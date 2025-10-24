A días de las legislativas, la política se encuentra en una incertidumbre vertiginosa. Milei y el abismo, el PJ silba y la insistencia de Provincias Unidas

Venta de boxer en el acto de La Libertad Avanza en Rosario con la cara del presidente

“La moneda está en el aire”, repiten en la pata santafesina de Provincias Unidas , a días de las elecciones de medio término de una importancia determinante como pocas veces. Una frase que se ha dicho millones de veces pero que ahora no solo aplica a las chances inciertas de un ganador en Santa Fe, sino a lo que pueda pasar en adelante con el futuro del país.

"La Argentina está en el aire", sería más apropiado. Es tanto el vértigo coyuntural y tanta la incertidumbre política de lo que está y de lo que podría venir en términos de gobernanza, que no se sabe en qué andará el país el lunes a la mañana. A días de las elecciones sí se sabe. En criollo: en bolas y a los gritos.

Milei justamente gritó, bailó y cantó a capella en lo que fue una vuelta a la campaña 2023. No mostró estar débil en el cierre en Rosario por más que, en un análisis esterilizado, para otro gobierno sería la debacle: crisis cambiaria, sin reactivación en la economía ni en los ingresos, dependencia de Estados Unidos vidriosa, casos de corrupción no aclarados y un andar amateur al que le falta la tan necesaria política para manejar un país imposible.

Esto último lo notan todos los que bajan la guillotina: los mercados, Estados Unidos, el círculo rojo local, la oposición. Así y todo, si no hay una debacle en las urnas, parece tener una chance más de relanzamiento político desde el lunes. Nuevos funcionarios, nuevos modos, nueva piel. "Difícil que el chancho chifle", desconfiaba un dirigente santafesino.

Si gana Fuerza Patria se desentierra el peronismo que tendrá dos años para sacarse de encima los rastros de barro y armar entre diferentes retazos de cara al 2027. En 2019 pasó eso y no terminó bien, pero el peronismo gana por insistente, no por lindo.

milei parque españa El presidente Milei en pleno show en el Parque España. La Capital / Héctor Rio

Enfrente, dos fuerzas lo quieren impedir y se reparten el resto del electorado. ¿Tercios? A nivel país hasta ahora es una ilusión, el tema es quién se come a quién a la larga. En Santa Fe sí. El sello de los gobernadores rompió la inercia de la polarización, ese mecanismo del que tanto se quejan pero que es un negocio fenomenal para varios.

Justamente, disipada toda posibilidad de victoria holgada a nivel país, el mileísmo ya se conforma con lograr un empate técnico a nivel nacional y presentarlo como victoria. El reseteo del gabinete y gobierno el lunes 27 asoma más importante que las elecciones, algo que enlaza con Provincias Unidas.

El espacio de los gobernadores quiere transitar el camino entre 2025 y 2027 mostrándose como alternativa de poder, mientras le da ciertas garantías legislativas a Milei para que no tropiece en el camino de espinas que deberá atravesar pero sí que sangre los pies. Sin embargo dependerá de los resultados de las urnas a nivel país.

En ese cálculo inicial, Milei dependería del insumo de gobernabilidad que le puedan acercar las fuerzas provinciales en los dos años duros que le quedan. La situación podría ser inversa: desmejorados los gobernadores en las urnas de este domingo —y por lo tanto ganando la polarización—, la dependencia presidencial sería menor y no se recostaría en su falda.

Lo que muestran

¿Qué tiene entonces La Libertad Avanza? Una inflación baja que sabe a placebo pero es baja, promesas de otras reformas legislativas necesarias y contraste con el kirchnerismo. Llega con olor a nafta y sin plata a la próxima estación de servicio pero jura que llenará el tanque. Creer o reventar, más que nunca.

¿Qué tiene entonces el peronismo para ofrecer distinto a lo que hizo hasta hace apenas dos años? El manual contrario al mileísmo y el beneficio de cierta nostalgia —o idea— que descansa en crear mejores condiciones para el bolsillo. Lo deja arriba de la mesa y silba bajito.

Provincias Unidas dice que esa nostalgia en realidad es ficción, lo mismo que el equilibrio fiscal de Milei. ¿Qué tiene entonces que ofrecer el club de gobernadores? No ser ni mileísmo ni kirchnerismo. Gestión y números equilibrados pero con producción y Estado. Parece tener la fórmula de la Sprite, pero para pasarla de un papel a la botella debe tratar que no la vean ni como chicha ni limonada. Ese es su desafío, romper la polarización nacional.