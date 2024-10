En Newell's, Lunari muestra mucho más que condiciones de piloto de tormenta

Newell’s está saliendo del pantano que lo inmovilizaba todo el tiempo y el gran responsable de esa reacción es Lunari. El entrenador, apelando a su instinto y a su oficio, y con esa cuota necesaria de suerte que siempre juega en estas situaciones, pudo destrabar las dificultades que imponía lo urgente, y de a poco está construyendo las bases de una plataforma que le permite elevar las pretensiones, acercarse más a sus ideas, y animarse a mirar lo relevante.

El DT reconoce públicamente esas carencias en cada rueda de prensa, no se engaña y quiere aprovechar este envión que generaron estos resultados positivos desde el inicio de esta etapa suya al frente de la primera. Hacia allí se están enfocando todos los esfuerzos en el predio de Bella Vista, para seguir capitalizando estos nuevos aires, este cambio de paso.

Admite que todavía hay mucho por retocar y eso quedó evidenciado con los problemas en el retroceso que sigue mostrando el funcionamiento del equipo.

Cambió el ánimo

Lunari cosechó 7 puntos en 3 partidos y esa colecta modificó por completo el ánimo alrededor del plantel. Ese halo ya no se muestra como conspirador de turno, y en estos últimos duelos hasta inclinaron la balanza en favor de Newell’s, sin reparar demasiado en los merecimientos.

Este técnico forjó este giro trascendental desde lineamientos muy distintos a sus antecesores. Lunari, respetando su lugar de origen, mira adentro y piensa en los pibes de las inferiores del club cuando hay que tomar decisiones. Las prioridades de enfoque cambiaron.

Y para hacer sustentable esta levantada no se ata a los sistemas tácticos, y está usando un 4-4-2, con doble 9 arriba, que no es su dibujo preferido, ni el que utilizaba en reserva. Muestra una apertura, señales de entrega y de resignación en beneficio del equipo, y le traslada esa predisposición a sus dirigidos.

Lunari consiguió enterrar rápidamente una pesada racha de 9 partidos sin ganar, venía muy peleado con el arco rival y marcó 6 tantos en 3 encuentros, marcha sin derrotas, y hasta logró que el Colo Ramírez se amigue con el gol a través del penal ante Lanús en el Coloso.

En ese sentido de análisis, hay que destacar que después de más de tres años pudo ante el conjunto granate dar vuelta un partido. El anterior había sido el 17 de julio de 2021, un 3-2 frente a Talleres.

En estos primeros cotejos, tampoco se agrega galones, y expone todos sus costados con cruda sinceridad en cada contacto con los medios de prensa. Admite fallas, entre risas y frases ocurrentes, sin filtro. Esa conducta lo vuelve inmune a algunas críticas y cuestionamientos.

Y de la misma manera, sin tapujos ni dobles discursos, reconoce que quiere que le saquen el cartel de interino y transformarse en el técnico estable de la primera rojinegra.

La realidad de este Newell’s es muy extraña, ya que está a prueba el único que viene haciendo todo bien desde hace rato en el club. En la 5ª campeona, en la reserva protagonista hasta el final y sacando del fango a la primera en medio de un temporal.

“Yo estoy para trabajar y sacar puntos, estas victorias que conseguimos nos dan fuerza y ganas de seguir”, confió Lunari tras el celebrado triunfo sobre Lanús.

Otra vez Dios

En la conferencia de prensa en el Coloso, tras la victoria sobre el Granate, Lunari volvió a reconocer, como lo hizo ante Tigre, una envolvente con características místicas. “Después del 1 a 1, el partido estaba para cualquiera de los dos. Otra vez Dios quiso que disfrutemos nosotros. Fue un partido que se definió con una jugada de otro planeta”, resaltó el DT en relación al golazo de Miljevic que definió un pleito nada sencillo.

Desde ese mismo escenario, analizó la jugada que derivó en el penal para Newell’s. “El partido fue parejo y lo abrió muy bien con un golazo Lanús. Después viene la jugada del penal, que no estoy para analizarla, estoy para disfrutarla, nos tocó y listo, gracias y gol”, señaló entre muecas de complicidad.

Al momento de evaluar el encuentro, Lunari expuso con total honestidad: “Se hace difícil analizar el partido. Fue todo sentimiento. Fue más difícil y complicado que el primer partido ante Tigre porque sabíamos que si en ese primer partido las cosas no salían bien, hasta ahí llegábamos. Con Lanús teníamos la posibilidad de confirmar la levantada y fue durísimo”.

Y en esa dirección, reconoció que “hay muchísimo por mejorar pero vamos dando pasitos hacia adelante, ante Lanús lo de la defensa me deja más tranquilo, los chicos están capacitados para jugar pero no es fácil entrar y jugar bien. Cada vez contamos con más soldados. En algún momento queremos que el equipo empiece a jugar más bonito, pero magia no hay, todo lleva tiempo y trabajo”.