decir, la exclusión de las alternativas al capitalismo a través de la despolitización, surgen puntos en común.

Estos puntos en común se remontan al propio Keynes, quien, como muestra el libro, fue un destacado interlocutor de los expertos del Tesoro británico y cuyas ideas sobre la demanda efectiva estuvieron fuertemente influenciadas por Ralph Hawtrey, uno de los protagonistas del libro y un promotor clave de la austeridad. Hemos visto cómo, después de la Gran Guerra, Keynes compartió con sus austeros colegas expertos británicos un verdadero terror al colapso del orden del capital. El libro In the Long Run We Are All Dead (Mann 2017) articula cómo esta ansiedad existencial es una constante del keynesianismo contemporáneo, dado que ningún otro orden social fuera del capitalismo es realmente concebible.

Ciertamente, Keynes rompió con la ortodoxia del Tesoro por su rechazo a la ley de Say. De hecho, la recesión de la década de 1930, cuando el sistema financiero mundial estaba en colapso y el desempleo era

galopante en la mayoría de los países industrializados, afectó profundamente su pensamiento, al punto que describe la Teoría General como el resultado de “una larga lucha de escapar de los modos habituales de pensamiento y expresión” (Keynes 1964). Teorizó sobre la necesidad de la intervención estatal para impulsar la demanda efectiva, impulsar la estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, asegurar una inversión adecuada de los ahorros privados disponibles de los empresarios. Sin embargo, Keynes nunca se alejó mucho de los núcleos más profundos del proyecto de austeridad y respaldó los impulsos tecnocráticos más fundamentales.

Como sus austeros colegas, la teoría económica de Keynes expulsó la noción de conflicto de clases y ocultó la represión de clase. Al ignorar la teoría del valor trabajo y la importancia de la explotación para explicar la acumulación de capital, el modelo de Keynes acepta el principio de que el motor de la máquina económica es el empresario y sus inversiones económicas, la clave para la prosperidad de todos. En la Teoría General, la demanda efectiva deficiente se debe en última instancia a la falta de inversión por parte de los empresarios. De ello se deduce que el objetivo de la gestión macroeconómica es crear un entorno de inversión óptimo, es decir, "una atmósfera política y social que congenie con el hombre de negocios medio" (Keynes 1964). La defensa de Keynes a favor de la intervención estatal no fue la defensa de la emancipación de las prioridades políticas de las económicas. Todo lo contrario: el dominio de lo político era funcional a la reproducción del orden del capital, un orden dirigido por unos pocos virtuosos.

En un marco keynesiano los trabajadores pierden primacía económica en la reproducción del capitalismo. Esta pérdida de agencia económica implica una pérdida de agencia política que se entrega a los expertos económicos. Al igual que sus austeros colegas, Keynes confía en que los economistas son los guardianes de las verdades sin clases, que saben lo que es bueno para la gente y deben estar a cargo de las decisiones económicas en su nombre. Esto significa que los problemas de pobreza y desempleo, que afectan profundamente la vida concreta de las personas, quedan fuera del discurso político y se entienden como un tema técnico que debe abordarse “en el ámbito experto de la razón y la razonabilidad” (Mann 2017, 10). Así, el afán por desdemocratizar el dominio económico persiste como una solución clave para preservar el orden social. Una vez que el Estado capitalista es neutralizado como una institución supra histórica en manos de expertos que pueden manejar la economía por el bien del conjunto, el Estado ya no es visto como el terreno de la lucha de clases, sino como el instrumento de los tecnócratas iluminados. Es fascinante notar que la base misma para hablar de un gran quiebre del keynesianismo con respecto a la austeridad, es decir, el apoyo a un mayor papel del Estado como actor económico, surge de la misma intuición tecnocrática: los pilares del capitalismo han ser salvaguardados, y la gente debe aceptar la regla de los expertos.

Las consecuencias de un enfoque tecnocrático del conocimiento económico son visibles en la corriente de pensadores neokeynesianos que lideran la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos en la actualidad. De hecho, en este mismo momento en el que un mercado laboral ajustado ha aumentado el poder de negociación de los trabajadores estadounidenses, los salarios nominales están subiendo, las huelgas se están multiplicando y muchos ciudadanos en el país incluso se rebelan espontáneamente contra el orden del capital renunciando a sus trabajos por millones. Hubo alrededor de 42 millones de renuncias solo en 2022, los expertos neokeynesianos invocan la austeridad en forma de aumentos en las tasas de interés como una herramienta fundamental para disciplinar a los trabajadores de regreso a trabajos mal pagados. La actual Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ya lo expresó sin rodeos en un documento secreto publicado recientemente en 1996: “el desempleo sirve como un dispositivo de disciplina de los trabajadores porque la perspectiva de un período de desempleo costoso produce suficiente miedo a la pérdida del trabajo para motivar a los trabajadores a desempeñarse bien sin una constante supervisión costosa”.

