En la capital del helado artesanal, la venta se derritió este invierno

Si bien no tienen cifras consolidadas, ya que no computan ventas, en el diálogo con los asociados se traza un panorama que marca que la caída del consumo en algunos barrios es del 30% y en otros del 40%, por lo cual en la Cicha estiman una caída del 35% respecto a la temporada fría del 2023.

Capital del helado

Rosario es reconocida como la Capital Nacional del Helado Artesanal, no solo por su gran tradición y variedad de comercios dedicados al helado sino también por ser la ciudad de Argentina donde más se consume, con 9 kilos promedio por habitante durante el año.

Uno de los factores que se mencionan siempre, es que es una ciudad donde no se percibe una baja tan abrupta durante el invierno como en otros lados: algunas fuentes del sector calculan que la diferencia entre diciembre, el punto más alto de venta del año, y junio, que es el más bajo, es de una tercera parte. Es decir: si el pleno del verano es 100%, en invierno es del 35%.

Los precios, siempre hablando de fabricantes locales, hoy fluctúan entre $8.500 y $16.000 el kilo, apuntando a todos los segmentos de públicos distintos según las calidades del producto.

Crisis, tarifazo y frío

El parate económico se siente en todos los rubros, pero con respecto al sector heladero, el impacto fue directo con el incremento de los insumos, pero fundamentalmente el de los servicios los afectó muy de cerca, ya que es el principal consumo que tienen y que les es indispensable para poder elaborar, almacenar y expender.

En ese sentido, las tremendas subas en la tarifa de energía eléctrica los perjudicó severamente, así como también el agua y el gas, y tributos como la Tasa General de Inmuebles o el Impuesto Inmobiliario tuvieron también su impacto directo. Como caso testigo, una fábrica no muy grande pagaba $450.000 por mes de luz, y pasó a $1.300.000 luego del tarifazo.

A su vez, destacaron que fue un invierno muy intenso: arrancó muy temprano en marzo, y fue uno de los más fríos de los últimos 60 años. Eso también sumó y conspiró contra la venta.

Materia prima

En cuanto a los insumos, mencionaron con subas abruptas todo lo que es importado, particularmente cacao y derivados como los chocolates. En tanto, también aumentaron considerablemente todos los productos nacionales que son commodities porque tienen valor dólar, como lácteos (leche, crema, dulce de leche) pero también azúcar, que llegó a estar $40.000 la bolsa.

"Es toda materia prima básica que al no tener un precio fijo, porque el dólar desde el año pasado no sabíamos cuál era el valor, no teníamos posibilidad de establecer referencias para hacer costos. Ahora se está regularizando, pero también nos encontramos que están sobres stockeados con dólar caro, entonces esperamos que en algún momento los precios se empiecen a acomodar", aclaró en off una fuente del sector.

Otro heladero con menos pelos en la lengua fue más enfático: "La causa tiene un nombre y un apellido: Javier Milei. Subieron un montón los costos fijos, los servicios son más caros, la gente tiene menos plata. Eso complica todo", disparó. Y puntualizó sobre algo: "La inflación de arrastre es muy grande. Te venden una cifra del 4% mensual, pero en términos reales y concretos todos los insumos aumentan mucho más cada vez que llegan las listas de precios".

Los actores del sector esperan que este verano, si el clima los acompaña, se recupere un poco la venta. Por lo pronto, en octubre se celebrará la 8º edición de la Fiesta Provincial del Helado Artesanal en la ciudad y lo tomarán como el lanzamiento de la temporada alta.