La alternativa superadora al SF500 que amasa el gobierno provincial

Con dudas en el programa de inversión biotecnológica que impulsó en conjunto Santa Fe y la concursada Bioceres, la Casa Gris apuesta a un fondo de fondos

Por Facundo Borrego

22 de enero 2026 · 09:30hs
En el Santa Fe Business Forum

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

En el Santa Fe Business Forum, la provincia anunció la creación del fondo de fondos Catalizar. El SF500 pierde terreno.

La caída de Bioceres genera incertidumbre en el SF500, el fondo que la empresa rosarina compone junto a Santa Fe para convertir proyectos científicos en startups biotecnológicas. Por eso, el gobierno provincial pisa el freno en ese programa y apuesta sus fichas a uno propio que presenta como superador.

En 2022, Bioceres y el gobierno de Omar Perotti avanzaron en el fideicomiso para crear firmas de base biotecnológica en un periodo de diez años, con un fondo proyectado de hasta 300 millones de dólares que aportaba en un 90 por ciento la empresa y el resto la provincia. Con la rosarina concursada, el futuro es una incógnita.

En Santa Fe destacan que el SF500 cumplió y se invirtió en proyectos aceptables, pero sostienen que la discrecionalidad de la inversión no es la correcta.

“Desde el inicio venimos monitoreando y analizando el SF500. Apostamos a una herramienta superadora que será Catalizar, un fondo de fondos, para que tomen escalas las incubadoras”, explica el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Catalizar más que SF500

Catalizar busca destinar $30.000 millones en tres años para financiar startups y empresas con proyectos de investigación y desarrollo en sectores estratégicos como agroindustria 4.0, manufactura avanzada, genética animal y vegetal, bioinsumos y salud.

Aclaran que no reemplaza al SF500 sino que es una herramienta que busca ser superadora. Se anunció a los pocos meses de que Bioceres entrara en default y ya se proyectara algún tipo de ruido en el SF500, pero insisten que no lo crearon para cambiarlo.

Puccini Santa Fe business forum
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, impulsa el Catalizar. "No reemplaza al SF500, es superador", afirma.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, impulsa el Catalizar. "No reemplaza al SF500, es superador", afirma.

El fondo operará mediante un fideicomiso público privado, con licitación transparente y selección de administradores especializados. Ahí la diferencia. Todo comenzó cuando la provincia aportó al SF500 y el resto de las llamadas SAU (universidades y otras entidades de Ciencia y Tecnología constituyen las aceleradoras como sociedades unipersonales) y sus ecosistemas reclamaron por qué se había elegido a Bioceres.

Por un lado, vieron que no era conveniente que la provincia ponga un aporte en cada uno de los interesados por el solo hecho de un deber político sin tener en cuenta la calidad de los proyectos y decisiones.

Tampoco era conveniente hacer un ecosistema propio porque era redundante en lo que los fondos ya tienen desarrollado como procesos de selección, equipos técnicos, de financiamiento, jurídicos, due diligence, etc. Además, terminaría generando una partidización en la selección de proyectos y generando internas en científicos.

Entonces, se buscó algo superador con este fondo de fondos que haga convocatorias para cofinanciar proyectos que presenten las diferentes SAU que hay en el territorio provincial.

“Catalizar debe transitar un desfiladero angosto: evitar el exceso de reglamentación que limite su impacto, pero también el riesgo de diluir su objetivo estratégico. Es una política que debe ser precisa, pero flexible”, reflexionó en el lanzamiento, en el marco del Santa Fe Business Forum, Ernesto Turcato, subsecretario de Conocimiento para el Desarrollo.