¿Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Bienestar no fue una necesidad para ganar Occidente, sino una forma diferente de administrar las economías?

Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Se podría decir que es en realidad el éxito de la austeridad después de la Primera Guerra Mundial lo que sentó las bases para la posibilidad de éxito del keynesianismo después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la verdadera crisis existencial del capitalismo había sido derrotada a principios de la década de 1920, por lo que después de 1945, los desafíos radicales al orden del capital ya habían sido eliminados. Esto permitió intervenciones sociales moderadas para apaciguar a la población para que no desencadenara demandas más radicales de cambio social (como sucedió después de la Primera Guerra Mundial). Un análisis en profundidad de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial será el foco de mi próximo libro en el que mostraré cómo la llamada Edad de Oro del Capitalismo requirió una buena dosis de austeridad, no solo en el sur del mundo sino también para mantener a los ciudadanos estadounidenses bajo control.

En América Latina hemos tenido experiencias de dictaduras cívico-militares genocidas que también introdujeron la austeridad a través del neoliberalismo. Pinochet, en Chile, fue quizás el más exitoso en esto. ¿Sería Pinochet el Mussolini chileno en los términos que cita de Norman Montagu, quien trajo el orden para oprimir a la clase obrera al convertirse en el hombre adecuado en el momento adecuado?

Sí, definitivamente podríamos decirlo de esa manera. En el lente histórico del libro, las dinámicas que se dieron en la dictadura de Pinochet no son una excepción y no se circunscriben a la época neoliberal, sino que son recurrentes en la historia del capitalismo en los siglos XX y XXI. Como muestra el libro, todo el establecimiento liberal internacional aplaudió la dictadura de Mussolini por asegurar la paz industrial frente a las demandas de democracia económica de los trabajadores italianos. Una vez que subió al poder en 1922, Mussolini llamó a destacados economistas neoclásicos/ortodoxos a colaborar con él para implementar la austeridad de manera rápida y eficiente, restaurando las ganancias de las corporaciones nacionales e internacionales.

De igual forma, el golpe de Estado de Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973 para destituir a Salvador Allende (el presidente socialista que entonces lideraba una lucha popular por la redistribución social y la resocialización de amplios sectores de la economía) abrió las puertas a los Chicago Boys —un grupo selecto de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago con los gurús neoclásicos Milton Friedman y Arnold Harberger— para implementar su Ladrillo: un documento parecido a un ladrillo que describe un feroz plan de austeridad que sofocó con éxito la alternativa chilena al capitalismo.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, inaugurado en 2010 en Santiago, conmemora los costos humanos de un régimen habilitado para promulgar la austeridad chilena: más de 40.000 personas murieron, desaparecieron o sufrieron la represión durante la dictadura de Pinochet. Cuando se le preguntó acerca de estos incidentes, el economista chileno Rolf Lüders, un Chicago Boy y ex ministro de finanzas de Pinochet, señaló con lucidez la conexión entre la austeridad y la coerción política: “¿Y si me preguntas si justificas las violaciones de los derechos humanos? No, los encuentro horribles. Pero me parece que no hubiera sido posible hacer el cambio que se hizo en Chile sin un régimen autoritario” (en el documental de 2015, Chicago Boys). El cambio al que se refiere provocó los procedimientos habituales de austeridad: un aumento del desempleo (32 por ciento en 1983), acompañado de un aumento de la explotación, que de 1971 a 1985 casi se duplicó (de 0,62 a 1,28). En esos años, la participación de las ganancias corporativas aumentó del 31,4 por ciento al 42,4 por ciento. La proporción de salarios disminuyó en un 17,6 por ciento, mientras que la proporción de ganancias aumentó en un 10 por ciento. La tasa de pobreza aumentó del 20 por ciento al 44 por ciento

En Argentina sufrimos una alta tasa de inflación desde hace varios años y luego de contraer la enorme deuda con el FMI del anterior gobierno, la única solución que se está planteando de varias formas es la austeridad para lograr el equilibrio fiscal y el aumento de la tasa de interés. Habiendo introducido políticas de desarrollo en términos económicos, el resultado ha sido que, aunque se ha bajado la tasa de desempleo, los salarios no alcanzan para cubrir una vida digna. ¿Sería esta otra forma de austeridad?

