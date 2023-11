Josefina Scaglione: "No siento que nada me ate, ni que nada me defina del todo"

Creo que se puede hacer una nueva lectura de esta historia, sin dudas nos hace reflexionar sobre aquellas cosas de las que hoy sí hablamos, esas que hoy son más visibles. Por ejemplo, como decías, el respeto a la inclusión, a la diversidad y el amor y el respeto, más allá de la belleza estética. Incluso diría, algo sobre lo que ya sería bueno dejar de opinar, el cuerpo ajeno. En ese sentido es muy valioso lo que trae. Creo que también es interesante señalar que ese Disney que conocimos de niños relataba algunas cosas que hoy también podemos ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, el hecho de que Bella sea capturada y encerrada en un palacio en contra de su voluntad, es algo que hoy, por suerte, ninguna narrativa se permitiría. O, al menos, no pasaría desapercibida. Es importante entender el contexto y la época en la cual las obras fueron creadas, y no por eso juzgarlas, pero sí observarlas a modo de aprendizaje. Es a través de la historia y el sano cuestionamiento que aprendemos a forjar nuevos y mejores caminos.

“Rosario siempre estuvo cerca” dice Fito y vos volvés a tu ciudad y nada menos que con el Estudio de Comedias Musicales, algo muy vinculado a tus inicios en la comedia musical. Luego de un largo camino recorrido, ¿sentís que vas cerrando un círculo, como una manera de agradecer a este grupo que te formó?

Es una hermosa manera de verlo, gracias. Sí, de alguna forma, a través de mi canto, voy a devolver todo el amor que el Estudio de Comedias Musicales y el maravilloso Teatro El Círculo me dieron, siendo yo una niña de 9 años, llena de sueños, ilusiones y ganas de expresarme. Para mí significa mucho, significa todo. El teatro y su aroma, su magia, su silencio, las maderas que son el piso de ese escenario, el que pisé por primera vez y en donde entendí que ahí estaba mi esencia. Es una oportunidad increíble de disfrutar, de compartir y de cerrar un círculo, un ciclo más de todos los que va teniendo la vida.

En 2009 trabajaste en Broadway en “West Side Story” y tu nombre vuelo internacional. ¿Qué cambió de Josefina Scaglione, sobre todo en el plano profesional, desde ese entonces hasta ahora?

¿Qué cambió en el plano profesional? No sé bien, porque no hubo otro camino, fue ese mi camino. Y sucedió tan repentinamente que tal vez ese fue el gran cambio, el hecho de que de un día para el otro, si bien yo venía trabajando desde muy chica, tuve un nivel de exposición elevado que abrió puertas, que me posicionó siendo muy jovencita, y que también implicó sostener un espacio muy importante y enorme. Profesionalmente eso fue un disparador de cosas muy buenas y también fue intenso de atravesar. Sin embargo, lo agradezco, lo honro y lo incorporo, es parte de mi recorrido y me forjó como artista. Me hizo hacerme muchas preguntas siendo muy chica, me hizo querer escucharme más, me hizo una mejor profesional.

Hiciste cine, televisión, participaste en realities como “Tu cara me suena”, pero el público siempre te identifica con la comedia musical. ¿Sentís que es tu lugar en el mundo la comedia musical o te gustaría ganar un espacio en otra expresión artística?

Siento que mi lugar en el mundo es una multiplicidad de lugares, pero que tal vez para el afuera, que necesita siempre ordenar de alguna manera, yo pertenezco al mundo de la comedia musical. Y en cierta forma es así, o al menos fue eso lo que abrió la puerta, pero también pertenezco al mundo de la música popular, al mundo de la ópera, al mundo de la actuación, sea en cine o en teatro, al mundo de la expresión artística en todas sus posibilidades. No siento que nada me ate ni que nada me defina del todo. Me gusta pensarnos móviles. Es necesaria e inevitable para mi esa flexibilidad.

¿Qué sigue después de La Bella y la Bestia? ¿Qué nuevos proyectos te esperan en lo que resta del año y en 2024?

No hay mucho que pueda adelantar por ahora, pero sí puedo contarte que justamente todo eso de la pregunta anterior, todo ese universo que soy, va tomando una forma, una forma propia que confío, y que pronto podré compartir.

La última, siempre hay una zanahoria que uno/a se empecina por alcanzar. ¿Cuál es ese sueño -en lo profesional, en lo personal, en todos los planos que quieras contar- que te obnubila y que sería lo más hermoso que te podría suceder?

Creo que la capacidad de sorpresa de la vida siempre va a superar todas mis expectativas. Pero sí de confesarte algo se trata, quiero hacer cine con todas mis ganas. Si bien tuve experiencias como la peli con Brendan Fraser en New York (N de la R: se refiere al film “Hairbrained”, estrenado en 2014, conocido también por su título en español “Ni un pelo de listo”) es un lenguaje en el que me encantaría profundizar. Hoy me siento muy sólida como actriz y creo que me divertiría mucho el desafío de incursionar en el séptimo arte. Allá voy.