Absolutamente. Es interesante notar que la alta inflación en Argentina se produce después de décadas de políticas de austeridad que alcanzaron su punto máximo en la década de 1990. Este es un ejemplo del fracaso de la austeridad en su supuesto objetivo de asegurar la estabilidad monetaria y el crecimiento económico. De hecho, el colapso económico completo de Argentina en 2002 siguió a una década de austeridad, una con todas las trampas industriales, fiscales y monetarias de la década de 1920, incluida la privatización a gran escala, recortes sociales exorbitantes y un salto en la tasa de interés de 5,8 por ciento en 1996 a 9,4 por ciento en 2001.

De hecho, el libro ilustra que la obsesión por la inflación y los presupuestos equilibrados son en realidad mera retórica utilizada para imponer la necesidad natural de la austeridad que, en realidad, rara vez logra sus supuestos objetivos. Esto no es casualidad una vez que entendemos que el objetivo de la austeridad es mucho más profundo e importante: la protección del orden del capital gracias al sometimiento de la mayoría de los ciudadanos. El ejemplo que cita es emblemático. En efecto, una vez que la austeridad industrial (privatización, desregulación laboral, ataques a los sindicatos, etc.) aumenta la inseguridad de los trabajadores y la austeridad fiscal reduce los recursos sociales, la economía capitalista puede aceptar niveles más bajos de desempleo dado que el mecanismo disciplinario se impone de todos modos a través de la mayor precariedad en el mercado laboral, que obliga a las personas a aceptar trabajos peor pagados. De hecho, esta derrota del trabajo incentiva la inversión privada. En el caso de que el poder de negociación de los trabajadores aumente como está sucediendo hoy en los Estados Unidos, donde el mercado laboral está ajustado (hay más ofertas de trabajo que trabajadores dispuestos a aceptar el trabajo), entonces la austeridad monetaria golpea para aumentar la tasa de desempleo y así silenciar una vez más las demandas de los trabajadores. En general, la austeridad suele tener éxito no en la estabilización de las economías sino en la estabilización de las relaciones de clase. Produce un claro ganador.

Clara Mattei 2.jpg

¿Se puede reducir la inflación sin una política fiscal equilibrada lograda sin austeridad?

Para curar la inflación sin recurrir a la austeridad, los gobiernos tendrían que abrir espacios a políticas que desafían por excelencia los cimientos del orden del capital, especialmente sus pilares de propiedad privada de los medios de producción y las relaciones salariales. Ejemplos de esto son: planificar topes de precios (que inciden en las ganancias corporativas), gravar radicalmente el capital y los ricos y promover formas de producción con una mayor agencia de los trabajadores. Este tipo de políticas contra la austeridad no son algo que los Estados capitalistas acepten sin una seria presión desde abajo. Y como sabemos, el verdadero éxito de la austeridad consiste en desempoderar a la mayoría (tanto material como ideológicamente) y así evitar que surja esta presión desde abajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que nuestra economía no es una entidad fija eterna y, por lo tanto, la lucha política podría cambiar las prioridades políticas.

Con la economía neoclásica sostenida como una "verdad" incuestionable en la mayoría de las academias occidentales, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda ganar la disputa ideológica?

El libro no está escrito para promover el derrotismo. Todo lo contrario: la idea es que, si evitamos idealizar nuestro sistema, podemos proporcionar activamente herramientas para desafiar seriamente el statu quo. Quisiera citar las líneas finales del libro:

“Este libro ha detallado un conjunto de patrones económicos influyentes que están generalizados en todo el mundo y que dan forma a nuestra vida diaria. Sin embargo, contrariamente a lo que los defensores de la austeridad quieren que pensemos, el sistema socioeconómico en el que vivimos no es inevitable, ni debe aceptarse a regañadientes como el único camino a seguir. La austeridad es un proyecto político que surge de la necesidad de preservar las relaciones de dominación de clase capitalistas. Es el resultado de la acción colectiva para cerrar cualquier alternativa al capitalismo. Por lo tanto, puede ser subvertido a través de la oposición colectiva. El estudio de su lógica y propósito es un primer paso en esa dirección”.

La acogida que ha tenido mi libro hasta ahora me hace muy optimista. He estado experimentando hasta qué punto los jóvenes, especialmente los más jóvenes, se emocionan al escuchar una narrativa diferente sobre el pasado que, por lo tanto, puede abrir nuevos espacios de imaginación política para el futuro. Cada vez más personas están viendo cómo la economía neoclásica está ocultando la realidad del funcionamiento de nuestro sistema económico. La insatisfacción hacia nuestro sistema económico en su conjunto está aumentando en todo el mundo y estoy segura que, con la presión política de los estudiantes, también el estado de la academia tendrá que cambiar. Para ello es importante ser creativos y no desistir de participar a diferentes niveles: con nuevos medios de comunicación, grupos de lectura, grupos de estudiantes, nuevas revistas, juntas de vecinos. Escribí The Capital Order para dar una pequeña contribución a esta lucha colectiva.